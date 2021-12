Kissinger v televizi. Má Petr Fiala kvůli Lipavskému politicky krvácet?

Designovaný předseda vlády stojí před takřka neřešitelným dilematem: má jít do tvrdého střetu s prezidentem, v němž nemá jistotu vítězství, kvůli koaličnímu partnerovi s pouhými čtyřmi poslanci? Má před celým národem trvat na tom, že nejlepším kandidátem na ministra zahraničí, tedy naší tváří před celým světem, je muž, jemuž se smějí jeho vlastní straníci?

„Myslím, že po dnešních výkonech si mohu dovolit bez jakýchkoliv přehánění konstatovat, že vedle Jana Lipavského působí i Jakub Kulhánek jako Henry Kissinger,“ napsal po schůzce Lipavského s prezidentem a několika jeho televizních vystoupeních vlivný europoslanec Jan Zahradil, který na adresu Kulhánka a Petříčka nešetřil kritikou. Kruté, leč přesné.

Je to pár týdnů, co tady Chlívek upozorňoval na zvláštní dvojí metr, jenž je uplatňován na ministerské kandidáty. Jakub Kulhánek (ČSSD), absolvent Karlovy univerzity (bakalář) a jedné z nejprestižnějších světových univerzit Georgetown University ve Washingtonu (magistr), náměstek ministra obrany a náměstek ministra zahraničí, byl asi měsíc soustavně dehonestován. Zato Jan Lipavský (Piráti), jenž se nedostal dál než za bakalářský titul v Česku (nemohl by býti ani velvyslancem) a ve státní správě nikdy nepracoval, se do té chvíle s žádnou kritikou nesetkal – tedy dokud se na něj nezaměřila hlava státu.

Dilema Petra Fialy je skutečně nezáviděníhodné. Ani on, ani Piráti nechtějí ustoupit tlaku prezidenta, nota bene ještě dříve, než se ujmou vlády, nota bene ve sporu, kde podle nich hlava státu překračuje své ústavní pravomoci. Zároveň asi předsedu ODS bolí oči z toho, že z důvodů koaličního smíru musí na post, který zastával Edvard Beneš, Jan Masaryk, Jiří Dienstbier či Karel Schwarzenberg, prosazovat někoho, jehož kompetence jsou tak někde na úrovni juniorního referenta v Černínském paláci. Někoho, kdo se ani nemůže odvolat na demokratickou legitimaci, protože voliči mu poslanecký mandát neobnovili?

Chlívek se svým čtenářům omlouvá. Kandidáta Pirátů na ministra zahraničí Lipavského nikdy nepotkal, nic proti němu osobně nemá, a dokonce si stále myslí, že prezident je povinen akceptovat návrhy premiéra. Nicméně právě proto doporučuje všem čtenářům čtvrteční Interview ČT. Jak asi člověk, jehož si „vodí“ moderátor Daniel Takáč, obstojí proti protřelým světovým diplomatům? Jak by asi vypadala schůzka Lipavský–Lavrov?

Česko bezpochyby už mělo mnohem horší ministry, než by byl Jan Lipavský. Jen tu zůstávají nevyřešené tři otázky: má kvůli tomu, že Piráti učinili spornou volbu, Petr Fiala politicky krvácet? Jakou cenu bude platit celá země, pokud kvůli sporu premiéra s prezidentem budeme delší čas bez ministra zahraničí? A je otázka, kdo bude řídit českou diplomacii, skutečně jen a výhradně rozhodnutí Pirátů?