Alarmismus na ústupu. Strach z klimatických změn vede ke špatným a nákladným rozhodnutím

Symbolická změna: předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu na konferenci Davos 2026 ani jednou nezmínila změnu klimatu, přestože v předchozích letech ji vždy stavěla do popředí.
Nejde ale jen o Evropu. Kanadský premiér Mark Carney kdysi volal po „globálním závazku k uhlíkové neutralitě“, která měla vyřešit „existenční hrozbu“ v podobě změny klimatu. Nyní přiznává, že „systém kolektivního řešení problému“, který dlouhodobě podporovaly elity Světového ekonomického fóra a jehož součástí byly i summity o klimatických změnách organizované OSN, „ztratil na významu“. Svým občanům dokonce slíbil, že z Kanady udělá „energetickou supervelmoc“.
|
Mocenské zneužití pandemie covidu-19. Na kritické zhodnocení čekáme i šest let poté
Dokonce i demokratičtí politici v USA přestali využívat klimatickou změnu jako ústřední téma a zaměřili se na dostupnost, nízké ceny energií a bezprostřední ekonomickou vzpruhu. Demokratický socialista Zohran Mamdani, který se nedávno stal starostou New Yorku, vedl kampaň zaměřenou na rostoucí ceny potravin a bydlení, přičemž změně klimatu se téměř nevěnoval.
Zavádějící argumenty
Za touto globální změnou však nestojí pouze zvolení Donalda Trumpa coby prezidenta. I samotní voliči už mají dost neustálého klimatického alarmismu, takže mnoho jeho zastánců muselo přehodnotit svou dosavadní rétoriku. Vyhrožování apokalypsou vám zkrátka volební preference nezvýší.
Do popředí se dostaly mnohem důležitější otázky, takže obyvatelé severní polokoule postupně ztrácí zájem o zprávy týkající se změny klimatu. Ani samotná média už nemají tolik co říct: podle analýzy deníku Washington Post bylo v roce 2025 v médiích zaznamenáno nejméně zmínek o změně klimatu od března 2022.
Politologové dokonce radí, aby se politici vyhýbali zmínkám o „změně klimatu“, protože podobné projevy „vyvolávají u voličů negativní dojem“.
Tento posun v trendu vede k tomu, že se média a levicoví politici postupně přizpůsobují veřejnosti, pro kterou je změna klimatu i ve srovnání s jinými environmentálními problémy až na samém chvostu priorit. Podle celosvětového průzkumu Pew Research Center z loňského srpna se v posledních několika letech ve všech bohatých zemích snížil počet lidí, kteří považují změnu klimatu za významnou hrozbu.
|
Umíme nejen oteplování, ale i ochlazování? Co dělat s klimatem, když se nám rozjíždí pod rukama
Tato změna se týká i zájmových skupin a pozorovatelů, kteří upustili od defenzivního pesimismu.
Tím se konečně otevírají dveře k rozumné politice, protože neúspěšný alarmismus se opíral o řadu zavádějících argumentů. Jako příklad můžeme uvést tvrzení, že extrémní jevy způsobené změnou klimatu dramaticky zhoršily naše životní podmínky. To ovšem není pravda.
Počet úmrtí v důsledku klimatických katastrof, jako jsou vichřice, povodně, sucha a požáry, za poslední století výrazně poklesl, přičemž poslední desetiletí patřilo k vůbec nejnižším v historii, a to i přes čtyřnásobný nárůst světové populace. Ve 20. letech minulého století umíralo na tyto následky v průměru téměř půl milionu lidí ročně – loni to bylo méně než deset tisíc, což je pokles o více než 97 procent.
Tento nebývalý pokles úmrtnosti je výsledkem účinnějších varovných systémů, kvalitnější infrastruktury, lepší schopnosti reagovat na katastrofy a celkového společenského bohatství, které takovou ochranu umožnilo. Adaptace pomocí inovací se osvědčila jako mnohem účinnější řešení než omezení motivovaná strachem.
Od zveličování k umírněnému realismu
Další velkou lží je tvrzení, že Čína rychle přechází na zelenou energii. Ve skutečnosti je Čína stejně jako všechny ostatní země silně závislá na fosilních palivech. Před půl stoletím Čína pokrývala 40 procent své energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů – tehdy se spoléhala na dřevo a hnůj, protože lidé byli chudí. Jak ale její obyvatelé bohatli, podíl fosilních paliv na produkci energie postupně rostl, až dosáhl v roce 2011 vrcholu 92 procent. Tento podíl se jen mírně snížil na 87 procent v roce 2023, což je poslední rok, za který jsou k dispozici údaje.
|
Zrušit sekci, zrušit realitu. Klimatická politika podle ministra Macinky
Ambiciózní závazky přijaté na několika po sobě jdoucích klimatických summitech, které měly přesměrovat obrovské množství peněz do chudých zemí na ekologické projekty, se nakonec ukázaly jako scestné. Aktivisté i politici volali po okamžité transformaci celé ekonomiky a trvali na tom, že pouze takto masivní změny mohou odvrátit katastrofu. Vyzývali k investování bilionů dolarů z peněz daňových poplatníků a tradičních průmyslových odvětví do obnovitelných zdrojů energie. Tyto velkolepé vize však selhaly a soukromý kapitál kvůli vysokým rizikům a nejistým výnosům z trhu téměř vymizel. To, co bylo prezentováno jako nevyhnutelný přechod k udržitelnému financování, se nyní jeví spíše jako přechodný jev.
Evropa slouží jako nejvýraznější varování před střetem idealismu s realitou. Toliko vychvalovaná energetická transformace Německa je učebnicovým příkladem toho, jak strach z klimatických změn vede ke špatným, a především nesmírně nákladným rozhodnutím. Dokonce i kancléř Friedrich Merz už přiznává, že Německo si zadělalo na „nejdražší energetickou transformaci na světě“.
Velká část jejich nákladů pochází z předčasného uzavření jaderných elektráren, které byly spolehlivé, nízkouhlíkové a již plně amortizované. Tyto kroky politiků vedly k větší závislosti na uhlí a plynu, což vedlo ke zvýšení emisí a prudkému nárůstu cen elektřiny. Merz nyní přiznává, že „odklon od jaderné energie byl závažnou strategickou chybou“.
Lídři v Davosu přešli od neustálého zveličování k umírněnému realismu, což rozhodně můžeme považovat za pokrok. Je to důkaz, že přehnané strašení nevede k ničemu jinému než odcizení veřejnosti, špatné politice a vlně odporu. Nyní je na čase zaměřit se na to, co skutečně funguje. V první řadě musíme zajistit levnou a bezpečnou energii, která podpoří naši prosperitu, a zároveň se pustit do inovací, jež povedou k ekologičtější budoucnosti.