Putin má pro Trumpa velké lákadlo. Proto se rozhovorů v Rijádu účastnil klíčový finančník

Dmitrijev není jen tak nějaký finančník. Je to muž, kterého si Vladimir Putin osobně vybral pro tuto misi. A není divu. Jeho životopis je jako stvořený pro jednání s Američany.

Muž dvou světů

Tento rodák z Kyjeva (ročník 1975) strávil mládí právě ve Spojených státech. Jako čtrnáctiletý tam odjel na výměnný pobyt a už v tomto věku začal studovat bakalářský program na Foothill College v Californii. Následovala studia na prestižní Stanfordově univerzitě, kde získal titul z ekonomie s vyznamenáním, a na Harvard Business School.

Jeho profesní dráha je stejně působivá: pracoval v Goldman Sachs v New Yorku a v poradenské firmě McKinsey & Company v Los Angeles, krátce v Praze a nakonec v Moskvě. Po definitivním návratu do Ruska se stal jedním z nejvlivnějších hráčů na tamním finančním trhu. Dnes řídí obří státní Ruský fond přímých investic.

Dmitrijev má k ruskému prezidentovi velmi blízko. Je mu naprosto loajální a také jeho manželka je kamarádkou a obchodní partnerkou Putinovy mladší dcery Kateriny Tichonovové. V Putinově Kremlu je Dmitrijev velkou výjimkou: má finanční, diplomatický i politický vliv, aniž by prošel kariérou v bezpečnostních službách. „Dmitrijev mluví jazykem, kterému Trump a jeho tým rozumějí, jazykem velkého byznysu,“ cituje list Wall Street Journal moskevského politologa Andreje Kolesnikova. „A přináší velmi lákavou nabídku: návrat amerických firem na ruský trh.“

Jeho přítomnost v Rijádu – vedle ministra zahraničí Sergeje Lavrova a bývalého velvyslance v USA a nyní Putinova poradce Jurije Ušakova – nebyla rozhodně náhodná. Kreml pečlivě sestavil vyjednávací tým tak, aby každý člen měl svého amerického protějška. V tomto případě byl Dmitrijev protějškem Stevea Witkoffa, Trumpova osobního přítele a zvláštního vyslance pro Blízký východ, který sehrál klíčovou roli v dojednání příměří v Gaze.

Ruská strategie má několik cílů

Ruská nabídka je součástí mnohem komplexnější strategie. Kreml se snaží prezentovat svou ekonomiku jako silnou a stabilní, zatímco ve skutečnosti čelí vážným problémům. Rostoucí inflace, klesající likvidita státního suverénního fondu a obří výdaje na armádu ve výši třetiny státního rozpočtu představují hrozby, které by se mohly naplno projevit v letech 2025 a 2026.

Dmitrijev tvrdí, že sankce Rusku vlastně pomohly stát se „nezávislejším“, zatímco poškodily americký dolar a americké firmy. Je to součást informační kampaně, která má přesvědčit mezinárodní publikum o síle ruské ekonomiky a Američany o výhodnosti obnovení spolupráce.

Putin ale potřebuje ekonomickou spolupráci s USA mnohem víc než Amerika spolupráci s Ruskem. Návrat amerických firem a zrušení sankcí by Moskvě pomohlo nejen ekonomicky, ale také by oslabilo její rostoucí závislost na Číně. Především by ale přijetí ruských ekonomických nabídek bez požadování ústupků v otázce Ukrajiny znamenalo ztrátu klíčové páky Západu. A jako bonus k tomu by to vrazilo další klín mezi USA a jejich evropské spojence. Pro toto všechno Putin vyslal do Rijádu Dmitrijeva, muže, který rozumí americkému způsobu myšlení.

Dmitrijev po jednání prohlásil, že nabídl druhé straně celou řadu konkrétních způsobů spolupráce v energetice či v těžbě nerostů. Podle britského Institutu pro studium války jedna z nabídek se týká společných projektů v Arktidě, o kterou má Donald Trump eminentní zájem. I to ukazuje, že Rusové velmi pozorně „čtou“ amerického prezidenta a kalibrují své návrhy podle jeho gusta.