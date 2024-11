Proč musím číst tlustou knihu, když jsem napsal(a) tenkou?!

Tablet je jiný než laptop, který mám na psacím stole a k němuž usedám na ne úplně vyhovující židli hlavně kvůli psaní. S tabletem se člověk zaboří do polštářů. A to je dost velký rozdíl. Například noviny by mě nenapadlo číst u psacího stolu v papírové ani elektronické podobě, nehledě k tomu, že pro ty papírové bylo většinou třeba vyrazit do trafiky, jelikož doručování v posledních letech dost vázlo. V elektronické podobě si dopřávám hned dvoje. Problém je, že než se dostanu k tomu, abych porovnala názory etablovaných komentátorů na volbu Donalda Trumpa, musím odolat naskakující nabídce jednohubek, které tomuto chodu předcházejí.

Samozřejmě, že není nutné vědět, čím rozesmáli Chantal Poullain na úřadě, když si šla požádat o český důchod, nebo co je to za zázračný prostředek, jímž perfektně vyčistíte kožené boty i zažloutlé zuby, ale nerozklikněte to, když vás pánbůh obdařil zvědavostí! Jenže jak v tom jednou jedete, rozklikáváte pořád dál a dál. Takhle nějak vzniká závislost, pochopila jsem a v duchu se omluvila dětem, kterým vytrvale vyčítám, že nečtou knihy.

Začínám mít podezření, že brzo je nebude číst nikdo. Což ovšem neznamená, že je nikdo nebude psát. Naopak. Zdá se, že čím míň lidí čte, tím víc jich píše. Když vejdu do knihkupectví, žasnu, jak přetékají zbožím. Když sleduju televizní pořady, do nichž přicházejí hosté, mám pocit, že skoro všichni strkají moderátorovi svůj autorský výtisk. Někdy nejde přímo o knihu, nýbrž o něco jako památníček, neboli „výzvu k popsání všech emocí, které tančí ve vašem srdci“.

Nevysmívám se, popisovat vlastní emoce je užitečné, jen si dělám starosti s tak zvaným udržitelným rozvojem. Jak docílit rovnováhy? Jedno řešení mě napadá. Že ten, kdo napíše knihu, by měl před jejím vydáním prokázat, že právě jednu knihu přečetl. A ne že bude kňourat, proč má číst tlustou, když napsal tenkou.

Ale možná, že rovnováha už vzniká jinak. Nedávno se mi doneslo, že devatenáctiletý vnuk čte knihu. Prý dokonce dobrovolně, jen s mírným nátlakem své dívky. Nechtěla jsem věřit, ale údajně je už na straně osmdesát pět. Když to půjde takhle dál, možná si vyměníme role. On si pořídí knihovnu a já, která jsem potomky honila od displeje, začnu nad hrobem streamovat.

A abych nezapomněla - ta Chantal Poullain se na úřadu sociálního zabezpečení při dotazu na důchod musela smát, když jí úřednice řekla „ježíšmarjá, paní Chantal, vždyť vy nemáte nárok ani na korunu, to byste musela pracovat do šestaosmdesáti“. No a ty kožené boty, stejně jako zažloutlé zuby, údajně vyčistíte vnitřní stranou slupek od banánů. (Může se hodit, ne?)