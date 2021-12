Kdo bude nový Kellner?

„Návrat demokracie je bez diskuse obrovským mezníkem v dějinách České republiky a toto výročí jistě přinese nejen hodnocení uplynulého období, ale i prognózy do budoucnosti. V roce 2013 jsem v duchu silvestrovské nadsázky napsal Sloupek LN s názvem Kdo bude hrát první housle.

Nyní si dovolím ocitovat část tohoto textu a připojím dovětek, který nastíní vývoj na příštích minimálně pět let. Nebude to závěr v duchu dnes opět velmi populárního okultismu, avšak někomu se může zdát, že píšu o něčem, co bylo za uplynulých 30 let před veřejností skryto a utajeno.

Ale proč dnes, kdy se Číňané jako první podívali na odvrácenou stranu Měsíce, nezkusit popsat, co se asi odehrávalo na více či méně odvrácené straně české politiky a byznysu?

,Bilancování uplynulých 25 let bude názorově i tematicky pestré. Určitě se povede vášnivá diskuse i o tom, kdo jsou vítězové a kdo poražení polistopadového vývoje, jaké viditelné a skryté (domácí i zahraniční) mocenské struktury dávaly v daném období směr politickému a hospodářskému vývoji, kdo měl největší duševní, intelektuální, morální, informační, vztahovou a v neposlední řadě finanční sílu na to, aby jeho vůli zákonodárná i výkonná moc, někdy méně, jindy více vykonávala. Přitom výsledek paradoxně nemusel být vždy v neprospěch celku, tedy všech občanů našeho státu.

Na Silvestra roku 2013 se pokusme z velké výšky a se značnou mírou nadsázky podívat na to, kdo hrál v České republice v tom či onom období první housle, neboli kdo se smál nejvíce.

1990 až 1992: Václav Havel

1992 až 1998: Václav Klaus a Investiční a poštovní banka

1998 až 2002: František Mrázek

2002 až 2006: Appian Group

2006 až 2010: Martin Roman

2010 až 2013: Petr Kellner

Od začátku roku 2014 by se Kellner mohl dělit s Andrejem Babišem. Ačkoli se o obou říká, že když se bralo dělení, chyběli ve škole.‘

Potud citace z roku 2013. Uplynulo pět let, a když se zeptáme, zda došlo k avizovanému dělení moci, odpověď zní, že zatím to jasné není, ale zatímco premiér Andrej Babiš se musí dělit s prezidentem Milošem Zemanem, ČSSD a komunisty, nic nenasvědčuje tomu, že by Petr Kellner měl potřebu dělit se s kýmkoliv.

Možná proto, že má více než dost strategických spojenců – v politice i v byznysu – mimo svoji finanční skupinu a zároveň dostatek dlouhodobých přátel kolem sebe. I díky tomu jeho impérium za uplynulých pět let nevídaným způsobem vyrostlo a posílilo, což je ostatně vidět i na nárůstu majetku nejbohatšího Čecha podle žebříčku časopisu Forbes.

Petr Kellner navíc v posledních letech mění strategii a vedle rozvoje zahraničních aktivit začíná investovat i v České republice, jako by se vracel domů. Takže na otázku, kdo hrál v letech 2013 až 2018 u nás první housle, odpověď zní: opět Petr Kellner.“

A nyní končím s citacemi z roku 2013 a 2019. Dodávám, že dnes je jasné, že dělení moci mezi Petrem Kellnerem a Andrejem Babišem nenastalo.

Kdyby Petr Kellner dnes žil, napsal bych, že i v letech 2018 až 2021 první housle v České republice hrál opět on. A hrál by i dlouho dál, kdyby 27. března 2021 ve svých 56 letech tragicky nezahynul na Aljašce.

Politici a finančníci, kteří dlouhá léta měli Kellnera za slunce, které určovalo jejich myšlenky a činy, od jara letošního roku ztratili hlavní orientační bod a začali hledat nové slunce.

Při každém vstávání a usínání si kladli otázku: Kdo bude nový Kellner? Bude se muset dělit o moc s Petrem Fialou, nebo premiér k němu bude přistupovat jako prezident Miloš Zeman? Kdo bude mít ve sněmovně k dispozici minimálně 101 poslanců – bez ohledu na výsledky voleb a stranickou příslušnost? Stane se dalším prezidentem republiky osoba, na kterou nový primáš ukáže? A kterým směrem bude tlačit republiku? Na východ, nebo na západ?