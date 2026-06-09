Jak se Kim stal králem. Si, Putin i Trump se o něj ucházejí, Írán mu závidí jaderné zbraně

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Kim Čong-un přivítal Si Ťin-pchinga (vlevo) v Pchjongjangu. (8. června 2026) | foto: ČTK

Zbyněk Petráček
Komentář   18:00
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Kdyby před padesáti lety přijel čínský lídr za severokorejským, byl by to jen komunistický rituál. Když teď přijede Si Ťin-pching za Kim Čong-unem, je to Událost s velkým U dokonce v českých médiích.

Proč? Důvodů je více. Ilustrují, jak se odepisovaný a bizarní režim dokázal prosadit. Jak se k vlastníkovi jaderných zbraní všichni chovají s úctou a předcházejí si ho. Vsaďte se, že toto dění bedlivě sledují v Íránu.

Máme i jiné možnosti než jen Čínu

Vraťme se k návštěvě čínského lídra v Pchjongjangu. Si je sebevědomý a vybíravý politik. Za letošní rok ani jednou neopustil Čínu. Neměl k tomu důvod, když jiní lídři jezdí za ním. Jen letos to byli Macron, Starmer, Merz, Trump a Putin. Tudíž když se rozhodl překročit hranice Severní Koreje, musel k tomu mít motivaci.

Oficiální motivací bylo 65. výročí čínsko-severokorejského Paktu přátelství. Mimochodem, je to jediná bilaterální smlouva o obranném spojenectví, kterou kdy Čína uzavřela. Jenže…

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Komentář

Jak se Kim stal králem. Si, Putin i Trump se o něj ucházejí, Írán mu závidí jaderné zbraně

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