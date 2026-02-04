Adieu obsesivnímu snižování emisí. Vzpoura proti uhlíkové neutralitě je tu

Je pravda, že počátečním impulsem mohlo být vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách, nicméně nejsilnější varování přichází ze Spojeného království. Britský zákon o uhlíkové neutralitě, přijatý v roce 2019, zavázal zemi k dosažení nulových emisí do roku 2050.
Tehdy to bylo oslavováno jako odvážný a smělý krok kupředu, ale ve skutečnosti se jednalo o ekonomickou sabotáž. Ceny elektřiny pro průmysl vzrostly mezi lety 2019 a 2024 o 124 procent (čtyřnásobný nárůst oproti USA), takže Spojené království má dnes nejvyšší ceny v západním světě, konkrétně 26,63 pence (0,31 eur) za kilowatthodinu.
Předzvěst odklonu od experimentu
Plány labouristické vlády zaměřené na obnovitelné zdroje energie náklady ještě zvýší. Během nedávného parlamentního slyšení odhalili vedoucí představitelé energetických společností všechna fakta. Chris Norbury, generální ředitel společnosti E.On UK, vypověděl, že i kdyby velkoobchodní ceny klesly na nulu, spotřebitelé by i nadále platili stejně vysoké účty jako dnes, a to kvůli rostoucím výdajům v důsledku aktuální vládní politiky.
|
Větší užitek za méně peněz. Od neefektivního utrácení za snižování emisí uhlíku k inovacím
Strana Reform UK, která nyní vede v celostátních průzkumech veřejného mínění a je připravena sestavit příští vládu, se jako první vyslovila pro zrušení cílů uhlíkové neutrality a odsoudila jejich koncepci a finanční nákladnost. Konzervativci, jimž hrozí volební porážka, se rychle přidali a slíbili zrušení zákona o změně klimatu (Climate Change Act). Premiér Keir Starmer se údajně chystá oddálit nebo zmírnit klíčové ekologické závazky, aby zabránil vzpouře voličů.
Dokonce i Tony Blair Institute, který zrovna neoplývá skepticismem ke změnám klimatu, nyní nabádá k pozastavení uhlíkové daně na plyn, aby se do roku 2030 snížily ceny energií, čímž de facto upřednostňuje levnou energii před snižováním emisí, podobně jako to udělaly USA a Čína.
Situace ve Velké Británii však není ojedinělým případem – jde o předzvěst odklonu od globálního experimentu s uhlíkovou neutralitou, který ještě nedávno prosazovali politici v modrých (demokratických) státech USA, v celé Evropě i v dalších zemích. V Austrálii konzervativní Liberální strana upustila od závazku dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a místo toho se zaměří na snížení cen energií.
Německá krajně pravicová strana AfD, která aktuálně vede v celostátních průzkumech veřejného mínění, brojí proti „elitářským“ zeleným opatřením a slibuje zastavení dekarbonizace. Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová považuje za prioritu obnovu jaderné energie před agresivním prosazováním obnovitelných zdrojů, a to zejména z důvodu energetické bezpečnosti.
|
Ze snižování emisí se nikdo nenají. Zaměřte program summitu COP30 na lidské blaho
Dokonce i EU ustupuje od přijímání zákonů na ochranu životního prostředí a zmírňuje pravidla udržitelného financování v důsledku protestů zemědělců a požadavků na deregulaci. Evropská unie osekala své klimatické závazky pro rok 2040, které mohou být ještě dále zmírněny, pokud se – nevyhnutelně – ukáže, že mají negativní dopad na její ekonomiku.
Také společnosti, které přesvědčovaly svět o svých ekologických ambicích, dnes tuto rétoriku opouští: Wells Fargo oznámil konec snahy o uhlíkovou neutralitu v březnu 2025, zatímco BlackRock v lednu vystoupil z Net Zero Alliance a jako důvod uvedl politickou reakci proti ESG investicím.
Tento rostoucí nesouhlas obvykle nebývá projevem popírání klimatických změn, pouze upozorňuje na to, že bychom neměli opomíjet ani náklady na klimatickou politiku. Uhlíková neutralita nás bude stát stovky bilionů dolarů, její přínos však bude mnohem menší. Navíc, i kdyby všechny bohaté země do poloviny století snížily emise na nulu, z klimatických modelů jasně vyplývá, že výsledná změna teploty by na konci století nepřesáhla 0,1 °C, ovšem už v polovině století by došlo k poklesu HDP o 8 až 18 procent.
Cesta k lidskému blahu vede jinudy
Nyní už je jasně vidět, jak nevěrohodná jsou všechna ta optimistická tvrzení o ekologickém růstu a „nepatrných“ nákladech na nucený přechod na zelenou energii. Pokud stoupenci zelené politiky skutečně věří, že opatření na ochranu klimatu stojí za takto přemrštěné náklady a cenově nedostupnou energii pro miliony lidí, měli by se svůj názor pokusit veřejně obhájit, byť jde o předem prohranou bitvu. To ostatně dokládá i propad Velké Británie z pozice energetické velmoci na pozici cenového vyvrhele.
K tématu se vyjádřil také filantrop Bill Gates, který ve své nedávné zprávě před klimatickým summitem COP30 apeloval na nutnost zásadní změny. Předložil přitom tři nezpochybnitelné pravdy: změna klimatu je vážná věc, ale „nepovede k zániku lidstva“ ani civilizace; teplota není nejlepším měřítkem pokroku; a nejlepší obranou je zdraví a prosperita.
|
Co by vlády měly v zájmu lidstva udělat jako první. Tucet opatření s fenomenální návratností
To znamená odklon od obsesivního snižování emisí, které formovalo klimatickou a energetickou politiku ve Velké Británii, Evropě a dalších západních zemích. Gates zdůrazňuje, že bychom se měli soustředit na věci s největším pozitivním dopadem na lidské blaho. Pro nejchudší části světa jde především o vyřešení problémů s hladem, chudobou a nemocemi. Tím výrazně zvýšíme kvalitu života a odolnost lidí, kteří pak budou lépe snášet teplejší klima. Bohaté státy by zase měly řešit otázky zaměstnanosti, vzdělávání, imigrace, obrany a energetiky.
Chceme-li na klimatické změny reagovat chytře, musíme přestat navyšovat ceny energií a začít se věnovat inovacím, díky kterým ta zelená energie nakonec přece jen zlevní. To znamená investovat do výzkumu a vývoje, abychom dosáhli průlomových objevů v oblasti jaderné energetiky, zachytávání uhlíku, geoinženýrství a mnohem efektivnější výroby a skladování zelené energie. To pomůže víc než zvyšování cen energií a dotace nespolehlivých a nekonkurenceschopných obnovitelných zdrojů.
Politici, kteří stále propagují hladký přechod na zelenou energii, musí nyní obhajovat neobhajitelné – cenově nedostupné energie kvůli zanedbatelným přínosům. Éra uhlíkové neutrality pomalu uvadá. Nalijme si konečně čistého vína a soustřeďme se na inovace a strategie, které lidem přinesou největší užitek.