KLESLA: Starý trik. Překreslování volebních obvodů má rušit soud

Elbridge Gerry byl už starý, zkušený a zasloužilý politik, jeden z těch, kdo podepsali Americkou deklaraci nezávislosti, když opravdu vstoupil do dějin. Jako guvernér státu Massachusetts se v roce 1812 rozhodl si trochu pohrát s hranicemi volebních obvodů a zvýšit tak šance své tehdejší Demokraticko-republikánské strany ve volbách do místního Senátu. Pokroucený tvar jednoho Gerrym upraveného okrsku připomínal salamandra a díky vynalézavosti jedněch bostonských opozičních novin vznikl termín gerrymandering.

Nic mu nebylo platné ani to, že se zanedlouho stal pátým viceprezidentem USA, jeho jméno je už navždy symbolem snahy přesunout na mapě voliče tak, aby měl politik větší šance uspět. Za posledních více než dvě stě let se po celém světě přimalovalo nespočet bohatých sousedství k chudým, nebo naopak, aby se převážily volební jazýčky zvláště v menších, místních, nebo komunálních volbách, kde záleží doslova na každém hlasu.

Co teď opakovaně předvádí na Praze 9, tak skutečně není žádný nový a neznámý trik. Však také ani českým politologům neuklouzl termín odkazující k Elbridgi Gerrymu žádnou náhodou. Je sice pravda, že pro záměrnou manipulaci nejsou přímé důkazy, ale pokud něco chodí jako kachna, kváká jako kachna… znáte to.

Ano, zákon skutečně dává možnost volebnímu orgánu samotnému měnit si obvody a ohnout tak systém, ale jelikož žijeme v ­právním státě, každé rozhodnutí může přezkoumat soud a­ pokud je nezákonné, může a dokonce musí ho zrušit. A přesně to by se také mělo stát v tomto a podobných případech. Protože soud nerozhoduje jen na základě doslovného znění, ale také smyslu a účelu zákona. Tím primárním tady je rovná politická soutěž politických stran, což zaručuje ostatně i ústava. Obvinění z gerrymanderingu se objevují poslední dvě století a ­nikdo zatím nepřišel s opravdu dobrým způsobem, jak ho zakázat v zákoně, ale naštěstí máme pojistku právě v justici, která by si měla být schopná poradit s tak starým trikem.