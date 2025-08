Úhel pohledu 9:15

Evropská unie momentálně dává přednost ctnostným klimatickým cílům před zdravým rozumem a slibuje snížit emise uhlíku o 90 procent během pouhých 15 let. To je ještě horší, než když slíbila snížení o 55 procent do roku 2030. Evropská unie je pro zbytek světa odstrašujícím příkladem, jak zničit celou ekonomiku ve jménu klimatického dogmatu, aniž by tím vyřešila změnu klimatu.