Taktika KDU-ČSL, ODS a TOP 09 sdružených ve Spolu? Vyděsit lidi natolik, že jim to nahází

Koalice SPOLU zahájila kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Petr Fiala (ODS) a Marek Výborný (KDU-ČSL). (25. března 2025) | foto: Petr Topič , MAFRA

Předseda ODS Petr Fiala označil opoziční strany za nekonstruktivní prodavače strachu. Patří k nim zřejmě i ti voliči a občané, kterým se nepozdává splněných 93 procent vládního prohlášení. Toto tvrzení se ukázalo jako zavádějící – započítány byly i věci rozdělané na 50 procent.

Petr Fiala pořád tvrdí, že ODS s béčkem TOP 09 a dějinně bezradnou KDU-ČSL jsou příklad splněných slibů, prosperity, rozvoje a odpovědnosti. Fialova vláda zvládla údajně bezprecedentní krize, jako by snad předchozí vlády krize neřešily (transformace ekonomiky, vstup do EU, finanční krize, migrační, covid). Podle Fialy vše hatí politická konkurence, neboť ANO, SPD, Stačilo!, Motoristé, Přísaha i Socdem nejenže nedopřávají klid na práci, ale ještě k tomu straší.

Bojují proti tomu, oč se zasloužili

Každou chvíli nepřejícníci a podrývači tvrdí, že země nevzkvétá z následujících důvodů. Statisíce lidí s výplatami končí na dávkách. Do důchodu později a za méně peněz. Lhůty u doktorů dlouhé, každou chvíli nejsou nějaké léky. Daně se zvýšily, odpočitatelné položky zrušily nebo snížily. Na mezinárodně politické scéně je vláda bezradná, protože si to rozházela skoro se všemi.

Získá koalice Spolu v letošních sněmovních volbách více než 20 % hlasů? celkem hlasů: 1902 Ano 20 %(383 hlasů) Ne 78 %(1490 hlasů) Nevím 2 %(29 hlasů)

Evidentně jí už nevoní ani USA, byť předtím odezírala Washingtonu od úst podobně jako Bruselu. Ani ten už Fialově vládě libý není. Zatímco ještě na konci září 2023 si Fiala a jeho ministři včetně STAN a Pirátů libovali kvůli slovům Ursuly von der Leyenové „Za vašeho předsednictví v Evropské unii jste sehráli klíčovou roli ve schválení Fit for 55, což je hlavní pilíř Green Dealu“, teď se Fiala a spol. tváří, jak hrozně chtějí bojovat proti Green Dealu, o který se sami zasloužili.

Kdo za něj může, toť velká hádka politiků koaličních a opozičních. Volič si ale může udělat obrázek snadno. Stačí se podívat na stránky unijních institucí, přičemž je naprosto evidentní, že zatímco za minulé vlády vzniknul obecný rámec, konkrétní prováděcí předpisy a stanovení cílů, povolenky na vytápění domácností a pohonné hmoty, emise z brzdových destiček apod. vznikly za českého předsednictví Fialovy vlády. To samé platí o migračním paktu, který prý je super, ovšem tady nasazují fialovci na STAN slovy europoslance Krutílka: „Ministr Vít Rakušan je baron Prášil migračního paktu.“

Pohádky vzaly za své

Na domácím poli Fialova vláda porušila sliby předvolební i povolební. Zklamala nejvíce své vlastní voliče, neboť voliči opozice od ní příliš nečekali kromě toho, že snad nebude alespoň příliš škodit. Pokud by se soudilo pouze domácí politikou, Fiala a spol. moc dobře ví, že velkou zásluhu na případném vítězství opozice by mohli připsat vlastní věrolomnosti a neschopnosti.

Vydali se tedy na zahraničně politickou dráhu. Veškeré vládní pohádky, jak jsme teď super oblíbení a váží si nás všude, vzaly za své, když Petra Fialu poprvé nepozvali do Paříže na jednání, i když se Praha moc snažila pozvánku sehnat (prásknul to ministr zahraniční Lipavský, který má s mazáním schodů a zradou jiných velké zkušenosti).

