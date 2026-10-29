Rumunští filmaři se snímkem Fjord znovu dobývají svět. Kdy se v Česku dočkáme další „nové vlny“?

Rumunští producenti a producentky se za poslední dvě desetiletí stali mimořádně úspěšnými v propojování domácí kinematografie s evropským filmovým průmyslem. Dokáží vytvářet rozsáhlejší mezinárodní koprodukce a přitahovat významné zahraniční partnery. Fjord je toho dobrým příkladem: vedle Rumunska se na jeho financování podílely také Francie, Norsko, Švédsko, Dánsko a Finsko.
Filmy tzv. rumunské nové vlny, u jejíhož zrodu stál na počátku 21. století mimo jiné i Cristian Mungiu, pravidelně pronikají na nejprestižnější světové festivaly, získávají významná ocenění a prodávají se do distribuce v desítkách zemí.
Lokálními příběhy k univerzálním otázkám
Úspěch současného rumunského filmu ale nevysvětluje jen schopnost získávat zahraniční peníze a vstupovat sebevědomě na mezinárodní trhy. Jeho síla spočívá také v něčem, co je pro úspěch malé národní kinematografie zásadní: rumunští filmaři a filmařky dokážou vyprávět velmi lokální a specifické příběhy tak, aby zároveň otevíraly univerzální otázky. Osobní svoboda, migrace, korupce, střet jednotlivce se státem, morální dilemata nebo zneužití moci jsou srozumitelné publiku v Bukurešti, Praze, Paříži i Oslu.
Ve Fjordu Mungiu rozkrývá velmi citlivé téma. Věnuje se odebírání dětí rodičům norskou sociální službou Barnevernet, tématu, které se dotklo i rodin migrantského původu a v různých zemích vyvolalo ostré mediální debaty i politické reakce, včetně České republiky.
Nejde přitom o první filmové zpracování tohoto tématu. V českém prostředí vznikl v roce 2017 dokument Ivany Pauerové Miloševič Děti státu. V roce 2023 téma zpracoval z indické perspektivy také film Mrs. Chatterjee vs Norway.
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Fjord tak vstupuje do existující filmové debaty, ale činí to způsobem typickým pro Mungiovu tvorbu. Jeho postavy jsou morálně ambivalentní a jejich motivace nejsou vždy jasné, díky čemuž působí věrohodně a komplexně. Publikum si tak musí na předkládaný příběh vytvořit vlastní názor, i když byl film některými diváky částečně i kritizován za to, že je nečekaně konzervativní a straní více jednomu pohledu na věc.
Zajímavé ovšem je, že rumunské filmy naopak nejsou příliš úspěšné v domácím prostředí. V tomto ohledu představuje Rumunsko protiklad současné české kinematografie. České filmy jsou v domácím prostředí tradičně velmi oblíbené, zejména pak komedie. Nicméně velké mezinárodní koprodukce jsou u současných českých filmů výjimkou, výrazná ocenění z prestižnějších festivalů přicházejí zřídka a zahraniční export zůstává omezený.
Nezničit pracně budovaný systém
Věci se ale možná začínají posouvat. Český film se po delší době znovu výrazněji objevuje na největších světových festivalech. Příkladem je zařazení Karavanu Zuzany Kirchnerové do jedné z hlavních soutěžních sekcí MFF v Cannes v roce 2025 nebo vítězství dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato Pepy Lubojacki na Berlinale v roce 2026.
Co mají úspěšné české filmy z poslední doby společné, jsou univerzální témata, která mohou rezonovat ve světě podobně, jako je tomu v případě zmíněných rumunských filmů. Podpora exportu ostatně patří mezi důležité priority Státního fondu audiovize. Právě fond proto může sehrát zásadní roli v tom, zda se současné jednotlivé úspěchy promění v dlouhodobější trend: podporou ambiciózních projektů, mezinárodních koprodukcí a jejich cesty na zahraniční festivaly a trhy může pomoci vytvořit prostředí, z něhož by mohla vyrůst i česká obdoba rumunské nové vlny.
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V této situaci působí úvahy ministra kultury Oty Klempíře o omezení prostředků směřujících do české audiovize paradoxně. Přicházejí totiž ve chvíli, kdy se českému filmu začíná dařit a kdy si vedle tradičně silné domácí pozice začíná budovat mezinárodní renomé. Státní fond audiovize by mohl k šíření české audiovizuální kultury a s tím spojené mezinárodní prestiže výrazně přispět, ovšem za předpokladu, že bude adekvátně financován a že nebude zničen pracně budovaný systém, který vytváří podmínky pro stabilitu a další rozvoj českého filmu.
Autor je vedoucím Katedry Arts managementu Fakulty podnikohospodářské VŠE