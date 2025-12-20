Zrušit sekci, zrušit realitu. Klimatická politika podle ministra Macinky

Když se na to podíváme z nadhledu, rušení klimatické sekce není náhoda či snaha ušetřit. Stačí se podívat na výrok Macinkova náměstka, rovněž z Motoristů, že Česká republika nemůže globální klima nijak ovlivnit, či předchozí řeči Macinky o tom, že vliv člověka na klima je až „na x-tém místě“, a nelze jej srovnávat se slunečním zářením nebo výkyvy oběžné dráhy Země. Jinými slovy, lidská činnost je podle něj jen okrajový faktor a nemá cenu o něm moc uvažovat.
Problém je v tom, že s tímto názorem nesouhlasí drtivá většina klimatologů a odporují mu i desítky let empirických dat. Nejde jen o studie „zelených ideologů“, jak Macinka s oblibou naznačuje. Paradoxně stejné závěry přinášejí i výzkumy, které si v minulosti nechaly vypracovat samotné ropné společnosti. Právě to by mělo být ministrovi, který reprezentuje stranu spalovacích motorů, blízké.
Není nutno lhát, stačí zasévat pochybnosti
Jednu z prvních studií potvrzujících zásadní vliv člověka na globální oteplování si už v 80. letech nechal vypracovat American Petroleum Institute, tedy hlavní lobbistická organizace ropného průmyslu v USA. Zadavatelé tehdy doufali v opačný výsledek. Studie však dospěla nejen k potvrzení lidského vlivu a doporučila vytvořit mechanismy, které by emise CO2 dostaly pod kontrolu. Podobně společnosti Shell či Mobil vyvíjely vlastní klimatické modely, které dokázaly s pozoruhodnou přesností předpovědět tempo oteplování na desetiletí dopředu.
Teprve později se energetické firmy rozhodly zvolit jinou strategii: místo přiznání problému začaly financovat jeho zpochybňování. Paralela s tabákovým průmyslem je zjevná. I výrobci cigaret věděli, že kouření zvyšuje riziko rakoviny, přesto léta platili „odborníky“, kteří jejich vlastní zjištění relativizovali. Nešlo o přímé lhaní, ale o systematické zasévání pochybností, poukazování na jiné vlivy, zdůrazňování nejistot, relativizaci odpovědnosti. U části veřejnosti, té, která byla předem spíš nakloněna tomu, že cigarety moc neškodí, to fungovalo.
Macinkův přístup připomíná právě tuto logiku. Není to vědecká skepse, ale ideologické přesvědčení. Klimatickou změnu nepovažuje za problém, kterému by bylo třeba čelit, ale za něco, čemu se lze maximálně přizpůsobit nebo prostě ignorovat. Ostatně podobné názory dlouhodobě zastával i Václav Klaus, u něhož Macinka řadu let působil. Klaus dokonce napsal knihu Modrá, nikoli zelená planeta, v níž se opíral mimo jiné o román Říše strachu Michaela Crichtona. Jenže Crichton nebyl klimatolog, nýbrž autor sci-fi. A vědecká literatura to opravdu nebyla.
Ideologické odmítání ideologie
Motoristé sobě dnes ve svém programu odmítají „boj s klimatem“ jako ideologický konstrukt a tvrdí, že člověk klima zásadně neovlivňuje. Paradoxem je, že právě tento postoj je ryze ideologický. Nevolají po revizi dat, nepožadují nové výzkumy, nechtějí ověřovat závěry či aspoň hledat cesty, jak bojovat proti změně klimatu jinak, než se to děje dnes. Prostě vše odmítají. Místo vědecké debaty nabízejí rušení institucí, politické gesto a vyhlášení konce problému.
Jenže klimatická změna se neřídí organizačním pavoukem ministerstva životního prostředí ani názory jeho současného šéfa. Nezmizí proto, že o ní přestaneme mluvit. Nezmizí ani proto, že zrušíme úředníky, kteří se jí zabývají. Věda popisující, co se děje a jaké má společnost možnosti, nemůže být nahrazena vírou, že „se to nějak přežene“, strkáním hlavy do písku či omezením rozhledu hranicemi České republiky či nejbližšího remízku. Tohle možná funguje v dětské logice. Od ministra životního prostředí bychom ale měli čekat víc.