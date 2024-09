Inspirace z říše šelem. Když Maďaři vyrobí obrněnce Lynx, proč ne my Leopardy?

Dodávky skladových zásob zbraní na Ukrajinu skončily, zásoby došly. Staré zbraně mizí celkově, z výzbroje armád a jejich skladů i ze skladů obchodníků a výrobců, pro něž modernizace tanků, bojových vozidel a děl z 20. století znamenala dobré živobytí.

Válka na Ukrajině běží, a tak urgentní potřebu dozbrojení pociťuje řada zemí poblíž konfliktu, Česko nevyjímaje. Jde ale spíš o přezbrojení, o kvalitativní skok k novým generacím zbraní. Bohatší země Evropy jím procházejí plynule a teď jen zrychlily. Středoevropské státy měly své modernizační strategie už dlouho před ruskou válkou, s výjimkou Polska však na velké projekty nebylo dost peněz, a tak akvizice šly pomalu.

Teď to u nás jde ráz na ráz: vrtulníky, houfnice, radary, bojová vozidla pěchoty, nejmodernější stíhačky, dopravní letouny, tanky. A zároveň nákupy munice, elektronický boj a kybernetická obrana. Podobně jedou Maďaři, Slováci, Rumuni, o Polsku nemluvě.

Většinu toho ale nevyrábí a nebudou vyrábět české firmy. Ani ty, jimž se teď daří. To je náš problém. Domácí průmysl se na nejnáročnějších systémech umí většinou jen podílet. I k tomu je však třeba vůle ze strany státu. Jde o hodně peněz ze státního rozpočtu, které mohou skončit zpět v české ekonomice, anebo odtéct nevratně pryč.

České firmy dokážou růst i v technologické úrovni své produkce. To ale předpokládá vlastní obří investice. Ty si mohou dovolit, jen když jim zákazníci – konkrétně ministerstvo obrany – udělí dlouhodobé kontrakty. Ne jednorázovou zakázku – a pak se uvidí. Může se to jevit jako netržní či nehospodárné, ale je to přesně naopak. Výrobce s dlouhodobými smlouvami může investovat, stát se konkurenceschopnějším a náklady rozložit mezi více jistých odběratelů.

Někdy to jde neuvěřitelně rychle. Rheinmetall už ve své maďarské továrně vyrobil několik kusů pásových obrněnců Lynx pro maďarskou armádu. Smlouva byla podepsána v září 2020, závod vyrostl za dva roky a v prosinci 2023 vyjel první Lynx k testům. Inspirace z říše šelem je jasná: až bude podepsána smlouva na nové Leopardy pro českou armádu, není důvod, aby přinejmenším podvozky, pokud ne celé tanky, byly vyrobeny v Česku. K tomu ale optimistické výhledy zbrojařů nestačí.

Autor je bezpečnostní analytik.