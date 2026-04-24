U lidovců, které čeká dnes a zítra sjezd, jde o hodně. Možná že o všechno

KDU-ČSL si však uvědomuje realitu, že byla pouze malou anomálií jedné velké politické anomálie s názvem Spolu. Jelikož této koalici už zjevně zvoní hrana, lidovci vědí, že musí přepřáhnout. A to kompletně.
Ale tento víkend na sjezdu půjde o více než o to, zda autentického lidovce v čele strany nahradí poprvé stand-up komik. Tato generační obměna se totiž odehrává na pozadí opravdu existenčních otázek, které před lidovci stojí.
Strana má za sebou mocensky jedno z nejúspěšnějších období, které vůbec nedokázala využít. Z volebního výsledku z října 2021 vznikl co do kvantity obrovský poslanecký klub (23 členů), který bohužel pouze prokázal, že nadpoloviční většina této skupiny politicky ještě nedozrála. Ve vládě získala tři ne nevýznamné ministerské posty (práce a sociálních věcí, životní prostředí a zemědělství), které byly obsazené lidoveckou elitou, ale ani členská základna, natož pak voličská základna strany, jejich působení na těchto resortech politicky nehonorovala.
Tragická lidovecká angažmá
Překvapivě nejtragičtější bylo angažmá bývalého předsedy strany Mariana Jurečky na pozici ministra práce a sociálních věcí. Když někdejší předseda strany, která o sobě tvrdí, že je křesťanská a sociální, převezme tento resort, potřebuje se dívat na tvrdá čísla hlavně ve dvou oblastech – míra nezaměstnanosti a porodnost. V první došlo k výraznému zhoršení, ve druhé ke katastrofě.
Europoslanec Zdechovský jako slovenský prezident? Jak Česko buduje vztahy se sousedy
Skutečnost, že na ministerstvu zemědělství nakonec přistál současný předseda strany Marek Výborný, byl omyl, který lze zdůvodnit jen argumentem, že šéf strany musí sedět v koaliční vládě. Výborný by možná mohl být nikoli výborným, ale alespoň důstojným ministrem školství. Ale tomu, že je ministrem zemědělství, neuvěřil ani on sám, natož aby tomu uvěřili jiní. V době jeho působení v čele resortu se celou dobu promítalo základní lidovecké dilema: historická část členské základny chce ve všech směrech podporovat malebné malé farmy, ale většina voličů chce, aby se ceny potravin nezvyšovaly.
Petr Hladík sice ideologicky správně předestřel členské základně, že ochrana přírody a životního prostředí je nedílnou součástí křesťanské doktríny, protože v konečném důsledku nejde o nic jiného než o pokoru, ale ministrovy jednotlivé kroky nesly silné rysy zájmů jednotlivých firem, které ze štědrých ekologických dotací žijí. Je jasné, že konzervativní volič si ani neklade otázku, co od ministra životního prostředí chce, ale přesně ví, co od něj nechce. Drtivá většina lidoveckých voličů nemá na to, aby si koupila ani ten státem dotovaný elektromobil, ale hlavně nechce platit více za odvoz odpadu, natož aby někde sháněla tepelný štítek na svůj dům.
Slábnoucí značka
Tento víkend lidovci nemusí odpovědět na otázku, kdo místo koho přijde. To už se vlastně ví dávno. Ale voliči chtějí vědět, kde lidovci stojí, co chtějí, co pro uskutečnění nové strategie hodlají udělat, a pokud bude třeba, i obětovat. Dostat stranu ze tří na šest procent je mnohem těžší než z devíti na dvanáct. Ve svých předsjezdových rozhovorech budoucí předseda Jan Grolich naznačil mnohé, například, že alespoň dokáže zformulovat otázky, na které by lidovci měli odpovědět.
Lidovci končí, ani zoufalství Jana Bartoška obrodu strany u Ústavního soudu nezařídí
Fatálním problémem ale je to, že lidovci nejenže nemají odborníky, zejména v ekonomických oblastech, ale že byli dlouhodobě zvyklí opírat svoje expertízy o přání členské základny. Ta sice dokázala nabízet řešení tradiční, ale ne taková, která by dokázala přilákat nové voliče.
