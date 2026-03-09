Zemřel pianista Tamás Vásáry. Co pro něj bylo víc než sláva?

Otec József Vásáry byl politik (tajný rádce Miklóse Horthyho a po válce člen vlády Imreho Nagye), dědeček Dezső Baltazár reformovaný biskup. Jejich potomek se narodil v Debrecíně 11. srpna 1933 (prý si pamatoval chvíle, kdy přišel na svět) a zemřel v Budapešti 5. února 2026 v nemocnici ve spánku.
Byl dvakrát ženatý, ale nechtěl mít děti. S první ženou Ildikó, jejímž otcem byl exilový etnograf Lajos Kovács Kutasi, žil od roku 1966 do její smrti (rakovina) v roce 1994. S druhou manželkou, o 41 let mladší balerínou Henriett Tunyogiovou, byli spolu 16 let až do rozvodu v roce 2019.
Na prvním koncertě v šesti letech zahrál Uherskou rapsodii č. 2 Ference Liszta. Statut zázračného dítěte si užíval, byl rozmazlován rodiči i příznivci. V deseti letech se v Budapešti stal žákem skladatele, klavíristy a dirigenta Ernőa Dohnányiho (znám i jako Ernst von Dohnányi), který před komunisty v roce 1948 utekl do USA. Mentorem Vásáryho se pak stal Zoltán Kodály.
V emigraci koncertoval v průměru stokrát ročně. Hrál ve všech významných hudebních centrech světa, jako dirigent spolupracoval asi se stovkou orchestrů, obdržel desítky významných ocenění. Nejraději měl Chopina, Liszta, Mendelssohna či Schumanna.
Dokonale zahrál i Chopinovy technicky extrémně náročné etudy, které skladatel věnoval svému příteli, největšímu klavíristovi své doby, Ferenci Lisztovi. „Arthur Rubinstein nikdy nezahrál všech 24 etud. Vladimir Horowitz mi řekl, že Chopinovu etudu označovanou jako ‚Chromatická‘ nikdy neměl odvahu zařadit do repertoáru,“ říkal Vásáry.
Strach z falešné noty
Byl perfekcionista a trémista. Říkával, že před koncerty se mnohdy třásl strachy z toho, že zahraje falešnou notu. „Postupem času už jsem raději dirigoval, jelikož případnou chybu už neudělám já, ale někdo z orchestru,“ přiznal. Dříve se po koncertech lidem, kteří přicházeli s gratulacemi, omlouval za chyby při hraní. Z tohoto zlozvyku jej částečně vyléčila jeho první žena s argumentem, že nemá brát lidem radost z pocitu, že slyšeli něco úžasného.
Byl hluboce věřící a emocionální člověk, při rozhovorech se dojetím často rozbrečel. K tomu, aby se necítil jako stařec, jedl zdravě, nekouřil, ale nejvíce mu pomáhala hudba, procházky, čtení a hlavně jóga. Od roku 1958 pravidelně cvičil. „Jóga mi dává energii do života, i v devadesáti provádím ásany, jaké není schopna udělat ani většina dvacetiletých,“ chlubil se.
Přesto ho celý život trápila deprese. V Londýně mu nedokázal pomoci ani věhlasný psychiatr Edward Bennet, kolega a přítel C. G. Junga. „Nejhorší varianta úzkosti se pozná tak, že člověk nezná její důvod. Přichází, když chce, odchází, když chce. Ani sláva ji nedokázala ze mne vyhnat,“ říkal.
Když mu bylo 90 let, ptali se ho, co by v životě dělal jinak. „Když jsem prožíval nezdary v kariéře či v soukromí, například ponížení, napadlo mne, že jsem možná něco mohl udělat jinak. Jenže pak jsem zjistil, že výsledkem všeho špatného bylo, že jsem se jako člověk dostal výš. Až se postavím před Boha, tyto věci budou mít pro mne větší hodnotu než umělecký věhlas.“