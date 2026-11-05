Českému filmu ujíždí ostře sledovaný vlak s penězi. Ekonomický základ celého odvětví se mění

Samozřejmě se nejedná o takzvané vyšší umění. Je to ale nepopiratelně plnohodnotné audiovizuální dílo vytvořené převážně pomocí generativní umělé inteligence, je profesionální, baví a šíří se. Tvůrci otevřeně sdílejí prompty i proces. Nejde o izolovaný experiment – podobných projektů přibývá a náklady na tvorbu vysokokvalitního vizuálního obsahu padají v řádech.
Tohle je zpráva, kterou by měla místo přehlíživého mávnutí rukou pečlivě číst ta část českého filmového průmyslu, která stojí na dvou pilířích veřejné podpory. Konkrétně jde o filmové pobídky pro zahraniční produkce a selektivní podporu ze Státního fondu audiovize.
Pobídky – dnes 25 procent z uznatelných nákladů u hraných děl a až 35 procent u animace a digitální produkce, s limitem 450 milionů korun na projekt – jsou automatické a relativně transparentní. Přitahují do Česka zahraniční projekty, využívají Barrandov, stále stejné lokace i štáby. Není to žádná sláva, pokus zakázat během natáčení jistého filmu obyvatelům pražských Holešovic vycházení je tragikomicky legendární.
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Selektivní podpora je jiný příběh. Kdo dostane grant na vývoj či výrobu, o tom rozhodují odborné rady. Proces je formálně transparentní, ale v praxi jde o přerozdělování veřejných peněz, kde hraje roli dosavadní reputace, subjektivní hodnocení a nezbytný jánabráchismus. Není to výjimka – podobné výhrady lze vznést u většiny kulturních fondů.
Rychle se odehrávající změna
Problém ale není v tom, že by podpora neměla existovat. Pes je zakopaný v rychlosti odehrávající se změny a reakce na ni. Když lze celý „film“ s desítkami milionů zhlédnutí vyrobit za částku, která by u nás nestačila ani na nějakou tu četnickou humoresku, a když AI nástroje zvládají stále větší část triků, animace i postprodukce, mění se ekonomický základ celého odvětví.
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Zahraniční produkce budou potřebovat méně fyzického natáčení a méně lokální postprodukce. Domácí tvůrci budou moci experimentovat a vydávat obsah přímo k divákům bez nutnosti procházet komisemi. Ti, kdo dnes počítají s tím, že ostře sledovaný „vlak veřejné podpory“ pojede dál stejným tempem, riskují, že zůstanou na nástupišti.
Měli bychom zabrat. Ne zrušením všeho přes noc, ale faktickou debatou: kam přesměrovat zdroje, jak podporovat dovednosti v nových nástrojích, jak zvýšit transparentnost tam, kde přerozdělování zůstane, a jak neztratit konkurenceschopnost v době, kdy náklady na tvorbu padají a dosah roste. Vlak už ujíždí. Otázka je, jestli v něm budeme sedět, nebo jen sledovat, jak jeho zadní světla mizí v dáli.