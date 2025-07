Koupíte ji od ruského podnikatele za dva miliony amerických dolarů a za desítky milionů korun ji zrekonstruujete tak, že je z ní monastýr s obří kaplí, zvonicí a vinicemi obehnaný dvoumetrovou zdí a zavřený těžkou kovanou bránou. A na věžičky posadíte pozlacené pravoslavné kopule.

Když se vás po letech novináři začnou ptát, kde jste vzali dva miliony dolarů a desítky milionů, začnete říkat, že vás to nikdy nezajímalo, nebo že to je z velké milosti boží, díky dobrodincům Jekatěrině, Irině a Jurijovi. Anebo začnete tvrdit, že peníze poslal velmi movitý věřící, milionář, který před smrtí chtěl, aby jeho peníze skončily v pravoslavné církvi. Anebo jen řeknete, že jste se zajímali o duchovní stránku a odkud plynou miliony, kdo je daruje, vás prostě nezajímalo.

To je v kostce příběh kláštera v Loděnici, který nyní vyšetřují policisté a kde obvinili matku představenou abatyši Valentinu, a nyní podali i návrh na její obžalobu.

Tento příběh je ale daleko důležitější v tom, co nám říká. Zejména o tom, jak do Česka proudí ruský kapitál, jak je investován, můžeme říct legalizován, a jak v tichosti před úřady mizí u různých spolků, církví či společenství. Aniž by si dosud roky někdo těchto peněz všiml, prověřil je.

Podobných obchodů jako tento se staly v minulosti tisíce a nikdo nikdy už je nedohledá. I proto, že stejně jednoduché jako si koupit rohlík, je pořídit si firmu v daňovém ráji, která bude mít skryté vlastníky.

Ruský režim využívá obrovské objemy peněz z vývozu surovin, navzdory různým sankcím. Peníze směruje přes nemovitosti, anonymní firmy, investice v zahraničí nebo zlatá víza. Tím buduje ekonomické vazby, oligarchové investují hlavně do vlivu. Nepotřebují konkrétní zkorumpované politiky, potřebují ovlivňovat rétoriku, veřejnou debatu.

Proto nestačí jen sledovat, kdo si koupil zámek u Prahy, kdo sponzoroval „náhodnou prorodinnou“ nadaci nebo kdo se zjevil na konferenci o míru ve východní Evropě s překvapivě vřelým vztahem k Moskvě. Je třeba rozplétat sítě firemních schránek, naslouchat nejen tomu, co kdo říká, ale i kdo mu to zaplatil. A ptát se, odkud peníze pocházejí, proč je někdo poskytuje a zda a co za to chce.

Ruský vliv neproniká jako tank, ale jako voda – pomalu, trpělivě, spárou po spáře. Neútočí, přitéká. A když si nedáme pozor, zjistíme až pozdě, že v suterénu už je vody až po kolena.

Není to paronoia, je to jen přirozená obezřetnost a nedůvěřivost k tomu, že přišel štědrý investor, miliardář na konci života, který vzal své miliony a odkázal je věřícím, aby peníze smysluplně sloužily. A přirozenou vlastností novináře je ptát se, prověřovat, ověřovat, konfrontovat.

Takže i v tuto chvíli by pravoslavná církev měla přijít a jasně říci, kdo do různých spolků nahrnul peníze, aby mohl vzniknout u Berouna honosný klášter. Nestačí říci, že se nikdo neptal a dostali to darem.

Je třeba znát původ peněz do poslední koruny, eura, dolaru, rublu. Možná někomu připadá podezřívání „nevinných investorů“ z Východu jako nefér, měl by si však vzpomenout, že i trojský kůň přišel „zdarma“, měl na sobě pěkné rytiny – a jaká to byla lest. Nechceme přece čekat, až nám někdo z Kremlu s úsměvem vysvětlí, že si nás vlastně už dávno koupil. Jen to bylo v eurech a bez účtenky.