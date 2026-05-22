Václav Havel by se jistě bavil, z odkazu veřejného intelektuála má být lunapark

Většina z nás alespoň tuší, že Havel měl velký smysl pro ironii a absurdním divadlem se proslavil, proto lze říci, že by jej nastalá situace pravděpodobně dost pobavila. Už jen samotný spor o to, kdo má patent na jméno mrtvého dramatika, je absurdní. Zažili jsme to mnohokrát, potomci a další příbuzní nejrůznějších velikánů do veřejného prostoru vypouštějí čas od času prohlášení, co by dotyčný předek řekl k nějakému novému problému. Což zpravidla působí groteskně. Spor o „nadvládu“ nad Václavem Havlem však nelze brát na lehkou váhu, protože jde o peníze. O VH jako obchodní značku.
Schematicky řečeno, na jedné straně stojí modernizátor a na druhé zpátečníci. Modernizátor má velkolepé představy o tom, jak činnost knihovny rozšíří do planetárních rozměrů a osloví mladé lidi na celém světě. Chce použít téměř vše od umělé inteligence přes merchandising až po influencery.
Obchod s tričky a plackami s VH či dalšími více nebo méně vkusnými upomínkovými předměty může být zdrojem příjmů pro jakoukoli knihovnu. Ale snažit se oslovit mladé, kteří nečtou dlouhé texty, tím, že jim bude dramatikovo dílo přibližovat nějaký influencer či AI? To by měl VH určitě radost, poselství téhle modernizace zní přeci úplně báječně, nemusíte číst ani přemýšlet, stačí si zapamatovat předžvýkaná hesla a slogany. Marketing už vám vtluče do hlavy, že Václav Havel byl cool a ještě k tomu moc chytrý, víc toho „zákazník“ nepotřebuje, hlavně ať konzumuje „produkty“ moderní knihovny.
Disneyland pro „slušné a chytré“
Dovedeno ad absurdum může někde u dálnice brzy vyrůst tematický Park Václava Havla, něco jako Disneyland pro „slušné a chytré lidi“. Prodávali by Havlovy spisy převedené do komiksů, v jednotlivých pavilonech-atrakcích by si každý mohl vyzkoušet, jaké to je koulet sudy v pivovaru, také by si mohl sednout do cely, jakou ve vězení velikán obýval. Zkrátka možností by bylo spousta.
|
Už volají první zájemci. Knihovna Václava Havla má po konci Bakaly šanci na záchranu
K dispozici by mohl být třeba interaktivní kurs „Jak sbalit herečku či spisovatelku podle Václava Havla“. A to nemluvíme o prodeji předmětů spojených s dramatikem. Člověku se přímo nabízí Haškův román, v němž popisuje sušenky s válečným heslem Gott strafe England. Vy byste odmítli sušenky Pravda a láska?
Hnidopichy a knihomoly lze rovnou odkázat do patřičných mezí, protože v tomto velkolepém projektu by jistě zbylo nějaké místečko na knihovnu, pro těch pár podivínů, co čtou a přemýšlejí, by to nemuselo být ani veliké. Důležité je, aby odkaz VH byl moderní, interaktivní a cool, asi jako Tomáš Sedláček.
Cestou k obrovským zdrojům příjmů instituce může být též výběrové řízení na nové mecenáše, mezi naší miliardářskou populací určitě zabere slogan: Staňte se myslitelem, sponzorujte moderní knihovnu Václava Havla. Taková pocta by mohla být i předmětem dražby, případně by se tato privilej miliardářům propůjčovala jen na určitou dobu. Sponzorování knihovny VH by mohlo být něco jako vysílací práva na mistrovství světa ve fotbale.
Modernizovat, či nemodernizovat?
Češi jsou velmi tvůrčí a tak se nové vedení knihovny může inspirovat i u některých existujících „iniciativ“, třeba spolku Díky, že můžem. Tenhle spolek dělá pro trivializaci minulosti maximum a mohl by být nápomocný i novému vedení. Co nějaký pořádný veselý průvod Prahou ve výroční den pohřbu Václava Havla, jako služba pro ty, kteří na něm nebyli a „potřebují“ to zažít? Vždyť nejdůležitější v životě jsou zážitky a úkolem nové knihovny Václava Havla je jejich nabízení.
|
Knihovna Václava Havla má problémy, odcházejí zaměstnanci i sponzor Bakala
Největší sledovanost znamená největší úspěch. Bude moci být progresivní vedení knihovny spokojené, až se stane účet VH nejsledovanějším na TikToku? Ani náhodou, cíle musejí být vyšší. Až vybudují pobočky Havlolandů na všech kontinentech, teprve pak bude odkaz našeho myslitele pořádně oceněn. Řekněte, že by něco podobného Václava Havla nepobavilo.
Úplně jiná situace by ovšem nastala, kdyby měl Václav Havel spor sám řešit, to by mu příjemné nebylo ani náhodou. A těžko říci, jak by se rozhodoval v situaci, kdy by měl volit mezi modernizací, kterou podporuje jeho žena Dagmar (dnes má takříkajíc zlatou akcii, Václava Havla), a těmi, kdo jej sponzorovali a podporovali dlouhé roky. Je velmi pravděpodobné, že by se radikálnímu řešení spíš vyhýbal a nechával by spor vyhnít. Každopádně o budoucnosti „jeho“ knihovny rozhodnou zájmy jiných. Není to dostatečně absurdní?