Když vás jednou pokaká holub. Opravdu má pak člověk štěstí?

Vladimír Vokál
Glosa   11:00
Nedávno jsem měl v Rozstřelu na iDNES.cz zajímavého hosta – religionistu Zdeňka Vojtíška. Bavili jsme se o sektách i tom, proč je Česko zemí zaslíbenou alternativním náboženstvím a ezoterismu.

ilustrační snímek | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Zjednodušeně řečeno: česká společnost je pozoruhodná svou historicky a kulturně podloženou skepsí vůči institucionalizované víře, zejména vůči katolické církvi, která se zkompromitovala v pobělohorském období. To otevřelo prostor pro růst ezo-spirituality.

Jenže pak jsme se dostali k jádru věci. Vedle logické skepse k Vatikánu, v duchu Masaryka a Beneše, postrádá čím dál více lidí kritické myšlení. Kromě toho se společnost nedokáže shodnout, co je pravda a co lež, případně blud. Ani v těch nejzákladnějších kategoriích. Religionistovi jsem tedy namítl, že existují věci, o kterých se nedá a nesmí diskutovat. Země NENÍ placatá. Hotovo. Jakmile někdo začne tvrdit opak, pohybuje se buď na poli manipulace a dezinformací, nebo je to hlupák.

Zdeněk Vojtíšek překvapivě nesouhlasil – prý jako religionista raději mluví v případě těchto lidí o „přesvědčení“. Podle něj ti, kteří věří, že žijeme v matrixu, nebo jsou přesvědčeni, že je země placatá, nejsou blázni, nelžou sami sobě ani druhým. Nemá smysl je vylučovat. Naopak je třeba s nimi mluvit, zajímat se o ně, porozumět jim.

Usměvaví, ale pomýlení

Asi jsem stará škola, ale pro mě jsou to pomýlení lidé. Pokud mají charizma a dokážou bláboly nalákat davy, mohou být i velmi nebezpeční: pro své okolí i pro společnost. Jistě, mnozí z nich jsou milí usměvaví lidé, ve své pošetilosti i sympatičtí, ale pořád blázni.

Od dětství nesnáším pověry, astrology, všemožné šarlatány, reiki, horoskopy, energetické léčitele – obchodníky s lidskou naivitou. Vždy jsem proti nim bojoval, už na gymplu jsem se v raných devadesátkách hádal s jednou učitelkou, která se ezoteriku pokoušela tahat do hodin občanky.

Kdo mě zná, ví, že moje tchyně je kartářka. Mám ji moc rád a v zájmu rodinného smíru před ní o některých svých postojích mlčím. Ale když mi kdysi k narozeninám „věnovala“ karetní výklad budoucnosti, na oplátku jsem ji k svátku obdaroval báječnou knížkou Rozchod s bohem: Průvodce začátečníka od geniálního ateisty Richarda Dawkinse. Vřele doporučuji všem tápajícím.

A pak přišla středa. Vystoupím z auta a bum – svou potřebu na mně vykonal pták. Naštvalo mě to, protože čistit košili od holubího „umění“ není moje hobby. Ale ten den se vše dařilo. Rozhovory klaply, v tenise jsem porazil soupeře, se kterým pravidelně prohrávám, všude jsem byl včas, nikdo na mě nečekal, žádné fronty na oběd, usměvavá servírka. Prostě super den.

Večer se u nás zastavila tchyně. Vše jsem jí vylíčil. S výrazem moudrého šamana se usmála a řekla: „Ptačí trus na košili, to je záruka štěstí, peněz a lásky, Vladimíre.“ Potvrdil mi to následně, zřejmě ve slabé chvilce, i ChatGPT a ten musí mít pravdu. Prý je to populární pověra v Rusku, Turecku i v Irsku.

Tak jsem já, militantní odpůrce pověr, který veřejně vykřikuje, že „pravda je pravda a lež je lež“, usínal s nahlodanou představou o vědeckém ateismu a v duchu jsem si říkal: „Hele, ono to asi fakt funguje.“

Samozřejmě že nefunguje. Za vším byla souhra náhod. Stejně fungují i konspirační teorie. „Holubí sen“ o štěstí se rozplynul hned druhý den ráno, kdy jsem ztratil průkazku do práce, přišel jsem pozdě na schůzku, musel jsem se vracet pro klíče od auta a doma se mi připálila večeře. Na druhou stranu „šeptem“ přiznávám, že až mě příště „po..re“ pták, určitě si ten den vsadím sportku. Protože člověk nikdy neví.

