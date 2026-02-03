Umíme nejen oteplování, ale i ochlazování? Co dělat s klimatem, když se nám rozjíždí pod rukama

Tou dobrou zprávou je, že lidstvo přestalo zvyšovat rychlost vypouštění skleníkových plynů a produkci za jednotku času postupně snižuje. Ta špatná zpráva je, že i přesto se planeta stále otepluje a otepluje se víc, než by podle předpovědí klimatologů měla. Zkrátka, vědcům zřejmě něco uniká. Je v tom hrozba, ale i naděje.
Začněme tím, co je potřeba říct jasně a bez vytáček: Současné oteplování je způsobeno člověkem. Víme to dostatečně dlouho a s dostatečnou jistotou. A snižování emisí má smysl. Bez něj by bylo oteplování ještě rychlejší a důsledky podstatně horší. Kdo tohle zpochybňuje, je buď neinformovaný, nebo záměrně klame. To ale neznamená, že když objem emisí produkovaných za jednotku času klesá, máme vyhráno. Právě naopak.
Hrozba otřesů
Zlom v emisích mimochodem není jen evropský příběh, i když historicky je Evropa důležitá. Klíčová změna se ale odehrává v Asii. Čína i Indie masivně investují do obnovitelných zdrojů a elektrifikace. Čína, největší světový producent emisí, staví víc solárních a větrných elektráren než zbytek světa dohromady a její emise klesají.
Indie, třetí největší producent, v některých oblastech rovnou přeskakuje fosilní fázi a jde přímo k čistší energetice. Ne proto, že by se náhle zamilovala do klimatu, ale proto, že to dává ekonomický smysl. I když stále dotuje produkci a spalování uhlí. Podporuje ho násobně více než obnovitelné zdroje.
Jenže klimatický systém nefunguje jako účetnictví. Nezajímá ho, jestli jsme „splnili plán“ a teď už se „chováme odpovědně“. Emise se v atmosféře hromadí a jejich účinek přetrvává desítky let. I kdyby se zítra nějakým kouzlem zastavila veškerá lidská produkce skleníkových plynů, planeta by se dál oteplovala. Překročení hranice 1,5 stupně Celsia je prakticky jisté, dvou stupňů velmi pravděpodobné. Nejsou to žádná magická čísla, ale jsou to hranice, za nimiž prudce roste riziko vážných ekonomických, ekologických a tím pádem i sociálních otřesů. Může to také spustit některé zpětné vazby v klimatickém systému, které dále posílí některé změny, takže ty pak budou takřka nevratné.
Problém není v tom, že by se Země v minulosti nikdy neoteplovala. Oteplovala. Problém je v tom, že moderní civilizace se zemědělstvím a větším stálým usídlením vznikla a vyvinula se v mimořádně stabilním klimatu posledních zhruba deseti tisíc let. Zemědělství, hustě obydlené oblasti i globální ekonomika tuhle stabilitu potřebují. Navíc současná změna klimatu je velmi rychlá a přírodní systémy, ať již jde o lesy, korálové útesy, deštné pralesy a další ekosystémy, se jí jen stěží dokáží bez obřích problémů a ztrát přizpůsobit.
Jak lépe porozumět klimatu
A teď přichází ta nejméně příjemná část. V letech 2023 až 2025 se tempo oteplování odchýlilo od toho, co předpokládaly klimatické modely. Ty samé modely, které se až dosud ukazovaly jako poměrně přesné. Co se to děje?
Uvažovalo se, že by to mohl být následek výbuchu podvodní sopky Hunga Tonga v Tichém oceánu a následného mohutného výronu vodní páry do atmosféry. Za potenciálního viníka byl označen i úbytek síry v ovzduší po tom, co začaly platit přísné limity na vypouštění síry z lodní dopravy a co plavidla přešla na paliva s nízkým obsahem síry. Sirné sloučeniny totiž odrážejí ve vzduchu sluneční paprsky a tak ochlazují Zemi. Zapůsobit mohly také změny sluneční aktivity. Nic z toho ale nevysvětluje naměřená data. Dokonce ani v součtu.
Znamená to jediné - v klimatickém systému nám uniká něco podstatného, nějaké vazby či látky, které způsobují zrychlené oteplování. Míra nejistoty je větší, než se vědci a konec konců i veřejnost domnívali. Ne proto, že by vědci selhali, ale proto, že systém, do kterého jsme zasáhli, je složitější, než jsme si mysleli. Co teď s tím? Snižování emisí zůstává nutné a neoddiskutovatelné, ale zřejmě se dostáváme do bodu, kdy to samo o sobě už nestačí. Musíme investovat víc do měření, výzkumu a porozumění klimatu včetně satelitních systémů a základního výzkumu.
Pokud porozumíme tomu, proč se nyní více otepluje, možná najdeme cestu, jak šikovně, ne humpolácky, jak to umíme teoreticky už dnes, manipulovat klimatem opačným směrem. Protože když s ním dokázalo lidstvo pohnout směrem k oteplování, není tu důvod, proč by planetu nemohlo opět ochladit a tak vrátit do původního stavu.