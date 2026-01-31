Bude Grolich zachráncem KDU-ČSL, nebo se z něj vyklube iniciátor předsmrtné křeče à la ČSSD?

Až potud realistické a očekávatelné. Jeden z nejpopulárnějších politiků KDU-ČSL se ve svém regionu nepochybně do Senátu dostane a co se týče předsednické funkce, těžko si představit, koho jiného by si strana takříkajíc před bankrotem mohla vybrat. Úřadující předseda Marek Výborný již nehodlá ve funkci pokračovat a tak sledujeme předem dojednaný „převrat“.
Ale v tom právě vězí nemalý zádrhel, nemůžete dělat předdohodnutého předsedu a zároveň slibovat radikální změny. Ty nutně postihnou tradiční lidovecké „krmníky“, usalašené ve sněmovně. Ale dejme tomu, že to má pan Grolich vymyšlené a hodlá poslanecký klub nějak poslat k ledu, a využívat ve sněmovně jen mladé a neopotřebované poslance.
Lidovecká parlamentní ega
Hlavním cílem pana Grolicha je získat pro KDU – a jak lze pochopit z jeho slov, i pro celou protibabišovskou koalici – nějakého experta, který bude mít jasnou ekonomickou kompetenci. To je bezpochyby správný směr, na politický krach ministra financí Stanjury poukazovali i v ODS, nicméně neavizovali žádnou změnu. Bývalá vládní koalice opravdu nikoho nemá a patrně ani neshání.
Plán zní racionálně. Postup pana Grolicha však přináší i nemalá rizika. Přemluvíte-li opravdového experta na ekonomiku, asi to nebude žádný politik, ale člověk, který se roky profesně pohyboval v byznysu, zákonitě vyvoláte uvnitř strany odpor, navíc podobnou nechuť mohou projevovat i koaliční partneři. Navrch takového politika, ano, politika, protože z experta se obratem musí stát politik, čeká přesvědčování zkušených rutinérů o tom, že něco dělali špatně. Takže u lidoveckých parlamentních eg žádná legrace.
Přejme panu Grolichovi jeho odhodlání, ale vůbec není jisté, že jej centrální politika „nesežere“. Bude dojíždět z Brna z plného úvazku hejtmana, nějak bude chtít naplnit i senátorský mandát a v Praze jej bude v paláci Charitas čekat partička zlenivělých intrikánů, kteří si zvykli na pohodlí.
Stranická setrvačnost
Že jim křivdíme? Tak se podívejme, jak se projevuje úřadující předseda Výborný. Na adresu Petra Macinky a jeho sporu s prezidentem řekl: „Podobným způsobem, jakým ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vydírá prezidenta Petra Pavla, vydírali K. H. Frank a gestapáci protektorátního prezidenta Emila Háchu.“ Laciné historizující pseudoparalely pana Výborného se hodí leda tak do propagandistických filmů.
Je snad ministr Macinka představitelem nějaké okupační moci? Vyhrožuje prezidentovi čím, bombardováním Černoučku? A je snad Petr Pavel bezmocným starým mužem, jenž nemůže řádně vykonávat mandát? Nikoli, předseda lidovců Výborný je jen intelektuální lenoch a nenamáhá se ani s kritikou vlády. Sáhne po tom nejsnadnějším, po srovnání s nacisty, v druhém plánu má připravené komunisty. A přesně v tomto duchu hodlá mudrovat následují čtyři roky a čeká, že pak ve volbách zvítězí. Panu Grolichovi není co závidět.
Kromě kompetence a věcných témat, které hodlá potenciální předseda Grolich naroubovat či jak se moderně říká implementovat do strany zvenčí, jej čeká zápas se stranickou setrvačností.
Přejme mu úspěch, více věcnosti a kompetence potřebuje tuzemská politika jako sůl. A cokoli jiného než výrazná změna rovná se konec KDU-ČSL jako relevantní celostátní strany.