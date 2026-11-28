Chyběl i závazek o navýšení finanční pomoci zemím, které již nyní čelí klimatickým katastrofám. Řada států také nesouhlasila s tím, že se v navrhovaném textu hovořilo o nových a dražších technologiích zachycujících uhlík, což bylo vyhodnoceno jako vyvolávání nerealistických nadějí, že tímto způsobem lze dostat emise skleníkových plynů pod kontrolu.
Vývoj negativních klimatických změn přitom vyvolává rostoucí obavy. Tempo globálního oteplování se za posledních zhruba 20 let zdvojnásobilo na ohromujících 0,4 °C za desetiletí. Očekává se, že v roce 2028 dojde k překročení nebezpečné hranice 1,5 °C a pokud nedojde k velkému poklesu tempa oteplování, hranice 2 °C bude pravděpodobně dosažena někdy na konci 30. let 21. století.
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Hádka a kolaps na klimatické konferenci. Země OSN mají aspoň rekord v její délce
I Evropa už byla letos konfrontována s extrémním počasím a katastrofami. Stačí vzpomenout ničivé požáry ve Španělsku a Francii a též extrémní sucho s vysychající řekami napříč kontinentem.
Frustrace z pomalého tempa jednání
Zklamání nad výsledkem summitu vyjádřil i generální tajemník OSN António Guterres. Zdůraznil, že neúspěch vyjednávání nic nemění na skutečném stavu věci. Podle něj se delegace nemusí shodnout, avšak vědecké poznatky nepřipouštějí žádné pochybnosti.
Mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová pak odůvodnila, proč EU nemohla deklaraci podpořit. Podle ní totiž zájmy několika zemí převážily nad ambicemi, které prosazovala většina států. Své ekonomické zájmy na konferenci prosazovaly především „petrostáty“, jako jsou Saúdská Arábie, Rusko, ale též nejlidnatější stát planety Indie.
Na konferenci navíc chyběla nejsilnější světová ekonomika – Spojené státy. Ty se na základě rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa na mezinárodním úsilí o ochranu klimatu aktuálně nepodílejí.
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Mnozí experti ovšem už před summitem upozorňovali na to, že kolaps konference byl nevyhnutelný. Dlouhodobě narůstající frustrace z extrémně pomalého tempa mezinárodních klimatických jednání musela dříve či později „vybuchnout“.
V souvislosti s jedním z největších krachů v historii konferencí COP za poslední dvě dekády (naposledy skončila klimatická jednání OSN bez dohody v Kodani v roce 2009) tak vyvstává zásadní otázka: co bude dál s těmito setkáními, která – navzdory všem svým nedostatkům – představují jediný globální mechanismus pro řešení klimatické změny.
Tři náplasti
Přinesla Antalya nějaký „šokový impuls“ k tomu, jak tento systém inovovat? Nebo jde o další známku rozkladu mnohostranné spolupráce, který na dlouhá léta zbrzdí opatření v oblasti klimatu, což může mít souvislost i s rozpadajícím se současným světovým řádem a s tím spojenými geopolitickými turbulencemi?
Možná ale, že by klimatická krize byla pravděpodobně mnohem závažnější, kdyby se konference COP nikdy nekonaly. Pařížská dohoda z roku 2015 má stále zásadní význam, i když nebude naplněna podle plánu. Země, které jí chtějí dosáhnout, tak mohou učinit.
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Právě v této souvislosti by nemělo zapadnout, že v Antalyi se podařilo přes krach jednání dosáhnout i tří dílčích výsledků.
Přibližně 80 zemí podpořilo tureckou iniciativu „35-by-35“, jejímž cílem je zvýšit do roku 2035 podíl elektřiny na celkové světové spotřebě na 35 procent.
Evropská unie na konferenci podpořila také iniciativu Antalya Compact for Energy Efficient Buildings, která se zaměřuje na snížení energetické náročnosti budov. Jejím cílem je do roku 2035 snížit spotřebu energie na metr čtvereční o 25 procent. Dobrovolná dohoda, již podpořilo celkem 24 zemí, zároveň podporuje rychlejší elektrifikaci budov.
Přijat byl rovněž plán Global Geothermal Ambition 2050, který taktéž podpořila EU. Jeho cílem je do roku 2050 zvýšit celosvětovou nabídku geotermální energie pro výrobu elektřiny a tepla na úroveň dvanáctinásobku úrovně z roku 2025.
Jsou to ale jen malé náplasti na velký neúspěch.