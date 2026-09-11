Aby nevznikla mýlka. Ta instituce bude pokračovat v pražské Ostrovní ulici. Bude vymýšlet a uskutečňovat svůj program, pořádat diskuse či setkání se zajímavými osobnostmi, ba občas i vydávat knihy, sežene-li na to peníze. Dokonce připravuje – spolu s magistrátem – výstavu k Havlovým nedožitým devadesátinám. Ale to vše bude činit pod jménem 1. prezidentská knihovna.
Je to po dvacetileté tradici Knihovny Václava Havla normální? Jak bylo řečeno výše, podle zákonů, předpisů a platných smluv to samozřejmě normální je. Alespoň od letošního jara, kdy Dagmar Havlová – jediná žijící ze tří zakladatelů knihovny a „strážkyně odkazu“ VH – z knihovny odešla a vyšlo najevo, že je majitelkou práv na značku „Knihovna Václava Havla“ i na jméno „Václav Havel“.
První prezidentská vs. První privatizační
Nemá smysl se proti tomu odvolávat soudně. Nelze účinně protestovat. Kdo by tak chtěl činit, může se třeba přikovat či přilepit ke vchodu do knihovny, ale těžko říci, čeho by tím dosáhl. Možná poznámek, že neuznává právní stát a jeho pravidla.
Ale stejně se budou leckomu v hlavě honit různé myšlenky. To je zdejší společnost a její elity (včetně Dagmar Havlové) tak lhostejná, že nedokázala udržet instituční odkaz nejvýraznější osobnosti, jakou za poslední půlstoletí měla?
Našinec si nemůže pomoci, ale narazí-li na jméno 1. prezidentská knihovna, napadají ho samé provokativní věci. Třeba. Když je to První prezidentská knihovna, kterého prezidenta vlastně uctívá? Masaryka jako prvního prezidenta republiky? Gottwalda jako „prvního dělnického prezidenta“? Zápotockého jako „prvního prezidenta spisovatele a harmonikáře“?
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Samozřejmě, že Havel byl prvním polistopadovým prezidentem. Ale pozor, byl též posledním prezidentem Československa. Myšleno Československa masarykovského, pak háchovského, benešovského za třetí republiky, gottwaldovského, reformně komunistického, husákovsky normalizačního a nakonec havlovského. Nemohla by to být i Poslední prezidentská knihovna?
Nebo. Co nám zvukově připomenou slova První prezidentská knihovna? Někomu snad i První privatizační fond (PPF). To je finanční skupina spjatá s mecenášstvím vzdělání i umění, ale i s 90. léty a kuponovou privatizací, s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem (po jeho smrti s nejbohatší Češkou Renátou Kellnerovou), prostě s klausovskou parketou 90. let. S parketou protichůdnou té havlovské, i když se komplementárně doplňovaly. Doplňovaly se více, než si dnes mnozí připouštějí.
Jistě, to jsme jen u řeči symbolů. Ale pozor, skutečně silných symbolů.
Vzpomínka na Listopad
Ty úvahy ale mají i praktický význam. Co by se například stalo, kdyby zmizel název „Letiště Václava Havla“? Po pravdě skoro nic. Lidé stejně říkají „odlétám z Ruzyně“, „přistaneme na Ruzyni“ a podobně.
Ale když zmizí název „Knihovna Václava Havla“, je to jiná věc. Říci „večer jdu do Havlovy knihovny“ působí normálně. Ale kdyby někdo u nás řekl „večer jdu do První prezidentské knihovny“, působil by jako cvok.
Ty symboly mohou mít větší váhy, než se jim přisuzuje. Při pohledu na současné předvolební průzkumy a na sílu ryze protihavlovských stran si člověk řekne, že většině dnešních voličů je to dnes fuk. Ba možná se i tetelí radostí, jak to ti pravdoláskaři konečně schytali, když přijdou o knihovnu nazvanou po jejich hrdinovi.
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Ale kdo ví. I voliči protihavlovských stran mohou mít v koutku duše vzpomínku na listopad 1989 a na Havla jako přelomovou osobnost.
Najděte si na webu Václava Klause jeho prezidentskou řeč nad rakví Havla z 23. prosince 2011. Je to jeden z nejlepších Klausových projevů. Připomíná v něm vztah ke svobodě a obecně to, co by s VH odejít nemělo. A končí slovy:
„Nejsme velký národ, a proto ani velkých postav nemáme na rozdávání. Přesto jsme často dopouštěli, aby bylo jejich dílo a odkaz zplošťováno či deformováno a tím znehodnocováno. Věřím, že Václava Havla nic takového nečeká. To už je ale jen a jedině na nás.“
Konec Knihovny Václava Havla nám v tomto smyslu nedává skvělé vysvědčení.