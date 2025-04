Bez plánu B nás čeká vládnutí jako monolog vykřičený do tlampače

Samozřejmě politická „zabíjačka“ je po prohraných volbách očekávatelná, ale kde jsou pak řeči našich vládních aktérů o dlouhodobém projektu Spolu, který má pokračovat ve stále těsnější integraci a tvořit stabilní a silný středopravý subjekt.

Případná dezintegrace hrozí lidovcům i TOP 09 politickou bezvýznamností a přinejmenším nulovou budoucností ve sněmovně. ODS pak návratem k preferencím okolo deseti procent, což by znamenalo, že premiér Fiala může skončit tam, kde stranu přebíral. Ale nemalujme čerta na zeď.

Bezalternativnost Spolu může mít i výhody. Zúčastnění politici se v téhle situaci musejí, do jednoho, snažit a nikdo z nich nebude kampaň bojkotovat, jde jim přeci o vlastní budoucnost.

Sázka na zděšení těch voličů, kteří mají z Andreje Babiše kopřivku, může vyjít, vždyť odvolací soud v kauze Čapí hnízdo může jako na potvoru rozhodnout o vině měsíc před volbami a to by ANO hodně bolelo a možná by to vyšachovalo i předsedu z premiérského křesla. Nicméně vítězství koalice Spolu vlastně předpokládá, že všechny myslitelné synergie budou pracovat jen pro ni. A oni sami budou napínat strunu kampaně k prasknutí, takže srovnávání Babiše s Putinem, Orbánem a kdovíkým ještě bude spíš obvyklé než výjimečné.

Společnost ještě rozdělenější

Otázkou pak zůstává, nakolik je kampaň Spolu promyšlená a zda počítá i s únavou voličů, protože pokud je kampaň přehnaná, může se dostavit u voličů i odmítnutí. Navíc, tou nejtvrdší kampaní plnou nařčení a urážek se do budoucna vytvářejí nesmiřitelná nepřátelství. Lze tedy víceméně už dnes jako s jistotou počítat s faktem, že manýry v příští sněmovně budou ještě drsnější a bezohlednější než byly doposud. Vítězné Spolu bude mít pocit vlády na věčné časy a ohledy bude brát ještě menší, v případě vítězství ANO si nedělejme iluze o tom, že aktéři nebudou chtít konkurentům oplatit všechna domnělá i skutečná příkoří.

A to je na počínání Spolu vlastně nedospělé a netaktické, protože i kdybychom uvěřili v jejich vítězství, jak bude vypadat krajina po vítězné bitvě? Ještě rozdělenější a rozhádanější společnost a nad tím vším vláda pokračující ve své neúspěšné zdravotnické, sociální, školské i bytové politice, což by slibovalo jen další čtyři roky hromadění problémů.

Má být cílem jakékoli politické strany společnost vzájemně se nenávidějících vyděšených voličů, kteří se upnou k jedinému: umlčení a marginalizaci protistrany. Potom i vítězství „jediných skutečných demokratů“ v podání koalice Spolu nevypadá až tak lákavě.