Na další jednání už Fiala dorazil, nejdříve přes video, potom i osobně. Propaganda ODS (nebo spíše Spolu, protože stará ODS už není) nejdříve mluvila o „koalici zodpovědných“. Tudíž i Petr Fiala 2. března cvrlikal na sociální síti X „Dnes jsme v Londýně položili základy koalice zodpovědných“. Pak jim asi došlo, že to není dobré, neboť to znamená, že neúčastnící se spojenci jsou tím pádem automaticky „nezodpovědní“ a začali mluvit o „koalici ochotných“.

Ochotných k čemu? Mimo jiné k vyslání vojáků na Ukrajinu neboli slovy Petra Fialy: „Vyslání Čechů na Ukrajinu je ve vzduchu, ne na stole.“ Je to podle něj sice stále předčasné, protože nejsou známy všechny podmínky, ale na pochybách po setkání nenechal nikoho prezident Marcon za Francouze: „Některé země se chtějí podílet na možném vyslání vojáků, které iniciují Francie a Británie“.

Dále dotyční odmítají zrušit sankce, včetně končícího německého kancléře Scholze. Fiala tedy snaživě prohlásil: „Kdo volá po zrušení sankcí, pomáhá Rusku a stojí na straně agrese.“ Je to zajímavé prohlášení vzhledem k tomu, že přesně o rušení části sankcí uvažují USA.

Petr Fiala také porušil vlastní zásadu, o níž tak rád mluví, když chce, aby mu opozice dělala alibi, křoví a spoluviníky v případě nepopulárních rozhodnutí. Zásada zní, doma se mohou všichni rozhádat, jak chtějí, ale venku se musí mluvit jedním hlasem, obzvláště v otázkách zahraniční politiky, což Petr Fiala a spol. vykládají imrvére.

V globálním deníku Financial Times Fiala pomluvil bývalého předsedu vlády a ministra financí, možného budoucího předsedu vlády a nynějšího předsedu největší opoziční strany slovy: „Babiš pomáhá Putinovi, je to jasné.“

Neúspěšné vládnutí

Třešnička na dortu k svolání jednání „o obraně“, kde měla opozice odsouhlasit, co už si vláda předtím rozhodla (zvýšení peněz za zbrojení na dluh), a utajení jednání o otázkách zbrojení, obrany a zahraniční politiky v Poslanecké sněmovně (ANO a SPD se bláhově domnívaly, že my občané máme právo vědět, co se děje a chystá).

Tím se dostáváme k rozuzlení kampaně KDU-ČSL, ODS a TOP 09 (tak je to správně podle abecedy), sdružených v účelové koalici Spolu, která nejen nemá společný program, ale ani kluby v Evropském parlamentu nebo českém Senátu či naší Poslanecké sněmovně.

Před rokem ´89 se na 1. máje mimo jiné skandovalo „Ten, kdo stojí na chodníku, nemiluje republiku“. Teď je prý „Čas stát na správné straně“. A co bude s těmi, kteří stojí na straně jiné, nebo žádné, protože mají jiné názory nebo se třeba o politiku nezajímají? Už Isaac Newton objevil gravitaci – podle zemské přitažlivost co je ve vzduchu, zákonitě spadne dolů.

Nebylo by fér, aby tedy KDU-ČSL, ODS a TOP 09 kandidovaly s nabídkou vyslání českých vojáků a dobrovolníků na Ukrajinu? Ministr Stanjura při zahájení kampaně tvrdil, že kvůli zbrojení se nebudou zvyšovat daně ani se nebude šahat na důchody? Tomu se dá věřit? Vždyť to samé slibovali v předchozí kampani i po uchopení moci a víme, že to dopadlo přesně naopak.

Taktika KDU-ČSL, ODS a TOP 09 sdružených ve Spolu je jasná. Vyděsit lidi natolik, že jim to nahází. Dehonestovat menší strany nálepkami, aby ANO zůstalo samo. Je pravdou, že vyděšení lidé kráčející temným tunelem rádi poslechnou nabídky světla. V případě KDU-ČSL, ODS a TOP 09 ovšem světlo na konci tunelu, do kterého občany samy vládní politici zatáhly, je vlak. Veze předchozí neúspěšné vládnutí, porušené sliby a smrad války. Nastal čas stát na straně těch, kteří se uchýlili k laciným sloganům a rozdělování, když skutečné výsledky jiné než slovní nemají?