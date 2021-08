Když už i Piráti přestávají čeřit vodu, u voličů sílí pocit, že si nemají koho vybrat

Názor

Do voleb zbývají zhruba dva měsíce, ale jako by se všechno vracelo do zajetých kolejí. Dle posledních průzkumů veřejného mínění se do vedení dostává opět ANO a ze dvou opozičních koalic začíná mít navrch středopravicová Spolu, zatímco Piráti a STAN, přezdívaní Pirstan, ztrácejí.