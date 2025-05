Důvody pro druhou šanci Fialově vládě v kotlíku volebního guláše

Jejich spojenectví je možno přirovnat k trojnožce podepírající kotlík k uvaření volebního guláše. Na tiskové konferenci vystoupili dva zástupci KDU-ČSL a dva zástupci TOP 09. Chyběla ovšem ODS. Proč? Předseda vlády vyrazil do Jihlavy, jelikož kampaň. Na jednání s Petrem Pavlem sice v prezidentských prostorách byl, ale veřejnosti dychtící po inspirativních slovech moudrého vůdce potěšení a poučení nedopřál.

S majáčkem by stihnul i tiskovku, i start kampaně v Jihlavě, ale budiž. Jen je záhadou, proč neposlal alespoň náhradu, když ministrů má ODS více než dost. Nemá nouzi ani o straníky ve vysokých funkcích, byť nejsou přímo ministři. Pokud by nebyla k mání ministryně Černochová, co do popisu práce nejblíže k deklarovanému tématu, nabízeli se ministři Blažek, Kupka, Stanjura, všichni to rétoři zdatní. I dokonce ministr kultury Baxa by stačil.

Takto nebylo nikoho, kdo by rozseknul rozpor, jež spolu vyrobili po boku stojící předsedové stran TOP 09 a KDU-ČSL.

Když koalice nemá jasno

Podle Markéty Pekarové Adamové žijeme v nebezpečí, jemuž je třeba čelit, a to jen se Spolu bude možné (zároveň jsme podle ní 12. nejbezpečnější země). Podle Marka Výborného naopak žijeme v bezpečí, neboť státní mechanismy (včetně armády, tajných služeb, policie, hasičů, zdravotníků) zásluhou vlády fungují. Buď tedy platí jedno, nebo druhé.

Pokud je kupříkladu nebezpečí vnější reálné, místo siláckých řečí by bylo záhodno postavit kryty civilní ochrany (podle šéfa NKÚ Kaly jsou jen pro tři procenta obyvatel). Místo stíhaček s doručením v příštím desetiletí nakoupit hned protiraketovou obranu.

Zároveň zapojit diplomacii, abychom se konfliktu vyhnuli, a ještě si pojistili spojence. Pokud však reálně nehrozí, je to buď nevonné strašení, nebo důkaz psychologické projekce. Tedy, zatímco ODS, KDU-ČSL a TOP 09 pořád obviňují opozici, že straší, sami straší a jelikož se za to stydí, tak to hází na ANO, SPD, Stačilo!, Socdem, Přísahu a Motoristy.

Nebyl také na tiskovce na Pražském hradě za ODS nikdo, kdo by rozčísnul rozpor mezi Vítem Rakušanem, který za STAN zatoužil, aby bezpečnost nebyla předmětem voleb, a jeho kolegy. Vedení TOP 09 a KDU-ČSL vyložilo, že logicky to předmět voleb být musí. Mají v tom pravdu, protože zatímco na potřebě bezpečnosti se všichni shodnou, jak jí dosáhnout, případně zdali se jí skutečně těšíme, to už je otázka pro voliče-suveréna a volební programy stran a hnutí.

Opozice říká, že diplomacie, nikoliv bezhlavé zbrojení pro útok, je cesta. Leč, předseda ODS Petr Fiala vyrazil do Jihlavy, jiné straníky neposlal na tiskovku a tak nevíme. Upřednostnil stranický zájem kampaně před jednáním o bezpečnosti na Pražském hradě, když předtím spílal opozici, že na schůzky o obraně a bezpečnosti nechodí, byť je podle něj daná problematika nade vším? O tom, že téma vnější bezpečnosti přesahuje témata sociální a ekonomická, mluvil i ministr a předseda KDU-ČSL Výborný a opakuje to Spolu pořád.

Na setkání s občany v Jihlavě opakovala se teze, kterou začaly razit tři strany spojené účelově s cílem porazit ANO (nikoliv má slova, ale slova vedení Spolu a stran ve Spolu sdružených). Za prvé, jen s nimi prý naše země nepropadne pasti populismus a extremismu. Za druhé, jen díky nim prý nebude naše země driftovat na Východ, a najednou se neocitneme v Maďarsku a na Slovensku.

Za třetí, předseda ODS a vlády Petr Fiala zopakoval a přiznal, že ne vše se povedlo, však také vláda čelila krizím, a ten, kdo se postaví k selháním čelem, zaslouží si druhou šanci. Nevolíme si ale vlády proto, aby krize řešily, nikoliv se na ně vymlouvaly, a nepřipomíná to „fňukání“? Takto stávající vláda, když byla ještě v opozici, ráda častovala Andreje Babiše.

Bez chutných ingrediencí

Koalice Spolu má hlavní motto kampaně: „Teď jde o všechno.“ To měli také v roce 2021. Tenkrát také slíbili, že nebudou zvyšovat daně, sahat do důchodového systému, že stát bude efektivní, služby občanům výborné a nebude růst dluh (teď dluží každý občan, včetně kojenců, ve čtvrtém roce vlády 313 000 Kč, touto dobou v roce 2021, za vlády ANO se sociálním demokraty a podporou KSČM, to bylo 226 tisíc).

Inflace kumulativní přesáhla za dobu vlády 30 procent a dále zdražuje už mnohokrát zdražené. Poslední důkaz schopnosti aktuální vlády měla být zakázka na dostavbu jaderných bloků. Skončila fiaskem, korejská delegace letěla domů s nepořízenou v den, kdy se mělo podepsat.

Trvalo přibližně den, než „tajný“ dopis z Evropské komise uniknul ven. Já jej měl původně ještě v živém vysílání v originále anglickém, ale hned mě praštilo do očí, že se odkazuje už k 12. únoru letošního roku. Nebyl to tedy blesk z čistého nebe, jak naznačoval ministr Lipavský. Ani nebyl neoficiální, jak tvrdil ministr Vlček, a pouhý názor francouzského eurokomisaře, jak tvrdil předseda vlády Fiala.

Evropská komise řekla, že eurokomisař dělá svou práci, postavila se za něj. Dopis je na hlavičkovém papíře a datován je 2. května, hovořit se o něm začalo skoro po dvou týdnech. A k tomu ještě zablokování soudu, protože i podle ÚOHS měla být dodržena alespoň základní pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Navíc, pátý blok Dukovan přišel o notifikaci. Nedalo se jednat předem a problémům předejít? Není to nic radostného, z čeho by snad mělo plynout škodolibé potěšení kohokoliv, protože nové jaderky potřebujeme.

Kotel pro volební guláš Spolu na domácí scéně z hledisek sociálních a ekonomických moc chutných ingrediencí neobsahuje. Z hlediska zahraničně politických úspěchů a schopnosti dotáhnout minulou vládou připravený tendr na jaderné bloky také ne. Zbývá strašení údajnou zlovolností opozice a hrozbou z Ruska, Číny apod.

Jak to jde ale dohromady s průzkumem, který si zadalo ministerstvo vnitra, podle nějž se 54 procent občanů obává, že stávající vláda zmanipuluje volby ve svůj prospěch a 44 procent občanů se bojí vyjadřovat své názory? Stojí voličům za to risknout odpuštění a dar druhé šance ve světle dosavadní kompetence k vládnutí a dodržování slibů vlády Petra Fialy? Z vody ani v sebehezčím kotlíku v barvách razících i nerazících chutný guláš uvařit nelze.