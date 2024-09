Jak svůj národ vést k úspěchu. Proč Fico knihy zdražuje, zatímco Orbán je čte

Když odhlédneme od toho, že ministr nemluvil tak úplně pravdu, protože mezi lépe a hůře vydělávajícími Slováky není až tak velký rozdíl v tom, kolik knížek ročně si pořídí, rozhodnutí kabinetu může poškodit kulturní úroveň celé země. Negativní dopad bude mít nejen na čtenářsky gramotnější vrstvy populace. Ti, kdo čtou hodně, se duševně uskromní, ti ostatní...

A jaký národ, taková reprezentace. Napříště se tedy může stát, že typičtějším slovenským politikem nebude expremiér Ľudovít Ódor, jehož Rychlokurz geniality byl hitem předloňské knižní sezóny, nýbrž současná ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková. Ta ve svém nedávném vystoupení k výročí založení Národní transfuzní stanice citovala irského spisovatele Brama Stokera. „Krev je život,“ pronesla se vší vážností, aniž by dodala, že věta pochází ze slavného Drákuly.

Užitečné letní čtení

Současná slovenská věrchuška se často obdivně dívá přes Dunaj na sebevědomého politického hráče, tamního premiéra Viktora Orbána. Měla by se ale dívat pozorněji. Ten člověk své spoluobčany nejen hladí po srsti, když jim říká, jak jsou skvělí, drží-li se svých tradic a řídí se na rozdíl od západní změkčilé Evropy zdravým selským rozumem. Jde jim i vzácným příkladem.

Zatímco jiní politici označovaní za populistické publikují na sociálních sítích videa ze své účasti na různých pokleslých estrádách nebo chlapáckých kratochvílích, Orbán, jinak také vášnivý fotbalista a stoupenec lecčeho, co je lidské, se neváhá přiznat i k intelektuálnímu rozměru své osobnosti. Ostatně v době pádu železné opony krátce studoval i v Oxfordu. Jak se rádo připomíná, za peníze miliardáře a filantropa George Sorose, který je už léta terčem Orbánových ideologických někdy víc než jen šťouchanců.

A tak není ničím výjimečný příspěvek na jeho Facebooku s titulkem „Letní čtení. Nikoliv závazné, zato užitečné“. Maďarský ministerský předseda otevírá krabici plnou knih, jednu po druhé je vytahuje a komentuje. Jistě, nejsou to postřehy pro nějakou náročnější knižní revue, zhusta spíš snaha udělat dojem na svého voliče.

A ten určitě ocení, když jeho politik nad knihou Davida Armitagea Občanské války s šibalským úsměvem prohlásí, že Maďaři se nechystají na občanskou válku a proto nevidí důvod, proč to číst. Vzápětí přichází titul Kulturní invaze. „To jsme přežili, víme o tom víc než autor,“ zní další sebevědomý soud. A pak se objevuje pár výtisků, které si maďarský premiér odloží na hromádku, k níž se hodlá vrátit. Například Deset pravidel úspěšných národů. „V tom může být i něco užitečného,“ řekne uznale.

Pochopit, jak uvažují oponenti

Bez ohledu na to, co ta publikace říká, vzácné je, že vrcholný politik, který ve své zemi vykonává funkci předsedy vlády už bezmála dvacet let a mohl by mít pocit, a dávat ho též na odiv, že už mu nikdo nemá co poradit, je ochotný začíst se (dokonce do veršů!), naslouchat. A pokud by slovenští politici chystající se zvednout DPH na knihy z deseti na 23 procent (v Maďarsku je to 5 %, v Česku nula) neviděli v Orbánově chování nic následováníhodného, třeba je přesvědčí jedna z jeho motivací.

Předloni ve svém vystoupení na jedné konzervativní konferenci hovořil o dvanáctibodovém receptu na úspěch. Jeho osmým bodem je každodenní četba. Orbán pak mimo jiné řekl, že svět je čím dál komplikovanější, a člověk, aby ho pochopil, do toho musí investovat čas. „Já si například každý týden vyčlením jeden den na to, abych jen četl.“ Něco nepředstavitelného pro politiky, kteří možná nečetli ani to, co sami „napsali“.

A když už ani potřeba pochopit současný komplikovaný svět nikoho nepřesvědčí, snad zabere tohle: „Čtení mi pomáhá pochopit, jak uvažují moji oponenti a v čem chybují.“

Není úkolem autora těchto řádků hodnotit, zdali to maďarský premiér dělá správně. Hodně číst a třeba i disponovat přehršlí informací, to vše nedává záruku úspěšné interpretace či efektivního zužitkování získaného. Stačí si vzpomenout například na chodící encyklopedii v podobě bývalého europoslance Miloslava Ransdorfa. Komunistického europoslance…

Určitě je ale větší výběr solidní literatury spolehlivější cestou k úspěšné budoucnosti než nějaký pofidérní řetězový e-mail plný spikleneckých teorií. Pro politika, ale i pro voliče.