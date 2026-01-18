Mrázka zabili všichni, řekl mi jeden policista. Co by mě ze všeho nejvíc zajímalo dnes?

Hned ráno (paradoxem je, že tehdy byla Praha zasněžená jako letos) jsem už postával u plotu zámečku Nový Dvůr v pražské čtvrti Lhotka, kde zřejmě najatý střelec přišel za tmy po sedmé večer, lehl si tam na deku, vypálil na svůj cíl a zmizel. Ráno tam pořád chodili policisté a s detektorem kovů hledali ve sněhu stopy.
Zní to sice tragikomicky, ale vždycky mě tam napadalo, co by se asi stalo, kdyby si tam šel v inkriminovanou dobu odskočit „náhodný občan“ a kousek od chodníku objevil ve tmě obrysy ležícího střelce. Jestli by také dostal svoji dávku… Ale to by pak asi přežil Mrázek – tohle měl asi vrah vymyšlené, asi by ho nějaký komplic varoval.
Redakční kolega Jaroslav Kmenta samozřejmě věděl víc. Ten pak na téma Mrázek vytvořil tři knihy a jeden film. Ale i já si pamatuji, že policie v dalších měsících – když už bylo jasné, že vraha nenajde bezprostředně na základě stop na místě – začala kvůli vyšetřování mapovat prakticky celé podsvětí včetně vražd a záhadných úmrtí kolem Mrázka, kterých bylo snad třicet. Cílem bylo dobrat se toho, kdo mohl mít motiv k pomstě.
„Ptáte se, kdo zabil Františka Mrázka? Františka Mrázka zabili všichni,“ řekl mi pak jeden policista, který případ vyšetřoval. Myslel tím, že bez nějaké širší dohody mezi mafiány by to prostě nešlo.
Vžil se tehdy i drsný vtip, který ilustroval Mrázkovy kontakty s politiky, že přijde na večerní zasedání vlády zdrcený ministr vnitra a říká: „Zabili Mrázka.“ A premiér se jen podívá na hodinky a v klidu odpoví: „To už je osm?“ Psal jsem o deset let později i o desátém výročí Mrázkovy vraždy. Vhled do jeho kauzy měli jiní novináři samozřejmě větší než já a pamatuji si, jak mi jeden kolega docela příznačně řekl: „Byly doby, kdy jsem si myslel, že vím, kdo Mrázka zabil. No a teď už si myslím, že to nevím.“
A to je ještě potřeba připomenout jednu důležitou věc – že i kdyby se policii povedlo vypátrat toho nájemného vraha, tak by stejně neměla přímého objednatele a ten by nebyl prozrazen, protože v podsvětí se prostě mlčí. Vykonavatel by si šel sednout a konec. Jsem o tom přesvědčen.
Největší esa nikdo nezná
Na Mrázkovi mě ale nejvíc fascinovala jedna věc, dnes už stěží uvěřitelná. Před svou smrtí byl veřejně spíš neznámou osobou. V MF DNES o něm vyšlo do té doby každý rok tak pět článků, kde se mihlo jeho jméno. Budoval svoji image podnikatele a zároveň jakéhosi zpravodajce, který u sebe nosí v kapse 100 tisíc korun, nemá platební kartu, ale zato má pět až osm mobilů s předplacenými kartami. Ale všechny texty zdůrazňovaly jeho záhadnost. „Polidštil“ ho jen sponzoring fotbalu v Českém Brodě.
Ono to prorocky zaznělo i ve hře Vražda v salonním coupé z produkce Divadla Járy Cimrmana, že ty největší zločince nikdo vlastně moc nezná: „Co je to za eso, když se nechá chytit?“ Tak to byl Mrázek.
Dnes by mě ze všeho nejvíc zajímalo: kdo je tím současným „Františkem Mrázkem“, kterého nikdo nezná, ale on řídí celé podsvětí? A asi už nevládne zbraní, ale spíš nulami a jedničkami v počítači.