Dalším problémem KDU-ČSL je to, na co už doplatili komunisté: tvrdé voličské jádro přestalo chodit k urnám proto, že už nechodilo, a členská základna postupně ubývala. Navíc ideologie, postavená na daru víry, vzala za své i padající návštěvností na bohoslužbách, a to i v neděli. Lidovci ve své snaze získat liberální voliče přicházeli nejen o ty konzervativní, které z pravé strany politického spektra oslovili extrémisté, ale i o důchodce, kteří si asi řekli, že valorizace penzí od Andreje Babiše je hmatatelnější cíl. A o zbytek voličské základny se lidovci poperou s hnutím STAN.
Pokud lidovci definitivně ztratí nálepku křesťanské strany, ztratí i moravský venkov. Představa, že přilákají nové voliče z řad třicátníků z měst, je naivní i odvážná. Strana má i další krátkodobý problém, a to je čas. Má ho málo. Na podzim ji čeká významný volební test. V komunálních i senátních volbách byli lidovci doposud velmi úspěšní. Díky rozsáhlé členské základně dokázali postavit kandidátku i v malých obcích a místní osobnosti byly ochotny kandidovat pod lidoveckou značkou. Prvním výsledkem podzimních voleb bude už samotný fakt, kolik lidí bude pod jejich značkou ochotno kandidovat a kolik jejich regionálních politiků se radši schová do místních koalic, čím ukáže, že se nechce spolehnout na slábnoucí lidovecký brand.
Proč musíme na penzi platit desetkrát víc než Slováci a dvacetkrát víc než Švédové?
Zajímavé budou i volby do Senátu. Pro početný klub senátorů KDU-ČSL nejsou letošní volby až tak podstatné, protože jen tři z nich obhajují svůj mandát. A dokonce je docela možné, že klub lidovců ani letos nebude slabší, protože mandáty, které se budou obhajovat, jsou v obvodech Žďár nad Sázavou, Přerov a Uherské Hradiště. Jestliže lidovečtí kandidáti nevyhrají v těchto místech, tak budou stát před vážnou otázkou: Kde jinde by chtěli vyhrát? I když experti varují, že v roce 2024 nevyhráli ani v obvodě Uherský Brod, kde je porazil nestraník za ANO.
Velkou pikantností senátních voleb bude, že Grolich si půjde pro svůj první celostátní mandát (senátora) na Vyškovsku. Tento obvod sice není vyloženě lidovecký, ale jako poměrně úspěšný hejtman Jihomoravského kraje zde bude mít slušnou šanci. Sám si ale uvědomuje, že případná prohra by bolela nejen jeho, ale celou stranu.
Co stačit nebude
Budoucí předseda Grolich v jednom rozhovoru říkal, že hlavně hledá nového ministra financí. (Zde je třeba připomenout, že lidovci na tento post naposledy dosáhli skoro před dvaceti lety ve druhé vládě Mirka Topolánka a ministr se jmenoval Miroslav Kalousek. Ten ale z KDU-ČSL v červnu 2009 odešel, prý proto, že už nechtěl dál poslouchat rady lidoveckých strejců, a založil TOP 09.) Kandidáta na ministra financí Grolich bude hledat těžko a dlouho, protože ten, kdo by na to měl, se nejdříve zeptá předsedy lidovců: Jak mne tam chcete dostat?
Zavřené obchody o svátcích. Jsou Češi křesťané, milovníci konzumu, či štvanci vlastní pohodlnosti?
V souvislosti s hledáním ministra financí bude voliče také zajímat, zda lidovci chtějí zavedení eura, nebo ne. Ve straně se o této otázce zatím jen údajně diskutuje… Ještě jinak – pokud lidovci budou hledat ministra financí, musí říct, zda jeho úkolem bude vytvořit ekonomický program strany, nebo se pouze má stát tváří, která bude realizovat stávající představy lidovců. První se zdá být i pro renomovaného odborníka nesmírně těžké, druhá varianta je přímo odborná sebevražda.
Před KDU-ČSL stojí ale mnohem více otázek, než si sami uvědomují, a na řadu z nich pověstné „rozhodné lidovecké možná“ jako odpověď pro voliče stačit nebude. Pokud má získat nové podporovatele, minimálně jednou tolik, kolik podle průzkumů dnes mají, musí je pochopit. Prvním krokem by mohlo být to, aby strana pochopila sama sebe. Uvidíme, zda se tento víkend po takové cestě vydá.