Skončí Havlova knihovna? Není to jen průšvih Havlové a Sedláčka, spíš zmizela společná vůle

O to víc překvapil novinový titulek, který se objevil ve čtvrtek večer: Knihovna Václava Havla končí, opouští ji Dagmar Havlová. To jako že po zádrhelech, odchodech i spekulacích z minulých týdnů je už definitivní „šmytec“?
Ten, kdo platil, nerozhodoval
V Knihovně Václava Havla jsem byl mnohokrát. Častěji v publiku, párkrát i za diskusním stolem. Ačkoliv nevidím detailně do organizace, pravidel a fungování KVH, prozatím se jeví jako jisté tolik.
Knihovnu založily tři osobnosti – politik Karel Schwarzenberg, sociolog Miloslav Petrusek a Dagmar Havlová coby „strážkyně odkazu“ svého muže a hlavně prvního polistopadového prezidenta. A ještě něco do onoho výčtu patří. Paní Dagmar je majitelkou práv na značku „Knihovna Václava Havla“ i na jméno „Václav Havel“.
Úhrnem. Je-li dnes ze zakladatelů knihovny naživu jen Dagmar Havlová a právě ona sdělila, že z KVH odchází, znamená to, že knihovna – alespoň pod dosavadním názvem – skutečně končí. Aspoň podle dosavadního stavu znalostí i událostí. Ale toto je jen špička ledovce, který má mohutnější fundament.
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Za poslední týdny odešla z KVH většina zaměstnanců, členů správní i dozorčí rady, sponzorů i „strážců odkazu VH“ (paní Dagmar). Lze z toho činit definitivní závěry? Samozřejmě že ano, a dělá se to tak v médiích, ale takové závěry nemohou být ani definitivní, ani úplné. Stejně jako hodnocení ředitele KVH Tomáše Sedláčka, jenž je v debatě obsazen do role temné postavy. Podobně jako od čtvrtka Dagmar Havlová, která svým odchodem nechala knihovnu v bezprizorní situaci po stránce právní, sponzorské či jiné. Lze však celý ten průšvih svádět na role dvou postav – Sedláčka a Havlové?
Na místě je spíše širší pohled. Ukázal to Jan Macháček, bývalý předseda správní rady KVH, v rozhovoru pro web Echo24.cz. Vysvětluje v něm to, co není široce známo. Třeba že KVH štědře podporoval finančník Zdeněk Bakala, ale nikdy v ní neměl silný vliv. „Člověk, který tu instituci dvacet let platil, nikdy neměl rozhodující slovo v tom, jak bude fungovat. Absurdní situace jako z Havlova divadla,“ shrnul to Macháček.
Ale opět. Ani toto nemusí být definitivní odpověď.
Ta instituce selhala, bohužel
Autor těchto řádek si dovolí pohled vlastní. Samozřejmě ne úplný, natož všezahrnující, možná i v tom či onom věcně chybný. Ať už to bylo při zakládání KVH, jejích pravidel, organizace i zásad jakkoliv, ať už se role i vliv Dagmar Havlové a Tomáše Sedláčka projevovaly jakkoliv nešikovně, či dokonce neblaze, na mysl se vkrádá i toto.
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Pokud na jaře 2026 během pár týdnů odejde většina zaměstnanců (tým KVH), členů správní i dozorčí rady, sponzorů i „strážců odkazu VH“, člověk zvenčí se nemůže zbavit dojmu, že se tam muselo vytratit něco, čemu se říká společná vůle. Zdráhá se prostě uvěřit, že za celým tím průšvihem dosud úctyhodné instituce mohly být jen konkrétní celebritní osoby, na které lze ukázat prstem (Sedláček, Havlová).
Dnes se módně používá – ba nadužívá – výraz resilience, česky odolnost. A dění v Knihovně Václava Havla za poslední týdny a měsíce naznačuje, že tato instituce nemá silnou odolnost, resilienci. Prostě nemá někoho, kdo by včas a účinně volal na poplach nebo se třeba pokusil sehnat nové sponzory.
Česká společnost to bez KVH – respektive s knihovnou, ale pod jiným názvem – přežije. Ale pro řadu lidí, kterých bychom si měli vážit, může být trochu za trouby. Třeba pro kanadského premiéra Marka Carneyho. Letos na ekonomickém fóru v Davosu svůj projev opřel o Havla a jeho esej Moc bezmocných. Snažil se vyjádřit, že menší západní země často až podlézají Donaldu Trumpovi. Podobně jako Havlův zelinář, jenž si do výlohy dal heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!“ A Carney za ten příměr sklidil potlesk.
Tito lidé, a není jich až tak málo, si teď o české společnosti mohou pomyslet: To nedokážou udržet instituční odkaz nejvýraznější osobnosti, kterou v posledním půlstoletí měli?