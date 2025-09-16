O prodávání knížek a o tom, že knihkupectví není jen tak lecjaký krám

Už dřív mě uhranula její útlá knížka s názvem Lenka, kde se vypisuje ze ztráty své matky, „poslední“ pražské německé spisovatelky Lenky Reinerové. Je to velmi osobní zpověď, vylíčení komplikovaného vztahu dcery a matky, která byla slavná a jejíž život byl plný dramatických zlomů, věznili ji nacisté i komunisté. A dcera k ní celý život hledala cestu, zmítala se mezi protichůdnými pocity lásky a zklamání, nedostatku mateřského zájmu a o tom všem také napsala s velkým citem.
Literatura schovaná za komerční šunt
Probírám se mezi hromadou vystavených novinek, je tu kdejaký komerční šunt, samé lehké čtení, detektivky (nic proti nim) a nekončící přehlídka vztahových románů od českých spisovatelek. Skutečnou literaturu zřejmě schovávají někde jinde, kdo ji vyžaduje, musí si ji zkrátka najít.
Některé rány nezacelí ani století. Kniha Lenka je citlivým svědectvím o vztahu matky a dcery
Jdu k pultu a táži se mladé ženy, která tam prodává. Kniha ji nic neříká, a když zmíním, že jde o dceru Lenky Reinerové, zírá na mě jak tele na nová vrata. Nakonec mi vyhledává požadovaný titul v počítači a radostně mi sděluje, že knihu mají. A míří k policím s detektivkami, snažím se ji přesvědčit, že je to nesmysl, že kniha není detektivka. Ne, slečna jde na jistotu a knihu vytahuje z příslušné police. Ptám se, proč ji tam zařadili. Vítězoslavně mi ukazuje krátkou anotaci, kde stojí napsáno: „Psychologický thriller o rodinných traumatech a potlačených vzpomínkách se odehrává mezi Londýnem a Prahou během pádu komunistického bloku.“
Kniha je tedy tam, kam patří (tedy tam, kde ji svéprávný čtenář nikdy nebude hledat) a jistě bude plná napětí, akčních scén a budu se bát. Padá mi čelist a docházejí mi argumenty. Ale při odchodu s knihou v ruce říkám, že paragon nechci a slečně mateřsky radím, ať si to dostuduje. Její pohled mě ale ujišťuje, že vůbec neví, co po ní chci. Že otravuju a ona tam přece není od toho, aby věděla, co prodává. Jejím úkolem je přijmout platbu a maximálně je schopna podle počítače knihu vyhledat.
Knihy jako zboží
Deprimující je, že tato zkušenost není vůbec ojedinělá, už mě to potkalo víckrát, naprostá ignorance, neznalost. Jenže knihkupectví není stejný podnik jako drogerie, knihkupec je přece krásná profese a předpokládá, že kdo knížky prodává, také je čte a zná. Je jasné, že se to člověku nestane třeba v knihkupectví Torstu, tam naopak dostane zasvěcenou radu. Ale filiálky velkých podniků jako Dobrovský, Luxor, Kanzelsberger se vůbec nezaobírají tím, kdo jim knihy prodává.
Knihy berou hlavně jako zboží, vůbec je nezajímá, že knihkupectví není jen krám a že by měli doporučovat a propagovat kvalitní literaturu, vždyť povrchní slátaniny, které sugerují, že jsou literatura, doslova zaléhají knižní trh a žádnou propagaci nepotřebuje. Strčit kvalitní literaturu mezi detektivky, protože ji nepoznají ani ti, kdož to mají v popisu práce, a na pult vystrčit hromadu špatného, i když žádaného čtení, je ale zřejmě úplně normální stav.