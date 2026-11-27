Mnohé konference COP – stejně jako velká část klimatické politiky – fungovaly politicky proto, že politici mohli slibovat záchranu planety, zatímco náklady měly přijít až někdy v budoucnu.
Jenže budoucnost je tady. Česko platí šesté nejvyšší ceny elektřiny mezi 38 bohatými zeměmi OECD, zhruba 6,46 Kč za kilowatthodinu pro domácnosti a průmysl dohromady. To je více než dvojnásobek toho, co platí Američané, zhruba trojnásobek toho, co platí Číňané, a po započtení inflace zhruba 1,5násobek ceny z roku 2000.
A konference COP fungovaly jen zřídka. V Glasgow v roce 2021 svět slíbil omezit využívání uhlí. Od té doby globální spotřeba uhlí každý rok překonala rekord. I kdyby se splnily všechny závazky z Pařížské dohody, přineslo by to jen jedno procento potřebného snížení emisí k udržení oteplení pod 1,5 °C.
Příliš drahé snižování emisí
Bylo ironické sledovat, jak Česko a zbytek Evropy poučují svět o tom, jak přestat využívat fosilní paliva – tedy právě o otázce, na které ztroskotala jednání v Antalyi. Česko stále získává 65 procent své energie z fosilních paliv a EU téměř dvě třetiny. Pokud bude pokračovat trend posledního desetiletí, bude EU jako celek i v roce 2050 – tedy v roce, kdy slibuje uhlíkovou neutralitu – stále získávat téměř polovinu energie z fosilních paliv.
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Navíc emise bohatého světa jsou čím dál okrajovější. Po zbytek tohoto století bude více než 83 procent globálních emisí pocházet ze zemí mimo OECD. Ve stejném období bude Česko odpovídat za pouhých 0,08 procenta a EU jako celek za jen 2,8 procenta.
Ano, klimatická změna je skutečná, ale je vedlejším produktem prosperity. Po dvě staletí byla levná a hojná energie, převážně z fosilních paliv, motorem růstu, který vyvedl miliardy lidí z chudoby. Přiškrtit ji je lákavé hlavně uvnitř evropské bubliny.
Většina chudších zemí ale nechce kopírovat české závratně vysoké ceny energií a rostoucí zadlužení. Dívají se na Čínu a chtějí mnohem víc energie, převážně z fosilních paliv. Za omezení svých emisí chtějí být zaplaceny. V roce 2009 bohaté země slíbily navíc 100 miliard dolarů ročně, ale dodaly hlavně přejmenovanou rozvojovou pomoc a půjčky. V roce 2024 slíbily 300 miliard dolarů a hovořily o 1,3 bilionu dolarů. Tyto peníze pravděpodobně nikdy nepřijdou.
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Zásadním problémem přístupu COP je, že rychlé snižování emisí stojí víc, než přináší. Celosvětově bude uhlíková neutralita do roku 2050 stát 5 300 bilionů Kč a každá koruna přinese jen 9 haléřů klimatického přínosu. Pro Česko bude uhlíková neutralita do roku 2050 stát 1,5 bilionu Kč a do konce století sníží teplotu o osm desetitisícin stupně. I kdyby celá EU dosáhla uhlíkové neutrality, utratí 105 bilionů Kč za to, aby byl svět v roce 2100 chladnější o méně než tři setiny stupně.
Proces COP bude nejspíš nějak pokračovat dál, ale ve své současné podobě by pokračovat neměl. Po krachu COP31 se konečně můžeme začít ptát: „Co doopravdy funguje?“
Vyvíjet lepší technologie
Zaprvé: řešme klimatickou změnu inovacemi. Jediný způsob, jak přimět všechny ke snižování emisí, je udělat zelenou energii levnější než fosilní paliva. To neznamená dotovat stále víc solární a větrné energie s nepravidelnou výrobou, ale vyvíjet lepší technologie pro nepřetržitou výrobu elektřiny, například levné jaderné reaktory čtvrté generace. Kdyby byly nejlevnější možností, přešli by na ně všichni – ne jen několik bohatých zemí s dobrými úmysly a skromnými škrty. Výzkum a vývoj zelené energie je vůbec nejefektivnější dlouhodobou klimatickou politikou.
Loni EU utratila za zelenou transformaci zhruba 9,5 bilionu Kč, ale jen zhruba 245 miliard Kč, tedy asi 2,6 procenta, za výzkum a vývoj, který má zelenou energii zlevnit. Evropa by mohla omezit zelené výdaje tam, kde přinášejí málo užitku, téměř zčtyřnásobit výdaje na inovace na 881 miliard Kč ročně a stále ušetřit. Samotné Česko vydává na výzkum a vývoj zelené energie jen zhruba 1,8 miliardy Kč ročně, tedy 0,02 procenta HDP; doporučených 0,2 procenta by znamenalo zhruba 16 miliard Kč.
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Zadruhé: snižme zranitelnost lidí vůči klimatické změně. Jednoduchá adaptační opatření fungují, například včasné varování, klimatizace, protipovodňová ochrana a odolnější plodiny. Tato opatření odvrátí velkou část škod bez ohledu na to, co se stane s emisemi, a vyplácejí se mnohem lépe než snižování emisí CO2.
Většina lidí je vůči klimatu zranitelná proto, že je chudá. Rozvoj je činí zdravějšími, lépe živenými a vzdělanějšími, což je samo o sobě přínosem. Zároveň je ale činí mnohem odolnějšími vůči čemukoli, co na ně klima přichystá. Potřebujeme svět bohatší, ne chudší.
Starému klimatickému konsenzu je konec: víře, že bohaté země mohou samy sebe ochudit a zbytek světa je bude následovat. Krach COP31 by měl znamenat konec evropského předvádění vlastní ctnosti a začátek klimatického realismu: inovací, adaptace a hospodářského růstu.
Autor je prezidentem Copenhagen Consensus, hostujícím výzkumníkem Hooverova institutu při Stanfordově univerzitě a autorem knih „False Alarm“ a „Best Things First“