Kdy naposledy potkal Klaus nějakého Ukrajince

Pokud Klaus s Weiglem tvrdí, že snahou nynější vlády je uprchlíky natrvalo usadit a „domestikovat“, jsem přesvědčen, že z Hanspaulského kopce dolů do reálného života nedohlédli.

To, že je tu snaha ukrajinské děti co nejrychleji začlenit do škol, že se pro jejich rodiče hledá bydlení a práce, to neznamená, že tu s nimi automaticky počítáme na věčné časy a nikdy jinak, jak se dříve říkalo. Nikdo nyní totiž neví, kdy válka skončí, kdy se budou uprchlíci moct vrátit. Ze stovek osobních setkání s běženci jsem jen od málokoho slyšel, že tu hodlá natrvalo zakotvit.

Přese všechny strasti útěku a cesty jsem spíš naslouchal steskům, jak dlouho budou bez svého domova. Je samozřejmě otázka, budou-li mít kam se vrátit, protože třeba Mariupol momentálně připomíná spíše Stalingrad nebo Varšavu po válce. To, že se nejen vláda snaží, aby ukrajinské děti nepobíhaly po ulicích, ale navázaly v nějaké míře na školní docházku doma, aby měly kde bydlet, ne na matračkách v tělocvičnách a také ne v penzionech a hotelích, aby si dospělí našli práci a nebyli závislí na dávkách, to přece ještě není snaha o jejich usídlení a převýchovu v Čechy.

A ještě poznámka k „jinakosti“ Ukrajinců, kterou oba páni argumentují jako s určitým nebezpečím pro české vnitřní uspořádání. Ne že bych v ní v podtextu necítil nechuť, tak trochu v duchu hesla „Čechy Čechům“, či Sudety Němcům, mám-li zabrousit do vzdálenějších časů. Navíc z jejich zamyšlení mi vyčnívá jejich kulturní nadřazenost nad uprchlíky a Ukrajinci vůbec. Pachuť jisté „nadlidskosti nás nad nimi“ je tu, z mého pohledu, očividná. Pravidelně běhávám na pražském Chodově přes malý park. V nejtěžších covidových časech se tu scházívaly menší či větší partičky, hlavně mladých lidí. Čechů, zdůrazňuji.

Po naprosté většině z nich tu vždy zůstalo nastláno – rozbité lahve od vína, vodky, plechovky od piva, papírové obaly od dalších nápojů a jiný nepořádek. Chodívám sem po nich uklízet, někdy odnesu čtyři pět plných papírových tašek. Teď na čarodějnice se tu setkala asi třicetičlenná skupina Ukrajinců. Donesli si skládací stolky, jídlo i pití. Děti hrály fotbal, dospělí zpívali, hlučeli, popíjeli, ale i tancovali. Ne, nebyli nejtišší.

Ale se setměním sbalili svých „pět švestek“. Petky, lahve i plechovky a další odpadky nastrkali do igelitek a papírových tašek a odnesli do nejbližších kontejnerů. Pokud by alespoň tato jediná skupina „jiných Ukrajinců“ přenesla tuhle zvyklost na ty Čechy, kteří v tomto parku pohazují, co jim od úst odpadne, tak mi to nemilé nebude.

Páni Klaus a Weigel píší, že (týká se Ukrajinců) „o jejich způsobu života, o jejich tradicích a charakteristikách však máme jen mlhavou představu“. Pro Václava Klause a Jiřího Weigla to, dle mého názoru, platí stoprocentně.