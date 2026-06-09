Proč? Důvodů je více. Ilustrují, jak se odepisovaný a bizarní režim dokázal prosadit. Jak se k vlastníkovi jaderných zbraní všichni chovají s úctou a předcházejí si ho. Vsaďte se, že toto dění bedlivě sledují v Íránu.
Máme i jiné možnosti než jen Čínu
Vraťme se k návštěvě čínského lídra v Pchjongjangu. Si je sebevědomý a vybíravý politik. Za letošní rok ani jednou neopustil Čínu. Neměl k tomu důvod, když jiní lídři jezdí za ním. Jen letos to byli Macron, Starmer, Merz, Trump a Putin. Tudíž když se rozhodl překročit hranice Severní Koreje, musel k tomu mít motivaci.
Oficiální motivací bylo 65. výročí čínsko-severokorejského Paktu přátelství. Mimochodem, je to jediná bilaterální smlouva o obranném spojenectví, kterou kdy Čína uzavřela. Jenže…