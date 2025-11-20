Summit COP30 v Belému: mezi realitou, symbolikou a sporem o spravedlnost

Brazilské úřady během příprav schválily stavbu silničního projektu, který má zlepšit dopravní páteř Belému a který zasahuje do dvou chráněných oblastí v okolí města. Rozhodnutí o realizaci tohoto projektu padlo těsně před samotným summitem. Kritici to považují za ironii: abychom mohli jednat o záchraně amazonského pralesa, nejprve jej musíme trochu rozřezat.
Globální kontext není o nic méně rozporuplný. Emise CO₂ z fosilních paliv v roce 2024 opět vzrostly na nový rekord. Koncentrace CO₂ v atmosféře se přibližuje k úrovni kolem 422 ppm. Přitom právě tato čísla měla již dávno klesat.
Belém navazuje na jednání z předchozích summitů, především z Baku, kde se státy snažily definovat nový rámec klimatického financování po roce 2025. Závěrečná podoba závazků se stále formuje a veřejně známé návrhy oscilují v širokém rozmezí. Očekávání, že během následující dekády dojde k násobnému navýšení prostředků, zůstává jen přáním.
Evropo, uhni, teď jede Čína
Zásadním prvkem letošních jednání je navíc vleklý spor, který doprovází klimatickou diplomacii již dvě desetiletí: zda má být hlavním kritériem klimatických závazků aktuální výše emisí anebo historická odpovědnost. Rozvojové země upozorňují, že státy globálního Severu vypustily během dvou staletí industrializace obrovský objem oxidu uhličitého. Pokud má být klimatická politika spravedlivá, tvrdí, pak Sever musí nést přiměřeně větší díl úsilí i financí.
|
Královský rozruch. Kolik mají platit vyspělé země na klima a kde je tu nějaká spravedlnost?
Opakem je přístup USA a několika dalších zemí, které argumentují, že rozhodující jsou emise současné, nikoli historické, protože právě ony utvářejí další nárůst koncentrací skleníkových plynů. Tato neshoda zásadně komplikuje tvorbu národních klimatických plánů, které zatím nejsou schopny globální emise skutečně dlouhodobě snižovat. Přesněji řečeno, daří se snižovat emise na vyspělém Západě, nikoli však v Číně, v Indii a dalších rozvojových zemích.
Konkrétně, USA snížily emise CO₂ od svého vrcholu v roce 2005 o 20 procent. Emise v zemích skupiny EU27 kulminovaly již v roce 1979 a od té doby poklesly o úctyhodných 41 procent. Naproti tomu čínské emise od téhož roku vzrostly osminásobně a nyní představují pětinásobek produkce EU27. Čína navíc není sama: již v roce 2022 byla EU27 předstižena Indií. Celkově Asie, Afrika a Jižní Amerika produkují 10,7krát více oxidu uhličitého než Evropská unie: s velmi rychle rostoucím trendem.
Čína, navzdory fyzikálním faktům, se prezentuje jako konstruktivní partner klimatických jednání a podílí se na iniciativách zaměřených na dekarbonizaci – zejména masivně investuje do obnovitelných zdrojů, především do solárních panelů. Zároveň však stále intenzivně využívá uhlí a otevírá a dokonce i projektuje další a další uhelné elektrárny. Evropská unie se naopak snaží urychlit dekarbonizaci s razancí, která budí oprávněné obavy o další osudy evropského průmyslu.
Celkově se situace dá popsat asi tak, že Čína sděluje Evropě „uhni do odstavného pruhu a vypni motor, teď jedeme my!“. A Evropa skutečně poslušně odbočuje do odstavného pruhu a vypíná motory svého hospodářského růstu – v poslední době jde zejména o automobilový průmysl devastovaný levnou (protože masivně dotovanou) čínskou produkcí.
|
Ze snižování emisí se nikdo nenají. Zaměřte program summitu COP30 na lidské blaho
Čeká Evropu osud Benátek?
Opusťme nyní Brazílii i Čínu a vraťme se do Evropy. Náš kontinent nabízí řadu příkladů ekonomik, které byly historickými okolnostmi nuceny se restrukturalizovat. Velká Británie byla dříve průmyslová velmoc. Po druhé světové válce však její průmysl z velké části zanikl pod tíhou obrovských válečných daní a také v důsledku znárodňování. Konkrétně britský automobilový průmysl sledoval podobnou trajektorii jako český: nejprve znárodnění, později privatizace do rukou cizinců. Británie se nakonec během 80. let přeorientovala na finanční služby, což až donedávna fungovalo velmi dobře.
Starším příkladem může být Benátská republika. Bývalá obchodní a námořní velmoc ztratila geopolitický význam i většinu příjmů poté, co se těžiště zámořského obchodu přesunulo do Atlantiku. Benátčané se museli přeorientovat na turistický ruch. Mimo jiné otevřeli i první veřejné kasino v Evropě: Ridotto v roce 1638.
Benátky existují dodnes, nicméně již v roce 1797 ztratily politickou nezávislost a svůj bývalý význam ještě mnohem dříve. Vzniká otázka, zdali podobný osud nečeká celou Evropskou unii. Nic proti bohatým čínským a indickým turistům, ale bylo by poněkud nešťastné, kdyby dominantními ekonomickými činnostmi v Evropě bylo provozování hotelů, kasin, průvodcovských služeb a podobných atrakcí. Přitom přesně tam bohužel směřujeme.