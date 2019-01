KLESLA: Donaldova show v poločase. Co nás s ním ještě čeká?

Praha Řečí seriálů, které Američané tak milují, má show s názvem Donald v Bílém domě za sebou dvě sezony a nejméně na další dvě se ještě můžeme těšit. Prezidentství někdejší televizní celebrity má ostatně k nějakému kousku z obrazovek vcelku nedaleko.

Dříve bychom sáhli k dramatické, zahloubané, ukecané a i u nás populární sérii West Wing, pojmenované podle západního křídla budovy na Pennsylvania Avenue 1600, kde kromě Oválné pracovny mají kanceláře nejbližší členové administrativy. Dnes je ale mnohem víc v kurzu akčně-thrillerový House of Cards se svým antihrdinou, kde se přes úklady, spiknutí a dějové zvraty neustále zdá, že vše za chvíli spadne jako titulní domeček z karet. A po dvou letech vysílání Trumpovy reality show nám to už ani nepřijde tak přitažené za vlasy.

Jako správný seriál zanechal i ten současný politický na konci minulé sezony několik cliffhangerů, otevřených konců lákajících k dalšímu sledování. Americká vláda zažívá historicky nejdelší shutdown, uzavření úřadů kvůli neschválenému rozpočtu, a Trump sám zrušil cestu do Davosu. Vyostřuje se obchodní válka s Čínou a prezidenta stále ohrožují vyšetřování hříchů a možných konspirací. Jako v každém dobrém seriálu se postupně obměňuje obsazení vedlejších i hlavních rolí. Odešel rádce a ideolog, odchází moudrý a tvrdý ministr obrany, zůstává naopak krásná dcera s pikle kujícím manželem, která dokonce mluví do výměny šéfa Světové banky.

Navíc víme, že producenti americké ústavy objednali jako vždy jen čtyři série. A jak je v branži zvykem, o dalších čtyřech rozhodne popularita a sledovanost. To nejlepší na nás tedy teprve čeká v příštích dvou sezonách.

Zima se blíží

Všechny eskapády věru spíše připomínají nějaký seriál, přesto je už dnes jasné, že další dva roky budou ve znamení jediné věci – ekonomiky. Pokud se té americké bude dařit jako dosud, má Trump realistickou šanci úřad obhájit. V nejvyšší funkci v USA je to prakticky už tradice. Hospodářství zlomilo vaz Bushovi staršímu a vyneslo do úřadu a udrželo v něm Billa Clintona i přes skandál s Monikou Lewinskou.

Ukazují to i výsledky podzimních voleb, které – opět v souladu s tradicí – vládnoucí republikáni prohráli. Ale zdaleka ne tak, jak se očekávalo, katastrofa a národní odsouzení Donaldovy show se rozhodně nekonalo. Demokraté se tak budou s Bílým domem rozhodně natahovat podobně dlouze, tvrdě a také nedůstojně jako dnes při sporu o peníze. Podle odhadů stojí USA situace, kdy jsou státní úředníci doma nebo nedostávají plat, až 0,1 procenta HDP každý týden a právě v neděli to bude měsíc. Jenže není vůbec jisté, komu to dají voliči k tíži, jestli neocení Trumpovu tvrdohlavost při prosazování „zdi“ na hranici s Mexikem, na niž mu opozice nechce dát peníze – a on bez nich zase nepodepíše rozpočet.

Na druhé straně může platit i slavné heslo z jiného neméně populárního politicko-fantastického seriálu Hra o trůny. Zima se blíží, a to i ta ekonomická. Cyklus se otáčí do recese a nemusí dojít ani k nějaké zásadní krizi, výraznější zpomalení a reakce velmi citlivé americké ekonomiky a především trhu práce nesvázaného pracovněprávními předpisy může Trumpovi zlomit vaz. Pokud nebudou slíbená místa, nebude America Great Again a on nebude prezidentem.

To be continued…?

Uplynulé dvě sezony se demokraté, liberálové a vlastně skoro všichni, kdo se na Donaldovu show prostě nemohou dívat, upínali k vyšetřování jeho napojení na Rusko a Vladimira Putina. Problém je, že i přes několik velmi vážných obvinění a odsouzení lobbisty Paula Manaforta nepřišel zatím zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller s konkrétním důkazem usvědčujícím osobně samotného prezidenta. V USA lze hlavu státu odvolat za přečin spáchaný v úřadu, ne před nástupem do něj. Nixon spáchal Watergate jako prezident a Clinton jako prezident lhal pod přísahou. Trump by musel pod tíhou důkazů odstoupit sám – nebo by se k němu museli otočit zády šokovaní voliči a podporovatelé.

Problém je, že jak poukazují především liberální komentátoři ze západního pobřeží, kolegové na východě svou protitrumpovskou hysterií prezidentovy fanoušky jen utvrzují v jejich pravdě. Není to jen podle Trumpa „prolhaná CNN“, je to také Los Angeles, San Francisco a Seattle, které ho nemohou úplně stejně vystát, ale upozorňují, že takhle se ho prostě nezbavíme. Co je ještě horší, i když už je nejvyšší čas, demokraté zatím neukázali žádného schůdného kandidáta, většina působí okoukaně nebo neschopně. Jistou nadějí by mohl být zkušený mediální magnát Michael Bloomberg. Pokud by se do boje někdejší populární starosta New Yorku a na rozdíl od Trumpa opravdu úspěšný byznysmen opravdu pustil, byla by to přinejmenším opravdu dobrá podívaná.