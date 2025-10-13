Obrana Knihobotu před spisovateli. Jejich kritika má jediné racionální opodstatnění

Tak pěkně popořádku. Knihobot je online antikvariát s geniálním podnikatelským nápadem. Lidé tam nosí přečtené knihy „do komise“, při odevzdání nic nedostanou, ale pak firma jejich knihy nacení, prodá a vyplatí jim peníze.
Nemohl jsem uvěřit, že v národě, který je tak hrozně na prachy, takový model může fungovat – ale jde to. Jako kupující seženete na Knihobotu skoro úplně všechno, levněji než v normálním obchodě a logistika firmy je obdivuhodná. Vždyť prodala už tři miliony knih a loni měla tržby 560 milionů korun.
Spisovatelka Špitálníková si ale stěžuje, že firma Knihobot prodává její neprodejný sešit za čtyři tisíce korun a „bez povolení“. A že to není žádný „druhý život knih, ale okrádání“.
Její stesk je absurdní. Je to podobné, jako kdyby si Škoda Auto stěžovala na autobazar, že prodává její auta a že prodal draze nějaký exkluzivní model, který lety získá na ceně.
Dobře, „neprodejný sešit“ je speciální případ (a je samozřejmě otázka, kdo ho do Knihobotu dal), ale většinou je to tak, že autoři už jednou peníze za svá díla dostali a pak už jim vlastně do toho nic není, co s nimi Knihobot udělá, pokud je vykoupí jako oblečení do second handu.
Mimochodem – jejich kritika má jediné racionální opodstatnění. Ano, někdo může kalkulovat s tím, že kdyby Knihobot neexistoval, tak by leckterý jeho klient, který si tam koupil knihu, musel jít do knižního řetězce a koupit si tam knihu novou a dráž. A spisovatel XY by teoreticky těch nových prodal víc.
Reálně si ale myslím, že by si na moc víc nepřišel, protože lidé by prostě ty peníze za novou knihu nedali, zatímco za levnější exemplář z druhé ruky ano.
Každopádně vzestup Knihobotu je jednou z největších událostí na knižním trhu za posledních několik let a díky němu seženu tituly, kvůli kterým bych fakt zaprášené antikvariáty v postranních uličkách asi neobíhal.
Čekání na Browna
Díky existenci Knihobotu si mohu dokonce koupit víc nových knih, které nehodlám skladovat v knihovničce, ale po přečtení hned zase poslat dál, protože vím, že se mi vložené peníze částečně vrátí. Typicky tam mnoho lidí už vyhlíží nového Dana Browna, aby si knihu koupili levněji, až ho tam dají „první čtenáři“.
Pro mě coby začínajícího spisovatele má zase Knihobot tu výhodu, že jsou tam moje knihy vidět, a mám radost, že tam jsou, že se tam točí a často je u nich napsáno, že je k mání „poslední kus“ nebo že jsou dokonce vyprodané.
Pokud jde o pracovní podmínky zaměstnanců, tak pokud vím, Knihobot většinou zaměstnává brigádníky, kteří knihy přijímají a fotí, a i zakladatel firmy Dominik Gazdoš potvrzuje, že to je „monotónní práce rukama, na kterou se ne každý hodí“. Ale je to brigáda, na kterou můžete už zítra nepřijít, pokud vám to nesedí...
A jestli Knihobot některé knihy likviduje? No a proč by neměl, pokud mu zbudou beznadějné ležáky, které prostě mnoho měsíců nikdo nechce? Když prostor na skladě firmy je asi už hodně cenný. Není na tom nic divného, byť Nina Špitálníková ve společnosti Knihobot asi vidí novodobého jezuitu Koniáše, který stojí nad hromadou knih v plamenech, mává nad ní křížem a mumlá kletby.