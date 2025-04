Jak získat peníze na obranu Evropy? Přehodnotit utrácení za neefektivní klimatickou politiku

Hyperaktivní a izolacionistická politika prezidenta Donalda Trumpa však zdaleka není jediným problémem tohoto kontinentu. Evropu trápí anemický růst HDP, který sotva přesahuje jedno procento na obyvatele – časy, kdy jsme mohli sledovat 4,5% růst v 60. letech minulého století, jsou dávno pryč. Tehdy se ekonomika zdvojnásobila během pouhých 16 let, dnes na to potřebujeme přes půl století.

Evropská populace navíc stárne, což zvyšuje náklady na zdravotní péči a důchody. A do toho tu máme problémy se vzděláváním, k čemuž výraznou měrou přispěl covidový lockdown. Rozpočty států zatěžuje také imigrace, která navíc narušuje soudržnost společnosti, aniž by jakkoliv přispívala k růstu. Do mrtvého bodu se dostaly i inovace, takže Čína, USA i zbytek světa dramaticky převyšují Evropu ve výzkumu.

Jak zařídit, aby se Evropa vrátila zpátky do sedla? Kde najde zdroje na opětovné vyzbrojení, obnovu a návrat k inovacím?

Zanedbatelný problém

Náklady budou bezpochyby velké. Na vyzbrojení bude potřeba alespoň zdvojnásobit, ne-li dokonce ztrojnásobit, dosavadní výdaje na obranu ve výši 1,8 procenta HDP. To představuje minimálně 325 miliard eur ročně. Co se týče výdajů na inovace, tady si EU sama stanovila, že bude přispívat o 170 miliard eur víc, což se jí za posledních 25 let ještě nepovedlo. Přitom navýšení inovací by mohlo v příštích desetiletích představovat dodatečný růst v hodnotě 800 miliard eur ročně.

Odborníci nabízejí různá řešení, od snižování sociálních dávek a navyšování daní až po půjčky a zvýšení bohatství. Sociální péče nyní spolkne 30 procent HDP Evropské unie, což představuje zhruba tři biliony eur ročně na sociální ochranu a 1,5 bilionu eur na důchody. Snižování nákladů i zvyšování daní by bylo nesmírně náročné.

Půjčka sice může vypadat lákavě, ale vzhledem ke stávajícím dluhům jde o nebezpečné řešení. Zvýšení bohatství by samozřejmě vyřešilo spoustu problémů, ale k tomu by bylo zapotřebí investovat víc do inovací a nebrzdit zbytečně růst.

Existuje ovšem oblast, která by v případě reformy mohla podpořit růst a uvolnit obrovské množství prostředků: klimatická politika. EU na ni vynakládá třetinu svého rozpočtu. Jen minulý rok stály nákupy solárních panelů, větrných turbín, přenosového vedení, elektrických aut a nabíječek 367 miliard eur. Tato částka by přitom pokryla veškeré výdaje na obranu Evropy.

Růst Evropy zpomalují také extrémně vysoké ceny energií, kvůli kterým zbývá méně prostředků na ostatní priority. Už nyní tyto náklady přesahují další jedno procento HDP a do roku 2050 se tyto náklady vyšplhají na přibližně 10,5 procenta HDP, tj. zhruba 3,3 bilionu eur ročně.

Klimatičtí aktivisté jistě namítnou, že Evropa je to jediné, co v současné době stojí proti nezvratné klimatické katastrofě. To je ovšem nesmysl. Je sice pravda, že změnu klimatu vyvolalo působení člověka, nicméně v porovnání s jinými překážkami, jimž Evropa čelí, jde spíše o zanedbatelný problém.

Věda navzdory mediální hysterii jasně ukazuje, že v Evropě nedochází k nárůstu škod vlivem klimatu. Od roku 1995, po zohlednění vyšších příjmů, klesly v Evropě škody způsobené přírodními katastrofami o polovinu. Povodně mají na svědomí stále méně lidí a v posledních desetiletích se podle časopisu Nature „výrazně snížily roční finanční ztráty“. To samé platí i pro větrné bouře.

EU už navíc své emise značně snížila. Další snižování nebude mít v nadcházejících desetiletích takřka žádný dopad na změnu teplot. I kdyby se na nulové emise do roku 2050 vynaložily stovky bilionů eur, výsledný dopad ani nepůjde změřit. Pokud bychom nyní spustili klimatický model OSN s nulovými emisemi EU, tak se globální teplota do roku 2050 změní o nepostřehnutelných 0,017 °C.

Zbytek světa nebude plácat EU po ramenou a děkovat jí za její uhlíkovou neutralitu. Z Evropy se stane odstrašující případ. Nikdo nepůjde ve stopách této sebedestruktivní a nesmyslné politiky.

Cestou jsou inovace

EU by však mohla praktikovat mnohem chytřejší klimatickou politiku, a to za zlomek ceny. Klimatičtí ekonomové již dlouho vědí, že řešením změny klimatu není sebepoškozování, nýbrž inovace: stačí, aby se díky výzkumu a vývoji snížila cena nízkouhlíkových zdrojů energie pod úroveň ceny fosilních paliv, a přejdou na ni úplně všichni. Nejen bohatí Evropané s dobrými úmysly, ale i Čína, Indie a Afrika. Tento přístup by přitom vyšel jen na dvacetinu současných, neefektivních výdajů.

Evropa stojí na rozcestí. Může vše nadále podřizovat politice uhlíkové neutrality, aby dala najevo svou morální nadřazenost, zatímco ji zbytek světa nechá daleko za sebou – osamocenou a nechráněnou. Nebo může s touhle posedlostí skoncovat a vydat se cestou chytré klimatické politiky, která spočívá v alokaci 27 miliard eur na ekologické inovace, díky čemuž by ušetřila přes 300 miliard eur, jež může využít tam, kde to bude skutečně třeba.

Nejenže by to zvýšilo šance na vyřešení problémů se změnou klimatu, ale rovněž by se Evropě otevřela brána k dalším zdrojům, jimiž může podpořit inovace, vylepšit svou obranu a díky mnohem nižší ceně energií znovu oživit ten rychle rostoucí kontinent, který dokáže čelit všem nástrahám budoucnosti.