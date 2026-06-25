Sám Sedláček byl správní radou na začátku dubna „postaven na překážky“. Což znamená, že od té doby knihovnu neřídí, dokonce tam nesmí ani chodit. Ve správní radě zbyl jediný člověk, jenž nechal navolit členy nové. To se nezamlouvalo bývalé první dámě Dagmar Havlové. Na začátku června ohlásila odchod z instituce i ona.
Tento týden Dagmar Havlová odvolala souhlas, aby knihovna mohla užívat jména Václava Havla. Nechce totiž nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Kdo si vybaví scénky Petra Čtvrtníčka, dobře ví, že by za takové situace musela knihovna za každé použití jména Václav Havel platit poplatek.
Jak už bylo řečeno, překotnému vývoji směřujícímu k nezvratnému konci instituce nejspíš nemůže rozumět nikdo. Zřejmě až na hudebníka Michaela Kocába, který se po vypuknutí krize nechal jmenovat do správní rady. Co za tím bylo, sdělil v pondělí v rozhovoru pro Český rozhlas Plus moderátorce Barboře Tachecí. Ta se Kocába zeptala, zda si myslí, že je to celé někým řízené.
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„To je strašně zajímavá věc,“ zahájil odpověď hudebník. „Jako jestli je to někým řízené, to zatím nikdo neví, netuší. Že tam ale proběhly podivnosti, to vám mohu říct rovnou. Nebudu sdělovat jaké, ale že se to někomu safra hodí do krámu, to vím bezpečně,“ pokračoval Kocáb. Komu se to tedy podle něj hodilo?
„Určitě se to hodí do krámu Rusku. Určitě. Trumpovi určitě. Babišovi. Je to prostě instituce, která je poměrně velmi významná tím Havlovým jménem a je to takový demokratický maják. Ona nemá žádnou skutečnou moc, ale nějaká stanoviska, výroky nebo akce, které dělají. Například teď tam byla běloruská kandidátka na prezidenta třeba. (…) Jo, nějaké akce, které dělají, jsou přesně ty akce, které se těm různým mocipánům nehodí,“ vysvětlil Kocáb a vzápětí nastínil ještě další možnost.
„Já netvrdím, že někdo z těch, které jsem jmenoval konkrétně, v tom jede, jo. Ale mají svoje tajné služby a řekli si: Hele, ona by nám nemusela ta knihovna v budoucnu a v těch našich budoucích plánech pomáhat. Možná by nám trošku překážela, co kdybychom se s ní vypořádali.“ A to ještě pořád nebyl ze strany Kocába konec.
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„Nezapomeňte na tlak proti neziskovým organizacím, vždyť ten je zjevnej. A jestli někdo z neziskových organizací je skutečným trčícím majákem, tak je to tato knihovna. Takže jestli někdo v tom má prsty, nevím, ale že by se to někomu náramně hodilo, to vím bezpečně. Proto jsem taky zasáhnul.“
A je to. Zatímco si člověk myslí, že byl v Knihovně Václava Havla po nástupu Tomáše Sedláčka prostě obrovský „bordel“, Michael Kocáb tam tuší Putina, Trumpa, Babiše, jejich tajné služby a boj proti neziskovkám. Tak ještě že zasáhl. A že krátce poté zasáhla i moderátorka Tachecí, která rozhovor předčasně ukončila v rámci „stávky“ v obou veřejnoprávních institucích na protest proti změně jejich financování.
● V této souvislosti je zajímavé si přečíst Kodex České televize. „Česká televize nesmí zneužívat svého programu, zejména zpravodajských nebo publicistických pořadů, k prosazování vlastních institucionálních zájmů,“ stojí tam kromě jiného.