PETRÁČEK: Zkuste si představit, že v roli Kima je jaderný Írán

Donald Trump, „muž dealu“, ukončil své jednání s Kim Čong-unem, aniž cokoliv dohodl. Kde se stala chyba? Podle médií v neslučitelnosti postojů. V tom, že Kim žádá úplné zrušení sankcí vůči Severní Koreji, leč odmítá její úplné jaderné odzbrojení, kdežto Trump na denuklearizaci Severní Koreje trvá. S tím se nepohnulo a je otázka, zda se s tím pohne jindy. Ale nerýsuje se taková chyba, aby šlo prstem ukázat na Trumpa či Kima a říci: To on ji způsobil.

Spíš se v praxi ukazuje, jak vypadá jednání se státem, který nehrozí tím, že jadernou bombu vyvíjí, ale už si ji opatřil.

Trump pojal summit v Hanoji po svém. Jak sám říká, vždy je připraven k jednání i k tomu, že z něj odejde. A odešel proto, že důležitější než jakákoliv dosažená smlouva je pro něj to, aby smlouva byla dobrá. To je Trumpova premisa. Proto loni odstoupil od již uzavřené Obamovy smlouvy s Íránem a teď odešel od jednacího stolu s Kimem. A na tom něco je.

Pátráte-li po tom, proč média hlavního proudu nestaví Trumpa do role viníka, můžete dospět k této úvaze. Na neúspěchu politiky vůči Severní Koreji se podílejí všechny administrativy USA za posledních, řekněme, třicet let – od Bushe staršího přes Clintona, Bushe mladšího až po Obamu. Vyzkoušely různé alternativy od tvrdosti po vstřícnost – a nic. To za Bushe mladšího a Obamy se Severní Korea stala jadernou mocností. Tam někde se stala chyba, jakou jeden prezident na jednom summitu napravit nemůže.

Je-li teď něco možné, tak z toho vyvodit nějakou lekci. Třeba tuto: zkuste si představit, že v roli Severní Koreje – státu, který už získal jaderné zbraně – by byl Írán. Tedy stát, který má mocenské ambice v oblasti a přeje si likvidaci státu jiného (Izraele). Pak snáze pochopíte, proč Trump odstoupil od Obamovy smlouvy s Íránem, která jeho cestu k jaderné bombě jen odkládá o deset až 15 let. Chce ušetřit své nástupce toho, aby pak museli jednat s lídrem Íránu za podobných podmínek, v jakých on jedná s Kimem.