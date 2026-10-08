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Grolichův experiment: lze přenést osobní značku jednoho politika na celou stranu?

Lucie Rektorová
Názor   15:00
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Jan Grolich (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve Sněmovně. (22.září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Když se mluví o rebrandu KDU-ČSL pod Janem Grolichem, pozornost přitahuje nový vizuál, Noví lidovci, Pan Kšiltovka, krátká videa nebo záměrně absurdní „nejhorší volební song ever“. Jenže to jsou až projevy hlubší změny. Grolich se nepokouší pouze modernizovat způsob, jakým lidovci vypadají. Pokouší se změnit styl, jakým má veřejnost jejich značku číst.

Už při svém nástupu vyhlásil „tlustou černou čáru“ mimo jiné za morálními soudy a „kecáním lidem do života“, za absencí strategie, průměrností v marketingu a malými ambicemi. Zároveň zdůraznil, že strana své hodnoty neopouští. A právě v tom je klíč k jeho rebrandu: nejde o opuštění hodnot, ale o změnu způsobu, jakým jsou překládány do veřejného prostoru.

Kompetence, obyčejnost, autenticita

Výzkum politické komunikace pracuje mimo jiné s trojicí vlastností, které současní lídři ve své sebeprezentaci kombinují: kompetence, obyčejnost a autenticita. U Grolicha je tento trojúhelník téměř učebnicově vidět.

Kompetenci reprezentuje hejtman a bývalý starosta: člověk s exekutivní zkušeností, který mluví o rozpočtu, fungování státu a konkrétních výsledcích. Obyčejnost vytváří jazyk. Grolich opakovaně používá slova „normální“, „lidé“, „slušně“, „výsledky“. Autenticitu obstarává třetí Grolich: Pan Kšiltovka, brněnský přízvuk, sebeironie a ochota chvíli vypadat směšně.

To není jen humor jako dekorace. Grolich jej používá jako protiváhu politice permanentního rozhořčení: proti strachu, agresi a konfliktu staví nadhled, normálnost a schopnost zasmát se – a vzápětí přechází k veřejným financím, bezpečnosti nebo fungování státu.

Zajímavé přitom je, že autenticita zde není opakem strategie. Politická komunikace zná pojem „performed authenticity“ – autenticita je něco, co lze velmi profesionálně a konzistentně vytvářet. Grolichův paradox tedy zní: čím profesionálněji je připravený k tomu, aby působil neformálně, tím přirozeněji může výsledek působit.

A Grolich profesionalizaci ani neskrývá. KDU vytvořila nový komunikační tým a deklarovala násobně vyšší viditelnost svých témat. To už není politik, který se naučil dělat reels. Je to institucionalizace komunikačního stylu.

Druhým užitečným pojmem je personalizace politiky: individuální lídr získává větší význam na úkor kolektivní stranické identity. U Grolicha je mechanismus velmi čitelný. Nejdřív existoval rozpoznatelný komunikační brand Jana Grolicha. Teď se jeho atributy pokouší převzít KDU-ČSL.

Grolich se tedy nepřizpůsobuje tradičnímu brandu KDU. KDU se komunikačně začíná přizpůsobovat Grolichovi.

Ještě zajímavější je posun v samotném významu slova „hodnoty“. Tradiční hodnotová politika je často formulována jako stanovisko ke kulturním a morálním sporům. Grolich je stále častěji převádí do vlastností politického jednání: odpovědnost, slušnost, služba, důvěryhodnost, respekt, schopnost držet slovo.

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Politologie podobným vlastnostem říká valenční témata. Nejde u nich tolik o spor, zda je chceme – kompetentního a poctivého politika chce téměř každý –, ale komu voliči tyto vlastnosti přisoudí. A právě zde se Grolich snaží změnit politický kód lidovců: hodnota se nemá primárně deklarovat. Má být poznat ze způsobu výkonu politiky.

Největší otevřená otázka

Jenže jedna věc se rebranduje podstatně hůř než vizuál nebo tón komunikace: kompetence v konkrétních tématech.

Grolich například deklaruje ambici vybudovat ekonomickou kompetenci KDU. Tady narážíme na koncept „issue ownership“ – vlastnictví tématu. Strana téma skutečně vlastní teprve tehdy, když ji s ním veřejnost dlouhodobě spojuje a považuje ji v něm za důvěryhodnou. Lze oznámit ambici vlastnit ekonomické téma. Nelze oznámit, že už ho vlastníte.

A v tom spočívá největší otevřená otázka celého projektu Nových lidovců.

Grolich totiž zatím velmi úspěšně komunikuje způsob politického chování: mohu být ostrý, aniž bych byl agresivní; neformální, aniž bych rezignoval na kompetenci; hodnotový, aniž bych vám vysvětloval, jak máte žít.

Proto bych jeho rebrand nečetla jako pokus udělat z lidovců „cool stranu“. Je to ambicióznější experiment. Místo otázky „Co lidovci zastávají?“ nabízí otázku: „Jací lidovci jsou, když politiku skutečně dělají?“.

A právě tady je skutečný test rebrandu. Ne zda lidé začnou jinak vnímat Jana Grolicha. Ale zda jednou stejně začnou vnímat lidovce, i když Jan Grolich zrovna nebude v záběru.

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