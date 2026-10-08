Grolichův experiment: lze přenést osobní značku jednoho politika na celou stranu?

Už při svém nástupu vyhlásil „tlustou černou čáru“ mimo jiné za morálními soudy a „kecáním lidem do života“, za absencí strategie, průměrností v marketingu a malými ambicemi. Zároveň zdůraznil, že strana své hodnoty neopouští. A právě v tom je klíč k jeho rebrandu: nejde o opuštění hodnot, ale o změnu způsobu, jakým jsou překládány do veřejného prostoru.
Kompetence, obyčejnost, autenticita
Výzkum politické komunikace pracuje mimo jiné s trojicí vlastností, které současní lídři ve své sebeprezentaci kombinují: kompetence, obyčejnost a autenticita. U Grolicha je tento trojúhelník téměř učebnicově vidět.
Kompetenci reprezentuje hejtman a bývalý starosta: člověk s exekutivní zkušeností, který mluví o rozpočtu, fungování státu a konkrétních výsledcích. Obyčejnost vytváří jazyk. Grolich opakovaně používá slova „normální“, „lidé“, „slušně“, „výsledky“. Autenticitu obstarává třetí Grolich: Pan Kšiltovka, brněnský přízvuk, sebeironie a ochota chvíli vypadat směšně.
To není jen humor jako dekorace. Grolich jej používá jako protiváhu politice permanentního rozhořčení: proti strachu, agresi a konfliktu staví nadhled, normálnost a schopnost zasmát se – a vzápětí přechází k veřejným financím, bezpečnosti nebo fungování státu.
Zajímavé přitom je, že autenticita zde není opakem strategie. Politická komunikace zná pojem „performed authenticity“ – autenticita je něco, co lze velmi profesionálně a konzistentně vytvářet. Grolichův paradox tedy zní: čím profesionálněji je připravený k tomu, aby působil neformálně, tím přirozeněji může výsledek působit.
A Grolich profesionalizaci ani neskrývá. KDU vytvořila nový komunikační tým a deklarovala násobně vyšší viditelnost svých témat. To už není politik, který se naučil dělat reels. Je to institucionalizace komunikačního stylu.
Druhým užitečným pojmem je personalizace politiky: individuální lídr získává větší význam na úkor kolektivní stranické identity. U Grolicha je mechanismus velmi čitelný. Nejdřív existoval rozpoznatelný komunikační brand Jana Grolicha. Teď se jeho atributy pokouší převzít KDU-ČSL.
Grolich se tedy nepřizpůsobuje tradičnímu brandu KDU. KDU se komunikačně začíná přizpůsobovat Grolichovi.
Ještě zajímavější je posun v samotném významu slova „hodnoty“. Tradiční hodnotová politika je často formulována jako stanovisko ke kulturním a morálním sporům. Grolich je stále častěji převádí do vlastností politického jednání: odpovědnost, slušnost, služba, důvěryhodnost, respekt, schopnost držet slovo.
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Politologie podobným vlastnostem říká valenční témata. Nejde u nich tolik o spor, zda je chceme – kompetentního a poctivého politika chce téměř každý –, ale komu voliči tyto vlastnosti přisoudí. A právě zde se Grolich snaží změnit politický kód lidovců: hodnota se nemá primárně deklarovat. Má být poznat ze způsobu výkonu politiky.
Největší otevřená otázka
Jenže jedna věc se rebranduje podstatně hůř než vizuál nebo tón komunikace: kompetence v konkrétních tématech.
Grolich například deklaruje ambici vybudovat ekonomickou kompetenci KDU. Tady narážíme na koncept „issue ownership“ – vlastnictví tématu. Strana téma skutečně vlastní teprve tehdy, když ji s ním veřejnost dlouhodobě spojuje a považuje ji v něm za důvěryhodnou. Lze oznámit ambici vlastnit ekonomické téma. Nelze oznámit, že už ho vlastníte.
A v tom spočívá největší otevřená otázka celého projektu Nových lidovců.
Grolich totiž zatím velmi úspěšně komunikuje způsob politického chování: mohu být ostrý, aniž bych byl agresivní; neformální, aniž bych rezignoval na kompetenci; hodnotový, aniž bych vám vysvětloval, jak máte žít.
Proto bych jeho rebrand nečetla jako pokus udělat z lidovců „cool stranu“. Je to ambicióznější experiment. Místo otázky „Co lidovci zastávají?“ nabízí otázku: „Jací lidovci jsou, když politiku skutečně dělají?“.
A právě tady je skutečný test rebrandu. Ne zda lidé začnou jinak vnímat Jana Grolicha. Ale zda jednou stejně začnou vnímat lidovce, i když Jan Grolich zrovna nebude v záběru.