Pokrytectví na dvou kolech: Prezident Pavel jako ekologický motorkář?

Prezident, který vyzývá k šetření palivy, plynule přechází k jejich hromadné spotřebě. A aby toho nebylo málo, ještě předtím odjel do Saúdské Arábie podpořit legendární Dakar – monstrózní přehlídku spotřeby fosilních paliv, kde se stovky vozidel řítí pouští a vytvářejí takovou uhlíkovou stopu, že by to vystačilo na několik malých států. Inu, není nad to kázat vodu a pít francouzské víno – nejlépe v klimatizovaném luxusním hotelu s výhledem na ropné vrty.

Dětinské výmluvy

Když byl pan prezident konfrontován s tímto očividným rozporem mezi slovy a činy, jak reagoval? S odzbrojující upřímností prohlásil, že si „plní klukovské sny“. Jak dojemné! Co na tom, že právě taková argumentace je nejen trapná, ale i naprosto nevhodná pro hlavu státu. Máme snad všichni začít vypouštět tuny emisí jen proto, že jsme si jako malí hráli s angličáky? Nebo si politici mohou dopřávat libovolný luxus, protože si to prostě přáli od dětství?

V době, kdy mladé generace apelují na starší lidi, aby se začali chovat zodpovědně, je prezidentův přístup doslova špatným příkladem. Místo toho, aby šel generál-prezident vzorem, vysílá jasný signál, že jeho ekologická odpovědnost je jen na oko. A ve skutečnosti si můžeme dělat, co se nám zlíbí, pokud si to omluvíme dostatečně naivním snem.

Ekologické PR a realita

Petr Pavel nebyl a není dozajista první ani poslední politik, který mluví jedním směrem a koná přesně opačně. Ale v době, kdy se ekologická témata dostávají do popředí, je jeho okázalá ignorace vlastní rétoriky obzvlášť do očí bijící. Možná by bylo férovější, kdyby prezident republiky jednoduše a férově přiznal, že na ekologii ve svém osobním životě kašle.

Anebo – jestliže to s ochranou klimatu myslí Petr Pavel vážně a je to opravdu takový vážný problém, jak o něm mluví mj. v mediích a na setkání se studenty – by mohl své „klukovské sny“ přehodnotit a místo benzínem poháněných výletů na motorkách a rallye hledat způsoby, jak být skutečným uvěřitelným lídrem v udržitelném chování.

Do té doby však zůstane jen dalším z řady pokrytců, kteří si sice hrají na bojovníky za lepší planetu, ale ve volném čase s chutí sešlápnou plyn až na doraz.

Inu, ne podle slov, ale dle skutků poznáte je. To platí, co svět světem stojí.