KLESLA: Malý Klaus kritizuje velký den

Jednou ze základních zásad republiky, jejíž velké výročí dnes slavíme, je úcta k svobodě slova a její ochrana. To ale neznamená, že by člověk nemohl být při výkonu tohoto svého ústavního práva zdrženlivý. Zvláště pokud je osobně odpovědný za rozpad Československa, mohl by se v zájmu důstojnosti své, národa i­ oslav právě v den, kdy si jej připomínáme, nesnažit dostat za každou cenu do titulků. Jenže to by se ten člověk nesměl jmenovat Václav Klaus.

Výrok exprezidenta má při podobné příležitosti, jaká se naskýtá právě jednou za sto let, obdobnou váhu jako slova současné hlavy státu nebo premiéra. A ti se oba rozhodli odložit obvyklý ostrý politický styl a zachovat se jako státníci. Klaus si oproti tomu neodpustil rýpání do Evropské unie, Německa a Francie. Prý k nám nikdo nepřijel a ti, kdo přijeli, tak ze strachu. Prosím, ať si kritizuje naše­ spojence, ale ať si to nechá na jindy.

Angela Merkelová i­ Emmanuel Macron přijeli jako hosté a ti se lacině neurážejí. A už vůbec ne rádobyvtipnými bonmoty o přejmenování EU na MMU (Macron, Merkelová unie), na které je asi Klaus pyšný, neb je opakuje. Nebo se prostě stále tak rád poslouchá, a jak kdysi prohlásil, „cituje sebe“.



Éra vlády Václava Klause patří navíc k­ těm horším obdobím v dějinách naší země. Z jeho devadesátých let, nezvládnuté transformace hospodářství a dělení státu a trhu jsme se ještě pořádně nevzpamatovali, přinejmenším ekonomicky. Pokud tak chce Klaus být, dle svých slov, jedním z těch, kdo nesou dědictví vzniku Československa důstojně, mohl využít právě tuto příležitost a prostě nic neříkat.