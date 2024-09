Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila znepokojující zjištění, že jen v Evropě ročně zemře 175 tisíc lidí v důsledku extrémních veder. Ve skutečnosti jich je ale čtyřikrát méně. Po upozornění organizace v tichosti upravila svou online publikaci a vymazala z ní slovo „extrémní“ – to už však média tuto katastrofickou zprávu přejala.

Na internetu sice chybu opravili, ale jaksi se opomněli zmínit, že extrémní horko je z hlediska teploty v Evropě tím nejmenším problémem, neboť zima tu má na svědomí třináctkrát více obětí. To by však bylo v rozporu s výzvou k akci generálního tajemníka.

Další polínko do ohně přiložila organizace UNICEF, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí. Zveřejnila totiž zprávu, podle níž vysoké teploty v roce 2021 stály za úmrtím 377 mladých lidí napříč Evropou a Střední Asií. Nezmínili už ale fakt, že podle jejich vlastních údajů se za posledních třicet let počet úmrtí spojených s vedry snížil na méně než polovinu, dokonce ani to, že zima má v těchto oblastech ročně na svědomí zhruba třikrát tolik lidských životů.

Nemluvě o tom, že v této věkové kategorii patří horko k nejméně častým příčinám úmrtí. Organizaci, která se zaměřuje na blaho dětí, by patrně měly mnohem víc zajímat problémy s podvýživou, která si v daných regionech ročně vyžádá 26 tisíc mladých životů.

Zkreslené příběhy

Ve snaze přizpůsobit se úzkému zaměření na klima, jež přichází z kanceláře generálního tajemníka OSN, nám WHO i UNICEF předkládají chybné či neúplné údaje a vypráví zkreslené příběhy, čímž staví politická sdělení před integritu dat.

Rozsévání poplašných zpráv jde panu Guterresovi na výbornou. Poukázal totiž na to, že v posledních desetiletích umírá vlivem horka o 85 % víc starých lidí než dříve, jenže už neřekl, že téměř celý tento nárůst lze vysvětlit tím, že na světě dnes žije o 79 % víc starých lidí.

Ve své emotivní výzvě k akci tvrdí, že „extrémní vedra stále víc ničí ekonomiky, prohlubují nerovnosti ve společnosti, podkopávají Cíle udržitelného rozvoje a zabíjí lidi“. Zároveň se prý „zvětšuje rozsah, intenzita, frekvence i délka trvání extrémních veder“.

Takové tvrzení není jen alarmující, ale především zavádějící. Tato přelomová studie o extrémních vedrech a jejich vlivu na úmrtnost z roku 2024 ukazuje, že se za posledních třicet let počet dní s výskytem extrémních veder zvýšil z 13,4 na 13,7 dne, což nelze označit za rapidní nárůst. Ještě důležitější je ale fakt, že se celosvětová úmrtnost vlivem extrémních veder nejenže nezvyšuje, ona dokonce klesá, a to o více než sedm procent za jedno desetiletí.

Pan Guterres výslovně řekl, že za všechna úmrtí způsobená extrémními vedry může změna klimatu, což očividně není pravda, když za drtivou většinu z nich může oněch 13,4 dne extrémních veder, které bychom beztak zažili už před třiceti lety. Od té doby vlivem klimatických změn přibyly 0,3 dne a nějaký ten zlomek k jinak klesajícímu počtu úmrtí. Naznačovat opak by bylo liché.

Pokud bychom totiž brali v potaz aktuální věkové rozložení ve světě a zohlednili stále větší počet starých lidí, pak by se za posledních třicet let úmrtnost vlivem extrémního horka snižovala o 13,9 % za desetiletí. Tento pokles je z velké části způsoben tím, že lidé jsou bohatší a mají lepší přístup ke klimatizaci a elektřině.

Ani zmínka o klimatizaci

Zde narážíme na hlubší problém v rétorice pana Guterrese. Nejlepším způsobem, jak předejít úmrtím vlivem extrémního horka – což se nám za poslední desetiletí dařilo dobře – je zajistit, aby si stále větší množství lidí mohlo dovolit žít v klimatizovaném prostředí.

Je s podivem, že se OSN podobným nápadům, které mohou zachraňovat lidské životy, vyhýbá. Místo toho představila vlastní čtyřbodový návod, jak se vyhnout rizikům spojeným s extrémním vedrem, ve kterém však o klimatizaci není ani zmínka. Podle něj mají lidé využívat „žaluzie a rolety“ či „noční vzduch“, případně se mají jít na pár hodin ochladit do supermarketu.

Snižování cen energií, aby si více lidí mohlo dovolit klimatizaci, je přesným opakem toho, co prosazuje pan Guterres. Za hlavní „nemoc“ světa považuje naši „závislost na fosilních palivech“. Požaduje, abychom drželi globální nárůst teplot pod limitem 1,5 °C, což by stálo tisíce bilionů dolarů, značně prodražilo náklady na elektřinu a ochudilo obyvatelstvo.

Snad nejhorším bodem Guterresovy výzvy k akci je jeho výhradné zaměření na extrémní horko, které ročně zabije zhruba 155 tisíc lidí. O chladných teplotách však generální tajemník OSN takřka nemluví (pokud tedy nejde o pochybný argument, že i extrémní zimu způsobuje globální oteplování). Zima ročně usmrtí 4,5 milionu lidí, tedy 33krát víc než extrémní horko. V racionálním světě by pan Guterres soustředil třicetinásobek své palebné síly na tento, mnohem větší problém (i tak by ale zjistil, že nejlepším řešením by bylo snížit cenu energií).

Je těžké nenabýt dojmu, že generální tajemník jednoduše využívá tragická úmrtí vlivem veder ke svému klimatickému alarmismu. Přinejmenším by si on i OSN měli udělat pořádek v číslech.

Autor je dánský statistik a politolog