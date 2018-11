KLESLA: Jak být bankou. Jen regulace drahé finanční služby nevyřeší

Takových transakcí, jako když banky posílají peníze, děláme denně miliardy, jsou stejně zabezpečené, říkáme tomu e-mail, jenom nechceme za každý dvoudolarový poplatek, vyprávěl onehdá jeden z šéfů IT firmy ze Silicon Valley. Jistě, trochu přeháněl ve prospěch bezpečnosti svého systému, i když o vyspělosti a průstřelnosti těch bankovních se vypráví legendy. V základu má ale pravdu – v dnešním světě je posílání peněz v podstatě stejné zaslání informace v digitální podobě jako jakékoliv jiné, i když trochu jinými cestami. A není žádné opodstatnění, aby se za ně platily stovky korun. Samozřejmě tedy krom zisku finančních institucí.

Z pohledu Bruselu tak dává přirozeně smysl poplatky regulovat. Podobně jako zrušení příplatků za roaming potěšilo spotřebitele a voliče, kteří teď na cestách po EU telefonují a surfují beze strachu z obrovské faktury, čímž se podporuje volný pohyb osob.



Stejně tak omezení drahých převodů a regulace plateb může pomoci rozvíjet přeshraniční obchod, hlavně nákupy v zahraničních e-shopech, a tedy volný pohyb zboží a služeb. A společný digitální trh je jednou z hlavních priorit pomalu končící Junckerovy komise. Navíc se už zastropování poplatků u přeshraničních karetních operací jednou osvědčilo, největší český e-shop si dokonce nechával svého času raději platit na slovenský účet než na český, protože to bylo levnější.



Jenže finančníci si své zisky na klientech vyberou jinde. Může to být na poplatcích z plateb mimo EU, jinde na domácím trhu, nebo prostě na nevýhodných kurzech při převodu z eur na koruny a naopak. A i když budou při platbách muset upozornit na rozdíl v kurzech, ze dvou nevýhodných variant si člověk jednu vybrat stejně bude muset.

Problémů s poplatky si navíc již dávno všimly právě technologické firmy, a to jak z Evropy a USA, tak především z Číny. Giganti typu Alibaby jsou u nás právě se službami převodu peněz a plateb zatím jen v pilotním provozu pro své turisty, to ale rozhodně nemusí trvat navždy. Google a Apple se svými platebními aplikacemi již na českém trhu jsou nebo brzy budou. Jediným skutečným řešením pro banky tak je, aby to přenechaly jim a vrátily se zase ke svému hlavnímu byznysu – přijímání a půjčování peněz. Kvůli nízkým úrokovým sazbám a přísným regulacím poskytování úvěrů to není vůbec snadné, koláč poplatků jim ale budou stále více ukusovat noví konkurenti. Další regulace to pouze urychlí.