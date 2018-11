KLESLA: Ukradená práce. Opravdu je český dělník o tolik horší než německý?

Průměrný český zaměstnanec má povětšinou jen velmi omezené vzdělání v ekonomii, nerozumí a ani nechce rozumět makroekonomickým ukazatelům nebo komplexnímu podnikovému výkaznictví. Ale rozhodně není hloupý.

Dělník u pásu v autoprůmyslu, stejně jako v jiné výrobě, moc dobře pozná, když ho někdo tahá za nos. Například vidí, že u nich v českém městě, ve firmě s českým designem se českýma rukama vyrábějí třeba krásná kamna. A jelikož se u nás nic neutají, ví také, za kolik je výrobce účtuje německé, rakouské či skandinávské společnosti, jejíž logo na ně on sám lepí a které ostatně visí na bráně továrny. A potom též vidí v nejbližším hobbymarketu cenovku, na které je desetinásobná částka oproti té, kterou si účtovala jeho mateřská továrna. Selský rozum mu stačí na to, aby pochopil, co se děje, a tvrzení, že německý dělník je produktivnější, a proto má také o tolik vyšší plat, ho po právu pěkně naštve.

Nejsme levná ekonomika, ale okrádaná ekonomika. Nejsme žádná montovna, české ruce nejsou méně výkonné nebo inovativní než ty západní. Stačí se jít podívat do našich továren, kde už dnes běžně pracují lidé a roboti vedle sebe a čeští designéři navrhují třeba dveře do nejmodernějších elektromobilů západních značek. Nemáme nižší přidanou hodnotu, jen nás o ni někdo soustavně připravuje.



Ekonomové to balí do opatrných slov o „jiné struktuře“ hospodářství nebo „nízké hrubé marži“ a přiznávají, že je pro zahraniční firmy „výhodné z daňových i jiných důvodů realizovat zisky jinde“. Rozuměj – u nich doma v Německu, Rakousku, Itálii nebo jinde v Evropě. Ekonomický nacionalismus je zkrátka realita i v EU, a když ho budeme popírat, budeme jen dál nahrávat různým podivným pseudoekonomickým existencím, které toto téma zvedají, zneužívají a plují na vlně laciného populismu, kterou ještě přiživují.

Chceme-li něco změnit, potřebujeme nejen kvalifikovanější pracovní sílu. Nikdo se nebude vzdělávat, aby byla jeho práce ještě výnosnější, aby zahraniční vlastníci ještě více vydělali. Potřebujeme především silné domácí firmy a značky, které nebudou závislé na svých odběratelích, ale v tvrdé konkurenci je podrží domácí kapitál, a to především ten finanční. Chybí nám české banky a funkční kapitálový trh, to vidí i ten pověstný skladník ve šroubárně.