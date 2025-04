Hlaučo bere všecko… Cenu Magnesia Litera v kategorii Kniha roku získal debutant

Dalo se to trochu čekat – o knize se živě mluvilo vlastně skoro celý poslední rok. Hlaučo, ročník 1967, vystudovaný farmaceut a divadelní režisér, složil do své prózy docela suverénní fikční svět. Starý víc než století, usazený do bezpečí jedné vsi dekádu před první světovou válkou.

Dějí se tu zázraky a divy, kouzla a čáry: pomlácené obilí vstává znovu k nebi, stromy se kácejí bez sekyry a pily, po vodě se dá přejít suchou nohou. V tom způsobu vidění reality rezonuje samozřejmě čtenářská zkušenost s biblí a prastarými mýty, ale taky s magickým realismem Gabriela Garcíi Márqueze – anebo Jiřího Kratochvila.

Kde se bere touha

Magnesia Litera 2025 Kniha roku – Miroslav Hlaučo: Letnice (Paseka) Luxor Litera za prózu – Jan Antonín Pitínský: Domácí potřeby (Větrné mlýny) Litera za poezii – Tomáš Tomášek: Ahava (Triáda) Litera za knihu pro děti a mládež – Bára Dočkalová: Kost (Labyrint) NF IOCB Tech Litera za naučnou literaturu – Alena Hadravová: Řecké mýty v literární a výtvarné tradici (Academia/ÚSD AV) ČRo Plus Litera za publicistiku – Šárka Homfray, Lucie Václavková: Pay Gap: Kratší konec provazu (Nakladatelství Alarm) Litera za nakladatelský čin – Zuzana Meisnerová Wismer, Lukáš Bártl, Robert Krumphanzl a kol.: System Langhans I. a II. (Spolek PRO Langhans) Litera za překladovou knihu – Maria Turtschaninoff: Usedlost (ze švédštiny přeložila Marie Voslářová, Argo) DILIA Litera za debut roku – Miroslav Hlaučo: Letnice (Paseka) Litera za detektivku – Ilona Dobrovolná: Panoptikum pana Perkinse (MOBA) Litera za fantastiku – Jakub Hussar: X-Tal (Argo) Litera za humoristickou knihu – Albrecht Smuten: Kapitán Chemo (Epocha) Cena Magnesia za přínos knižní kultuře – Dana Kalinová, Jan Kanzelsberger a Ivo Železný za založení a vedení knižního veletrhu a festivalu Svět knihy Praha Kosmas Cena čtenářů – Tomáš Šebek: Objektivní nález – Moje nejtěžší mise (Paseka)

Hlaučo vymodeloval svět, který je jasně dostředivý, funguje sám o sobě, podle vlastních pravidel. Takže akci spouští narušení téhle suverenity – nejdřív velký návrat ztraceného syna (respektive bratra), pak nežádaná vizitace zvenčí. Magický opar kolem drží stejně láska jako komika, ale možná nejvíc autorská mantra: „Kdo ví, kde se v lidech bere ta pošetilá touha všechno vysvětlovat až k bodu vzniku.“

Specifickou řečí ožívají taky další oceněné tituly. Například Domácí potřeby, sbírka povídek Jana Antonína Pitínského, který poslední roky spisuje jednu podmanivě „vychýlenou“, básnivě rozkvetlou prózu za druhou. Nebo monumentální románový svět Jakuba Hussara X-Tal, který vyhrál kategorii fantastiky. Anebo podivínsky dobrodružná Kost, příběh pro mládež od Báry Dočkalové. Svou jasnou specifiku má i vítězná „humoristická kniha“ – černobílý komiksový strip Kapitán Chemo, pod kterým je podepsaný pseudonymní Albrecht Smuten. Tohle je ale autofikční sranda dost na ostří nože. Autor totiž humorem vyháněl ze svého těla rakovinu – než jí před pár měsíci ve svých jednačtyřiceti letech podlehl.

Kánon a pobídka

Magnesia Litera oslaví napřesrok čtvrtstoletí na scéně. To je ideální čas k zevrubné bilanci. Nejen toho, co bylo, ale i toho, co je a co může být dál. Letmou bilanci ovšem můžeme provést rovnou teď. Litera si za ten čas vybojovala mezi desítkami zdejších cen čelné postavení. A jednoznačně funguje. Prospívá své věci. Hned z několika důvodů.

Zaprvé: Cena je vidět, je o ní pojem, ve zdejším kulturním provozu rezonuje. Nominované i vítězné tituly se těší dlouhodobé propagaci, jak ve virtuálním světě, tak během živých diskusí a za výlohami knihkupectví; z vyhlašování vítězů je pak přijatelná televizní šou. Jedno i druhé zvyšuje prodeje.

Zadruhé: Litera zabírá celou šíři zdejší literární produkce. Fikci i nonfikci, publicistiku stejně jako odbornou práci, sleduje překlad i rostoucí žánrovou literaturu, jako fantastika, detektivka nebo zmíněná „humoristická kniha“. Na komiks je samostatná Muriel. Její autonomie je samozřejmě otázkou, ale spíš podružnou.

Zatřetí: Litera sice rezonuje trochu i za hranicemi, ale jinak cílí na zdejší trh. Jako ideální pandán má Cenu Evropské unie za literaturu. Snad jen škoda že tohle ocenění se netýká všech zúčastněných zemí každoročně – že se vždycky pár let čeká, než na nás přijde znovu řada.

A konečně: Magnesia Litera je po čtyřiadvaceti letech pěkná výkladní skříň. Možná rovnou galerie. Vítězné tituly za roky 2002 až 2025 skládají dohromady mozaiku, která odráží proměny kritických a čtenářských chutí a důrazů, žánrové preference, proměny grafického designu. V prvním ročníku vyhrála odborná práce z literární historie, v těch dalších pak mimo jiné svérázná knížka pro děti, fotografická publikace, kniha o architektuře, historická práce, průvodce, sbírka básní, esejistika, novela, román – a loni pak žánrový mix reportáže, dopisů a literárního bádání. Oceněných titulů je dohromady skoro dvě stě padesát.

To je nakonec celkem svěží a bohatá skladba pro kánon svého druhu. A samozřejmě důrazná pobídka ke čtení.