Otřesy na britské politické scéně. Budou dnešní volby soudným dnem pro premiéra Starmera?

V místních anglických volbách se obvykle rozhoduje o školách, dotacích pro provoz domovu důchodů a o režimu svozu popelnic. Volby, ke kterým dnes, ve čtvrtek 7. května, půjdou obyvatelé Anglie, ale mohou zatřást i vrcholnou politikou. A nejspíš se to také stane. Volby do místních a regionálních zastupitelstev jsou považovány za referendum o labouristické vládě Keira Starmera. A vyhlídky pro něj nejsou dobré.
Britský premiér Keir Starmer (16. března 2026) | foto: AP

Krize důvěry

Pamatuji si to jako dnes, když v létě 2024 vyhráli parlamentní volby tehdy opoziční labouristé. Konzervativní stranu vystřídali u moci po dlouhých 14 letech. Lídr Labouristické strany Keir Starmer byl neokoukaný a provázela jej pověst uvážlivého a nekonfliktního lídra. Sliboval všechno všem. O co byla očekávání větší, o to strmější byl pád.

Starmerova popularita posledního půldruhého roku klesá a klesá. Jeho vláda slíbila ekonomický růst, který se však nedostavil. Slíbila nápravu veřejných služeb, nestala se. Slíbila snížení životních nákladů, neklesly. Naopak, americko-izraelská válka s Íránem a zastavení dodávek ropy přes Hormuzský průliv ceny energií ještě zvedly.

Poslední týdny čelí premiér Starmer silné kritice a mnoho svého času i energie musel vložit do obhajoby a vysvětlování svého katastrofální rozhodnutí jmenovat velvyslancem ve Washingtonu Petera Mandelsona. Muže, na kterém ulpěla nesmazatelná skvrna přátelství s Jeffreyem Epsteinem. Mandelson byl sice záhy odvolán, pozice britského premiéra však zůstala otřesena. Teď ho čeká nejspíš poslední bitva.

V místních volbách obhajují labouristé 2,5 tisíce mandátů v celé Anglii. Střízlivé odhady předpokládají ztrátu nejméně poloviny z nich. To by byla situace pro Keira Starmera zcela neudržitelná a v Labouristické straně už se objevují jména jeho případných nástupců. Hlubokou krizi důvěry (kvůli jmenování Mandelsona) přežil Starmer už v únoru, kdy jej někteří labourističtí zákonodárci včetně lídra strany ve Skotsku vyzvali poprvé k rezignaci. Teď už by ji nejspíš neustál. Lídr, se kterým zcela jistě nelze vyhrát žádné příští volby, je zkrátka na odpis.

Zajímavé je, kdo bude z propadu labouristů nejvíc těžit. Očekává se, že zatímco v Londýně by ztracené hlasy mohli získat levicoví Zelení, voliči početné tradiční labouristické bašty na severu Anglie budou tentokrát nejspíš volit nacionalistu Nigela Farage a jeho stranu Reform UK. Ta se pomalu stává politickou silou, se kterou se musí počítat. Časy se mění a s nimi i britská politika.

Po dlouhá desetiletí by ztráta labouristů byla dobrou zprávou pro jejich hlavního rivala, pravicovou Konzervativní stranu. Ta se ale zatím nevzpamatovala z prohraných parlamentních voleb, kdy jí voliči vystavili krutý účet za 14 let vlády.

Z tradičního systému dvou velkých politických stran, které se střídají u moci, tedy konzervativců a labouristů (plus doplňkových Liberálních demokratů, kteří občas posloužili jako jazýček na vahách), se zvolna formuje stav, kdy se o voliče uchází pět politických sil. K tradiční trojce přibyli populističtí reformisté a levicoví Zelení.

Ústavní šok

Poněkud ve stínu místních voleb v Anglii se volí i do národních parlamentů ve Skotsku a Walesu. A v obou tělesech jsou na vzestupu také nacionalisté. Ale jiní, než zastupuje Nigel Farage, který hraje především na anglický imperiální sentiment. Skotští a velšští nacionalisté mají opačné tužby: rozbít unii a získat nezávislost.

Ve Walesu dominovala roky Labouristická strana. Od roku 1999, kdy byla ustanovena místní vláda, ji sestavovali vždy právě labouristé. Průzkumy naznačují, že v těchto volbách mohou být až třetí. Do popředí se dere strana Reform UK a nacionalisté z Plaid Cymru. Ti sice tvrdí, že hlasování o odtržení Walesu není v dohledné době na pořadu dne (teď se chtějí zaměřit na posílení pravomocí v daňové oblasti a v dohledu nad výdaji) v dlouhodobé perspektivě ale nezávislost zůstává cílem strany.

To skotští nacionalisté jsou tradičně radikálnější. Skotská národní strana, která vládne v Edinburghu od roku 2007, už prohlásila, že pokud ve volbách do parlamentu získá většinu, bude prosazovat nové referendum o nezávislosti. Je to nejspíš jen proklamace. V referendu před 12 lety skotští voliči odtržení od Spojeného království odmítli a další plebiscit jim celostátní parlament hned tak neschválí.

Navzdory tomu mohl Stephen Flynn, lídr Skotské národní strany ve Westminsteru, v naději na vítězství nacionalistických stran ve Skotsku a Walesu, před volbami sebevědomě prohlásit: „Britské ostrovy čeká ústavní šok.“ Je nesporné, že otřesy na britské politické scéně jsou mohutné a důsledkem nespokojenosti s oběma mainstreamovými stranami: labouristy i konzervativci. A přispěla k nim bezpochyby i slabá vláda premiéra Keira Starmera.

Jak dlouho bude trvat, ukáží nejbližší dny. Jedno je jisté: krize jeho odchodem neskončí. Před deseti lety odhlasovali Britové odchod z Evropské unie. Od té doby je Spojené království méně stabilní a politicky více fragmentované než kdykoliv před tím. Švy, které spojují společnost, stále drží, tlak na ně ale roste.

