Větší užitek za méně peněz. Od neefektivního utrácení za snižování emisí uhlíku k inovacím

Západní vlády, zejména ty evropské, už několik desetiletí upřednostňují snižování emisí uhlíku na úkor hospodářského růstu a utrácejí biliony dolarů, aby přesvědčily spotřebitele ke koupi elektromobilů a využívání méně spolehlivé větrné a solární energie. Tyto nákladné kroky však přinášejí jen nepatrný účinek.
Globální míra dekarbonizace (měřená jako emise CO₂ v poměru k HDP) je od 60. let 20. století relativně stejná, ke změně nedošlo dokonce ani po uzavření Pařížské dohody z roku 2015. Globální emise prudce vzrostly a v roce 2024 dosáhly nového rekordu. I přesto však klimatičtí aktivisté nerealisticky požadují, aby svět čtyřnásobně zvýšil míru dekarbonizace.
Proč tedy emise nadále rostou, když EU i USA vynaložily v roce 2024 více než 700 miliard dolarů na investice do ekologických technologií, jako jsou solární panely, větrné turbíny, baterie, vodík, elektromobily a rozvodné sítě? Protože ve 21. století už mají emise bohaté části světa pramalý vliv na změnu klimatu.
Velice nepatrné snížení teploty
Zatímco v předchozích stoletích byl hlavním znečišťovatelem Západ, do budoucna to budou především Čína, Indie, Afrika, Brazílie, Indonésie a další země, které se snaží vymanit z chudoby. Při zachování současných opatření by bohaté západní země z OECD měly podle nedávného odhadu na konci století jen 13% podíl na celkových emisích CO₂.
Závazek liberálního Západu dosáhnout do roku 2050 nulových emisí bude stát stovky bilionů dolarů, avšak přínos bude minimální. Dá se očekávat, že tento počin povede pouze k přesunu energeticky náročné výroby do jiné části světa, takže celkový dopad emisí zůstane relativně stejný. Něco podobného jsme mohli vidět u baterií do elektromobilů, které se teď vyrábějí v Číně, kde většina energie pochází z uhlí.
Pakliže se bohaté země rozhodnou řešit tento problém pomocí uhlíkového vyrovnání na hranicích, zvednou se náklady nejen pro bohatou část světa, ale i tu chudou, která tím pádem přijde o možnost růstu díky vývozu.
Pokud se na to podíváme přes růžové brýle a budeme počítat s tím, že by se do roku 2050 Západu skutečně podařilo eliminovat veškeré své emise, globální emise CO₂ by na konci století klesly o pouhých osm procent. V takovém případě se globální teplota sníží jen velice nepatrně, a to i podle klimatického modelu OSN. Západ do roku 2050 sníží globální oteplování o pouhé 0,02 °C. I na konci století dojde ke snížení o méně než 0,1 °C.
Potřebujeme průlom v oblasti zelené energie
Přestože Západ hraje v globálním oteplování vedlejší roli, klimatické konference a zanícení aktivisté neustále řeší, co by měla bohatá část světa dělat. Demonstranti se v Evropě i USA lepí k dálnicím, a prakticky vůbec je nezajímá třeba taková Čína, natož pak Indie, Afrika a zbytek světa.
Není se přitom čemu divit, jejich poselství o sebeobětování by v zemích, které zoufale touží po růstu poháněném energiemi, tvrdě narazilo. Chudší národy nevzhlíží k Západu a rozhodně nechtějí jít cestou Německa, které se v rámci klimatického boje obrovsky zadlužilo. Ani výpadky zelené energie ve Španělsku a rekordní ceny elektřiny ve Velké Británii nejsou ničím, po čem by toužily.
Přitom existuje levnější a mnohem účinnější přístup: inovace. Lidstvo v minulosti nepřekonávalo největší krize pomocí zákazů, ale inovováním. Když v 50. letech došlo v Los Angeles k prudkému znečištění ovzduší, nezakázali jsme automobily, ale vyvinuli jsme katalyzátor, díky kterému jsou teď čistší. V 60. letech 20. století zase velká část světa hladověla, ale my jsme nenutili ostatní jíst méně, inovovali jsme a vyvinuli plodiny s vyšší výnosností.
Nyní potřebujeme podobný průlom v oblasti zelené energie, jenže svět inovace prakticky ignoruje. Po ropné krizi v roce 1980 dával bohatý svět více než osm centů z každých sto dolarů HDP na výzkum a vývoj ekologičtějších zdrojů energie. To však ustalo, jakmile ceny fosilních paliv klesly.
Když se pak objevily obavy z klimatických změn, rychle jsme začali dotovat neefektivní solární a větrnou energii, což kompletně zastínilo inovace. Ještě v roce 2023 dávala bohatší část světa na výzkum a vývoj méně než čtyři centy z každých 100 dolarů HDP. Celkem pak bohatý svět investuje pouhých 27 miliard dolarů, což nejsou ani dvě procenta prostředků, jež vynakládá na zelenou politiku.
Přehlížení chytrého řešení
Západ by měl tuto částku navýšit na přibližně 100 miliard dolarů ročně. To by umožnilo soustředit se na průlomové objevy u mnoha potenciálních technologií. Mohli bychom například investovat do inovací v oblasti jaderné energie čtvrté generace s malými modulárními reaktory, nebo podpořit výrobu zeleného vodíku spolu s následným čištěním vody. Dále můžeme investovat do výzkumu a vývoje baterií nové generace, získávání ropy z řas, které neobsahují CO₂, fúze, biopaliv druhé generace a mnoha dalších věcí.
Nic z toho momentálně není dostatečně účinné, ale díky inovacím by jedna nebo více technologií mohly předčit fosilní paliva, a to by pak na ně přešly všechny státy. Inovace by navíc stály jen zlomek toho, co současné a budoucí výdaje na dosažení uhlíkové neutrality, což znamená, že výzkum a vývoj zelených energií přináší větší užitek za méně peněz.
Bohužel, lídři, kteří přiletěli do brazilského pralesa na klimatickou konferenci, se zuby nehty drží příkazů a dotací a absolutně přehlížejí chytré řešení, jakým výzkum a vývoj bezpochyby je. Je nejvyšší čas, aby si Západ uvědomil svůj omezený vliv na změnu klimatu a přešel od neefektivního utrácení k investicím do technologií, které skutečně mohou přinést změnu.