Po červené, modré, žluté nebo zelené. Čeští turisté mají k dispozici víc než rovník turistických tras

Ale přece jenom! Kulatého 20. září vypuká v Krušných horách evropský festival pěší turistiky Eurorando, který se do Česka vrací po rovných dvaceti letech. A účastníci se určitě pustí i po některé z jedinečných turistických tras, které Klub českých turistů vykreslil značkami o standardizovaném rozměru – pozor! – deset na deset centimetrů.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Už je to tak. Českým unikátem není jen množství zkonzumovaného alkoholu per capita nebo premiér, který neovládá jazyk národa, kterému vládne. Je jím také zdejší síť turistických tras. Klub českých turistů se o ni po celých těch 137 let stará a nepřetržitě hlídá, aby po červené, modré, žluté nebo zelené každý doputoval tam, kam potřebuje.
Dokola kolem rovníku
Možná se to hned nezdá, ale je to celá věda. V létě mi o tom do studia přišel povyprávět šéf tuzemských značkařů pan Pavel Přílepek. Přinesl s sebou brožurky, metodiky i názornou ukázku, jak to vypadá, když značka někam nejde namalovat a musí se vyrobit z plechu. Červená znamená páteřní trasy, často po hřebenech hor nebo údolími význačných toků. Modré jsou pamětihodné regionální stezky, zelená a žlutá je doplňují, aby se z hřebene dalo seběhnout na vlak anebo jste se na křižovatkách nezamotali po stejnobarevných odbočkách.
Dohromady jde u nás po značkách obejít 44 tisíc kilometrů. To je jako kolem dokola rovníku, a ještě pár tisíc do nohou navíc. Vyšlápnout si můžou pěší, ale i cyklisti, běžkaři, koňáci, nebo dokonce vozíčkáři. A vlastně také milovníci bosé chůze, kteří nechtějí riskovat odřeninu na běžných trasách: zvláštní šest kilometrů dlouhý bosý okruh vznikl nedávno v okolí Kolovrat a Uhříněvsi na kraji Prahy.
Armáda ochotných
Je vlastně úžasné, že taková věc jako turistická trasa funguje. Že značky navazují jedna na druhou, vynesené jsou na ploty, stromy nebo balvany, kde si jich všimne i slepý, že někdo neukradne cedulky a neobrátí rozcestníky. Nefunguje to vždycky samo o sobě, ujistil mě pan Přílepek. S plechovými značkami i nádobkami s barvou prochází tratě přes dva tisíce dobrovolníků a průběžně hlídají, zda je všechno, jak má být. A každou chybu nebo zlomyslnost obratem napravují.
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Pamatujete na kůrovce? Sežrané smrky šly nejednou k zemi i se značkami. Přerušené stezky bylo nutné znovu napojit třeba značením na pařezu, kameni nebo na orientačním sloupku. Zmatky dělají taky silnice. Buď nová stavba turistickou trasu přetne a musí se hledat, kudy jinudy, nebo se naopak objeví nečekaná možnost třeba po obnoveném úvozu, a tak je škoda se místo malebnou pěšinkou ploužit po asfaltce. A tak značkař namáčí štětec a trpělivě přeznačuje.
Krušnohorsko – srdce Evropy
Teď k tomu Eurorandu. Klub českých turistů letošní šestý běh pořádá společně s českými a saskými spolky pro podporu cestovního ruchu a s obcemi na obou stranách Krušných hor. Co se na festivalu turistiky děje? Chodí se po výletech, přece! Krušnohorský region je bohatý na přírodní krásy a vlastivědné pozoruhodnosti, a tak jde vyrazit každý z festivalových dnů na jiný výšlap a pořád bude co objevovat. Však je Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří už několik let zapsaný na seznam UNESCO.
Jak už patří v posledních letech k dobrému vkusu, akce má i onen spojující, sousedský rozměr. A tak se na příští sobotu chystá jako symbolický zlatý hřeb odhalení Kamenného srdce Evropy – památníčku vytvořeného na někdejší hranici mezi Božím Darem a saským Oberwiesenthalem z kamenů, které účastníci přivezli ze svých domovů.
Má to svou logiku, protože putování a cestování vždycky znamenalo i poznávání nových krajů a navazování nových přátelství. Napomůže-li tomu výšlap po červené, modré, žluté nebo zelené, vzpomeňme s vděčností taky na ty, kteří je pro nás namalovali.