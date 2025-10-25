Utáhnout pas, zakrýt tvář. Kim Kardashian ukázala, kam směřuje současná móda

Ten říjnový večer patřil slavnostnímu galavečeru, který v Los Angeles pořádala Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Kim Kardashian se pro tuto příležitost rozhodla zazářit v béžových šatech z couture kolekce módního domu Maison Margiela. Róba s odhalenými rameny a výstřihem měla pevně strukturovaný korzet, který jí výrazně tvaroval pas a obepínal spodní část žeber. Dlouhá sukně s rozšířenými cípy volně přecházela v rukávy a součástí modelu byla také maska zakrývající vlasy i tvář. To vše korunoval výrazný stříbrný náhrdelník se zelenými kameny.
Ač zakrytá, Kim Kardashian byla plně nalíčená i učesaná. Masku si totiž po promenádě na červeném koberci sundala. Nebyla to však její první maska. Už dříve, na Met Gala v roce 2021, podnikatelka zaujala celočerným outfitem od značky Balenciaga – těsný overal s dlouhou vlečkou a kompletně zahalenou postavou odhaloval jen dlouhý cop vlasů.
Krása, která bolí víc než kdy dřív
Ačkoli jsme už něco podobného na Kim Kardashian viděli, její róba z kolekce Maison Margiela působila mimořádně nekomfortně – nejen kvůli neprůhledné masce, ale i kvůli těsnému korzetu, který musel být pro influencerku doslova utrpením. Kardashian je svou obětí pro módu dobře známá – kvůli pozornosti je ochotná zaplatit nemálo bolesti – ale tentokrát kombinace korzetu, vysokých podpatků a splývavého materiálu šatů způsobila, že se bez cizí pomoci mohla sotva hnout.
Tato módní volba – stažená a zakrytá – působí v kontextu současného módního průmyslu jako podivný úkaz. Jako by se analytici módních trendů a návrháři domluvili, že s úslovím „trpět pro krásu“ zajdou ještě dál než šlechtičny, které se v 18. století nechávaly pro dokonalý vosí pas utahovat až do mdlob. Nový ideál, který se tak rodí, už nechce ženu jen hezky či prakticky obléknout – chce z ní vytvořit sexuální symbol bez tváře.
Nový diktát?
Módní značka Courrèges například na nedávné fashion weeku představila helmy a kšiltovky s dlouhým neprůhledným závojem – údajně jako ochranu před silným slunečním svitem. Thom Browne zase vyslal na molo modelku s helmou ve tvaru mimozemšťana, vykládanou třpytivými kameny. Zmiňovaný Maison Margiela je nejen tvůrcem kontroverzního modelu, o jehož slávu se postarala Kim Kardashian, ale v této kolekci předvedl také modelky s kovovými náhubky, které jim držely ústa v nezavřitelné grimase.
Helmy a kšiltovky s dlouhým neprůhledným závojem módní značky Courrèges .
A Miuccia Prada pod značkou Miu Miu v předchozích sezonách prosazovala crop topy a mikro sukně s odhalenými břichy, tentokrát představila kolekci plnou zástěr. Zdá se, že tak reaguje na trend tradwife – žen, které se realizují ve vaření, v péči o domácnost a hlásí se k tradičním domácím rolím. Takový vývoj módních trendů ovšem působí znepokojujícím dojmem – zdá se, že móda už nechce jen oblékat, ale formovat tělo a identitu ženy podle svých pravidel.