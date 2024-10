Marek Výborný, olomoucký zimní král, jemuž nezbývá než čekat

Dalo by se říci, že vítězem olomouckého sjezdu je premiér Fiala, který je tvůrcem a lídrem Spolu. Sice není vítězem absolutním, neboť delegáti odmítli zvolit za předsedu Mariana Jurečku, kterého Fiala exaltovaně propagoval coby nejlepšího ministra za posledních deset tisíc let, a dali přednost jinému ministrovi, Marku Výbornému.

Následně delegáti zvolili zbrusu nové předsednictvo, ve kterém je pohříchu jediná žena. To ovšem, při vší úctě, není tak podstatné jako fakt, že ve vedení není nejúspěšnější lidovec a jihomoravský hejtman Jan Grolich. Někteří delegáti mu jeho distanci vyčetli, ale je zřejmé, že si tento politik své angažmá šetří, buď pro horší stranické časy, případně s budoucností KDU-ČSL vůbec nekalkuluje.

Quo vadis?

Lidovci na sjezdu poměrně vášnivě řešili, kam by strana měla směřovat, nicméně nijak nediskutovali případný konec Spolu. Je velice pravděpodobné, že tato volební koalice bude v nadcházejících volbách kandidovat, je to koneckonců premiérův vítězný projekt. Nicméně bez osoby Petra Fialy je konec Spolu pouze otázkou času. Je těžké si představit, že to lidovce nenapadá, ale patrně to nechtějí zakřiknout a nejbližší cíl, tedy získat co nejvíce volitelných míst na kandidátce, je vlastně jedinou prioritou.

Úkolem Marka Výborného tedy musí být nějaká „výraznější“ politika, ovšem v rámci koalice, avšak zároveň nikdo nevyřkl, co hodlá strana nabízet. Slyšeli jsme mnohokrát jen o tom, že prý už nebudou voličům říkat, co si mají myslet, nicméně prohlášení, že nenechají zemi komunistům a populistům, jasně naznačuje, co si má a vlastně i musí volič Spolu myslet.

Po havárii sebechvála

Je zajímavé, s jakou tvrdošíjností vláda postupuje vůči voličům exkluzivně, sebechvála, která následuje každou havárii, ať už jsou to prohrané volby či vyhazov Pirátů z vlády, neskýtá pro příští volební období žádnou změnu. Počínání vlády je nejen odpuzující pro část voličů, ale vypadá i hodně sektářsky, připomíná ortodoxii nynější progresivní levice, pokud s ní souhlasíte, vlastně se nutně přihlašujete ke komplexu světonázorové ortodoxie, od rasové a LGBTQ+ teorie, přes kritiku kapitalismu až po bezpodmínečnou podporu Palestiny.

Vláda je na tom podobně, preferencí koalice Spolu schvalujete její energetickou politiku, důchodovou reformu i bezvýhradnou podporu Ukrajiny. To vše bez vyhlídek na sebemenší revizi.

Straníci tak kromě snahy o nejvolitelnější místa na kandidátkách mají za úkol distancovat se od všeho nepopulárního a předstírat, že vše dobré pochází z dílny KDU. Takže vlastně má pravdu hejtman Grolich, nemá cenu se angažovat, počkáme si, až za rok lidovci budou muset účtovat doopravdy, protože to už jim nikdo nenabídne roční pobyt v chráněné dílně a jisté poslanecké mandáty.